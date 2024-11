Playstation 5 Pro: questi 55 giochi sono "PS5 Pro Enhanced" al momento del lancio

Il lancio della PS5 Pro si avvicina. Questi giochi riceveranno aggiornamenti gratuiti per il lancio della nuova console.

Sony pubblica una lista di 55 giochi che riceveranno un aggiornamento gratuito per il lancio della nuova console poco prima del lancio della Playstation 5 Pro. Questi giochi sono etichettati come PS5 Pro Enhanced nel Playstation Store. Altri titoli saranno costantemente aggiornati dopo il 7 novembre.

Oltre agli attesi giochi first-party di Sony, la line-up di lancio include anche alcuni titoli di alto livello di editori terzi, tra cui "Call of Duty: Black Ops 6", "Star Wars: Outlaws" e "Hogwart's Legacy".

Secondo Sony, la GPU della nuova console è fino al 45 percento più veloce: questo dovrebbe consentire la visualizzazione di ambienti e modelli di personaggi più dettagliati. La console offre inoltre prestazioni migliori con gli effetti di ray tracing e si dice che permetta di raggiungere risoluzioni più elevate senza alcuna perdita di prestazioni grazie alla tecnologia di upscaling interna "Playstation Spectral Super Resolution" (PSSR in breve).

I miglioramenti specifici di questi giochi sono già noti

Gli editori e gli studi di sviluppo di questi giochi hanno già comunicato i vantaggi della versione PS5 Pro. Di seguito troverai tutti i giochi di lancio con miglioramenti già rivelati in ordine alfabetico. Laddove il materiale video è già stato pubblicato, ho incorporato i video corrispondenti.

"Alan Wake 2"

Lo studio di sviluppo Remedy promette riflessi ray-tracing per la sua avventura horror nella Modalità Qualità, che in precedenza erano stati omessi dalla versione PC. La Modalità Performance funzionerà a 60 FPS come di consueto, ma con una risoluzione 4K e con impostazioni grafiche simili a quelle della Modalità Qualità della PS5 normale.

"Demon's Souls"

Il remake del classico per PS3 brilla sulla PS5 Pro grazie alla Modalità Pro. Questa funziona a 60 FPS e anche in 4K grazie all'upscaling PSSR. Entrambe le modalità originali del gioco di lancio della PS5 sono ancora incluse nella versione PS5 Pro. La Modalità Cinematografica originale funzionava a 30 FPS e 4K, mentre la Modalità Performance funzionava a una risoluzione inferiore con 60 FPS. Digital Foundry è già riuscita a dare un'occhiata a una demo:

"Dragon Age: The Veilguard"

Il gioco di ruolo del drago di Bioware non riceverà una nuova modalità, ma le modalità esistenti verranno potenziate. Sia la modalità Fidelity Mode con 30 FPS che la modalità Performance Mode con 60 FPS funzioneranno a una risoluzione maggiore. Quest'ultima riceverà anche la Ray Traced Ambient Occlusion - una funzione che era disponibile solo nella Modalità Fedeltà della PS5.

"Dragon's Dogma 2"

Capcom promette un frame rate generalmente più alto per la versione PS5 Pro di "Dragon's Dogma 2" grazie all'upscaling PSSR e a una migliore implementazione degli effetti di ray tracing. Digital Foundry ha visto una demo e non è rimasta impressionata dal risultato:

"F1 24"

Il gioco di corse brilla nella nuova Modalità Qualità con il ray tracing per i riflessi, l'illuminazione e l'occlusione ambientale durante le gare. Nella Modalità Prestazioni, il 4K è disponibile tramite l'upscaling PSSR a 120 fotogrammi al secondo, ma senza ray tracing. Puoi farti un'idea dei miglioramenti nel video hands-on di Digital Foundry:

"Final Fantasy VII Rebirth"

La seconda parte della trilogia remake riceverà secondo Square Enix una nuova Enhanced Mode. Questa dovrebbe combinare i vantaggi della vecchia Modalità Prestazioni con la Modalità Grafica. In altre parole: 60 FPS in 4K con upscaling PSSR.

"Hogwarts Legacy"

L'avventura del mago offre tre modalità: una Modalità Fedeltà con ray tracing a risoluzione più elevata a 30 FPS, una Modalità Fedeltà senza ray tracing a 30 FPS e una Modalità Prestazioni a 60 FPS. Quest'ultima dovrebbe ricordare la modalità Fidelity della PS5 in termini di qualità grafica. Tutte le modalità beneficiano di una risoluzione più elevata grazie al PSSR.

"Horizon Forbidden West"

Guerilla Games promette con l'aggiornamento per PS5 Pro di "Horizon Forbidden West" esattamente quello che Sony ha spiegato alla presentazione della PS5 Pro a settembre: Una Modalità Qualità in 4K, con una risoluzione di 60 FPS. Oltre alla risoluzione, si dice che la modalità aggiornata offra anche una serie di altri dettagli grafici dell'ambiente che non erano possibili sulla PS5. È interessante il fatto che il gioco non utilizzi la tecnologia di upscaling PSSR, ma si affidi alla propria soluzione del motore interno Decima Engine.

