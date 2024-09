Sony presenta la Playstation 5 Pro

In una breve presentazione tecnica, Sony presenta la nuova versione Pro della PS5. La console dovrebbe essere in grado di visualizzare giochi graficamente complessi con un frame rate elevato. L'aggiornamento sarà costoso.

Dopo mesi di indiscrezioni, Sony annuncia ufficialmente una versione Pro della PS5. Mark Cerny, architetto principale della PS5, presenta la nuova macchina in una presentazione tecnologica di nove minuti.

Secondo Cerny, la PS5 Pro è stata progettata in risposta agli studi di sviluppo e ai fan che desiderano una maggiore potenza grafica e un'esperienza di gioco più fluida.

Grafica migliore con un frame rate più alto

Secondo Cerny, il più grande vantaggio della PS5 Pro è che la console può visualizzare giochi graficamente complessi con un maggior numero di fotogrammi al secondo (FPS). La scelta tra una "modalità fedeltà" (dettagli grafici e risoluzione elevati con 30 FPS) e una "modalità prestazioni" (dettagli grafici e risoluzione bassi con 60 FPS) non dovrebbe più essere necessaria con la nuova console. I giochi ottimizzati per PS5 Pro sono stati ottimizzati per la console. I giochi ottimizzati per PS5 Pro funzionano a 60 o più FPS. Offrono lo stesso livello di dettaglio grafico e di risoluzione dei giochi della PS5 "normale", che girano a 30 FPS in "Fidelity Mode".

Spider-Man 2 appare significativamente più sfocato a 60 FPS sulla PS5 (a sinistra) che a 60 FPS sulla PS5 Pro.

Le prestazioni significativamente migliori della PS5 Pro sono ottenute con l'aiuto di tre miglioramenti chiave al suo funzionamento interno. Cerny chiama queste caratteristiche "le tre grandi".

1. Aggiornamento della GPU

La GPU della PS5 Pro ha il 67% di unità di calcolo in più e una memoria più veloce del 28 percento rispetto alla PS5. Secondo Sony, questo dovrebbe consentire un rendering fino al 45 percento più veloce.

Cerny cita "Horizon: Forbidden West" come esempio di gioco che beneficia in modo particolare delle maggiori prestazioni della GPU. L'avventura open-world post-apocalittica offrirà più dettagli nell'ambiente di gioco, un'illuminazione più bella e una rappresentazione più dettagliata delle superfici dei capelli e della pelle sulla PS5 Pro.

Horizon: Forbidden West su PS5 Pro.

Fonte: Sony / Youtube

2. ray tracing avanzato

Si dice che le capacità di ray tracing del modello Pro siano di gran lunga superiori a quelle della PS5 "normale". Cerny parla di un calcolo fino a due o tre volte più veloce dei raggi di luce virtuali. Ciò consente di ottenere riflessi più dettagliati e una rappresentazione più realistica della luce con un'elevata frequenza di fotogrammi.

Come esempio di gioco che beneficia delle funzioni di ray tracing migliorate, Cerny cita "Gran Turismo 7". I riflessi del ray-tracing sulle superfici lucide delle auto ora non sono più possibili solo in fase di replay, ma dal vivo nel gioco, a 60 FPS.

Le auto ora si riflettono anche durante il gioco.

Fonte: Sony / Youtube

Anche "Hogwarts Legacy" beneficerà della potenza aggiuntiva. Oltre alla visualizzazione di riflessi dettagliati sulle superfici riflettenti, anche le ombre del gioco appariranno decisamente più belle.

Beautiful.

Fonte: Sony / Youtube

3. upscaling con PSSR

La PS5 Pro ha la sua tecnologia di upscaling. Si chiama "Playstation Spectral Super Resolution" o PSSR. Il modello di upscaling controllato dall'intelligenza artificiale analizza le immagini pixel per pixel. Secondo Cerny, i processi di apprendimento automatico vengono utilizzati per aggiungere una "straordinaria quantità di dettagli" alle immagini visualizzate. Le immagini a bassa risoluzione vengono così convertite in una risoluzione più alta e visualizzate con un dettaglio nitido come un rasoio.

PSSR dovrebbe consentire immagini nitide come un rasoio.

Fonte: Sony / Youtube

PS5 Pro Game Boost

Sony rivela ulteriori dettagli sulla console sul Playstation Blog.

I giochi ottimizzati specificamente per PS5 Pro o sviluppati per la console riceveranno in futuro l'etichetta "PS5 Pro Enhanced". Questi sono i giochi finora confermati che riceveranno un aggiornamento per PS5 Pro:

"Alan Wake 2"

"Assassin's Creed: Shadows"

"Demon's Souls"

"Dragon's Dogma 2"

"Final Fantasy 7 Rebirth"

"Gran Turismo 7"

"Hogwarts Legacy"

"Horizon Forbidden West"

"Marvel's Spider-Man 2"

"Ratchet & Clank: Rift Apart"

"The Crew Motorfest"

"The First Descendant"

"The Last of Us Parte II rimasterizzato"

Anche i giochi che non ricevono un aggiornamento dedicato dovrebbero girare meglio su PS5 Pro. Fino a 8.500 giochi PS5 e PS4 su PS5 Pro beneficeranno del "PS5 Pro Game Boost". I giochi supportati dovrebbero funzionare automaticamente in modo più stabile o con un frame rate più elevato. Inoltre, i giochi PS4 "selezionati" saranno visualizzati con una risoluzione più alta. Sony non ha ancora rivelato di quali giochi si tratta.

Sony conferma anche che la PS5 Pro supporta il Wi-Fi 7, il VRR e un output fino a 8K.

Design: la PS5 va in pattuglia

Esternamente non è cambiato molto rispetto al modello originale. I frontalini bianchi della console sono ora separati al centro da tre strisce nere. La PS5 Pro è alta come la PS5 di lancio e larga come la PS5 Slim.

La PS5 Pro senza unità (a sinistra) rispetto alla PS5 Slim con unità (a destra).

Fonte: Sony

L'unità Blu-ray non è installata in modo permanente ed è disponibile solo come opzione. Può essere installata in un secondo momento o rimossa se necessario, in modo simile alla PS5 Slim. Secondo Sony, si tratta della stessa unità.

L'unità è opzionale.

Fonte: Sony

Si dice che la console sia compatibile con tutte le periferiche rilasciate in precedenza, tra cui PS VR2, Playstation Portal e il Access Controller.

Prezzo e disponibilità

La PS5 Pro sarà disponibile dal 7 novembre - inizialmente solo in una versione senza unità Blu-ray e con un SSD da 2 TB. Prezzo: 799 euro.

Per il drive dovrai pagare altri 120 franchi o euro. Anche il stand verticale non è incluso. Non è ancora chiaro se in futuro ci sarà un bundle con un'unità disco.

La data in cui la PS5 Pro sarà disponibile per il pre-ordine è ancora in fase di chiarimento. Non appena avremo nuove informazioni, aggiornerò l'articolo. <p