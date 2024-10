Playstation porta la musica dei videogiochi sul grande palco

Playstation ha annunciato una serie di concerti globali che inizierà in Europa nel 2025. I fan potranno ascoltare dal vivo le colonne sonore di giochi come "The Last of Us" e "God of War". Il tour partirà da Dublino e toccherà più di 200 città. I biglietti sono in vendita da oggi.

Immagina di essere seduto in una sala da concerto e i suoni di "The Last of Us" riempiono la stanza. Oppure la musica epica di "God of War" ti fa venire la pelle d'oca. Tutto questo sarà presto realtà! Playstation ha annunciato una serie di concerti globali che inizierà in Europa nel 2025.

Le leggendarie colonne sonore che ci hanno accompagnato negli ultimi decenni vengono portate dal vivo sul palco. Dalle melodie malinconiche di "Ghost of Tsushima" agli entusiasmanti cori di "God of War": i più grandi successi della storia della Playstation sono portati in vita da un'orchestra. Un design multischermo che combina tecnologie LED e di proiezione mostrerà anche i momenti e le immagini di questi giochi.

La serie di concerti coprirà un arco di tempo che va da un anno all'altro.

La serie di concerti coprirà una vasta gamma di generi e offrirà qualcosa per tutti i gusti. In questo modo, potrai immergerti nel mondo dei tuoi giochi preferiti e vivere la musica in un modo completamente nuovo. Playstation giustifica la decisione di organizzare una serie di concerti con la particolare importanza della musica nei videogiochi: Le colonne sonore hanno avuto un articolo significativo nell'intensificare le esperienze emotive dei giocatori.

Confermate le date in Germania e Svizzera

La serie di concerti inizierà il 19 aprile nella capitale irlandese Dublino. Secondo Playstation, proseguirà poi in più di 200 città in Europa e negli Stati Uniti. Finora sono state annunciate solo le date per l'Europa ad aprile e maggio 2025. L'unico concerto in Svizzera si terrà il 9 maggio 2025 all'Hallenstadion di Zurigo. Sono state annunciate sei date in Germania.

Maggio 2025: Francoforte sul Meno, nella Festhalle

Maggio 2025: Stoccarda nella Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Maggio 2025: Berlino nella Uber Arena

Maggio 2025: Amburgo, Barclays Arena

Maggio 2025: Düsseldorf nella PSD Bank Dome

Maggio 2025: Monaco di Baviera nella Sala Olimpica



La vendita dei biglietti inizia oggi

La vendita dei biglietti inizia oggi, mercoledì 16 ottobre. Puoi assicurarti i biglietti a partire dalle 16:00 utilizzando il codice di accesso anticipato "PLAYCONCERT24". Prenderò sicuramente un biglietto per Amburgo. Anche il mio collega Domi mi ha espresso il suo entusiasmo e non vede l'ora che arrivi il 9 maggio all'Hallenstadion di Zurigo.