"Horizon Zero Dawn Remastered"

La recente remaster del primo gioco "Horizon" dovrebbe secondo Guerilla Games avere caratteristiche grafiche simili a quelle di "Forbidden West".

"Lies of P"

Il direttore di "Lies of P" Jiwon Choi promette che la Modalità Qualità avrà un frame rate superiore del 30 percento rispetto alla normale PS5. Nella Modalità Performance, la risoluzione 4K è nativa senza upscaling.

"Spider-Man 2"

Lo studio di sviluppo Insomniac Games ha dato al supereroe ragnesco una nuova Modalità Performance Pro. Questa combina la risoluzione 4K e il ray tracing della vecchia Modalità Fidelity con i 60 FPS della vecchia Modalità Performance.

"Spider-Man Remastered"

Vedi "Spider-Man 2"

"Spider-Man: Miles Morales"

Vedi "Spider-Man 2"

"Ratchet & Clank: Rift Apart"

Anche il quarto gioco di Insomniac riceve l'aggiornamento di "Spider-Man" con una Modalità Performance Pro.

"Resident Evil 4"

Per il classico survival horror Capcom sta accennando a un "frame rate più elevato" con "ambienti più dettagliati". Non si sa ancora esattamente come tutto ciò verrà implementato in quali modalità.

"Resident Evil Village"

L'ottavo capitolo di "Resident Evil" sarà caratterizzato da una modalità che permetterà al gioco di girare a 120 FPS. Considerando che il gioco è un po' più vecchio ed è stato rilasciato anche su PS4, questo obiettivo ambizioso sembra realistico.

"Rise of the Ronin"

Team Ninja conferma su X che il suo gioco open-world sui samurai avrà "frame rate migliori" e "grafica migliorata". Speriamo che i fastidiosi problemi di prestazioni della versione PS5 possano essere eliminati.

"Star Wars: Jedi Survivor"

Respawn Entertainment promette risoluzioni più elevate e prestazioni migliori grazie al PSSR. La Modalità Qualità gira in 4K con 30 FPS. La Modalità Performance funziona a 60 FPS come al solito, ma ora dispone di riflessi in ray-tracing e occlusione ambientale, due caratteristiche che prima non erano disponibili nella Modalità Qualità.

"Stellar Blade"

Il folle titolo d'azione coreano si arricchisce di una nuova modalità in cui potrai giocare in 4K a 50 FPS, grazie al PSSR. È stata introdotta anche la modalità HFR - High Frame Rate, che permette di giocare a 80 FPS.

"The Crew Motorfest"

Il gioco di corse hawaiano promette una risoluzione più elevata con maggiori dettagli rispetto al passato sulla PS5 Pro grazie al PSSR. Il gioco dovrebbe girare a 60 FPS stabili.

"The First Descendant"

La GPU più potente della PS5 Pro consente secondo Magnum Studio una migliore illuminazione e ombre più realistiche. Grazie al PSSR, il gioco dovrebbe avere una risoluzione più elevata e grazie alla FSR 3.1 Frame Generation, "The First Descendant" dovrebbe offrire un frame rate più elevato.

"The Last of Us Parte I"

Il remake del classico post-apocalittico di Naughty Dog riceverà una nuova modalità PS5 Pro. Questa modalità calcola il gioco con una risoluzione di 1440p e lo scala a 4K tramite PSSR. Questo dovrebbe permettere al gioco di girare a 60 FPS stabili. Sono incluse anche le vecchie modalità Performance e Fidelity, che dovrebbero funzionare in modo più fluido rispetto alla vecchia PS5.

"The Last of Us Parte II rimasterizzato"

Il remaster di "Part II" riceve gli stessi aggiornamenti del remake di "Part I". Qui di seguito puoi farti un'idea delle nuove caratteristiche:

Anche questi giochi di lancio riceveranno aggiornamenti

Oltre ai giochi elencati sopra, per i quali gli editori hanno già comunicato miglioramenti specifici, anche questi giochi riceveranno un aggiornamento per il lancio della PS5 Pro. Non è ancora chiaro di quali miglioramenti specifici beneficeranno.

"Albatroz"

"Apex Legends"

"Arma Reforger"

"Assassin's Creed Mirage"

"Baldur's Gate 3"

"Call of Duty: Black Ops 6"

"EA Sports College Football 25"

"Dead Island 2"

"Diablo IV"

"Dying Light 2 Reloaded Edition"

"EA Sports FC 25"

"Enlisted"

"Fortnite"

"God of War Ragnarök"

"Kayak VR: Mirage"

"Madden NFL 25"

"Naraka: Bladepoint"

"NBA2K 25"

"No Man's Sky"

"Palworld"

"Paladin's Passage"

"Planet Coaster 2"

"Professional Spirits Baseball 2024-2025"

"Rogue Flight"

"Star Wars: Outlaws"

"Prova Unlimited: Solar Crown"

"Il protocollo Callisto"

"The Finals"

"Until Dawn"

"War Thunder"

"Warframe"

"World of Warships: Legends"

Testiamo la PS5 Pro

Il nostro collega di redazione Phil sta mettendo alla prova la nuova console Sony e gli aggiornamenti dei giochi. A breve seguirà una recensione dettagliata della PS5 Pro.