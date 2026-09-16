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Più IA, più funzionalità: Meta presenta un nuovo pacchetto in abbonamento per privati

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 16.9.2026

Il gruppo di Mark Zuckerberg punta su funzioni aggiuntive a pagamento. Il nuovo abbonamento "Meta One" raggruppa tre abbonamenti separati ed estende l'accesso all'intelligenza artificiale di Meta.

Solo pochi mesi fa, il gruppo Meta ha introdotto abbonamenti a pagamento per WhatsApp, Instagram e Facebook per utenti privati. Questi abbonamenti Plus sono opzionali e disponibili a un prezzo relativamente contenuto, tra i tre e i cinque euro o franchi ciascuno. Offrono principalmente maggiori possibilità di personalizzazione e funzioni di comfort per la piattaforma scelta, oltre a extra come adesivi aggiuntivi.

Ora l'azienda annuncia un nuovo modello chiamato «Meta One». Questo raggruppa i tre singoli abbonamenti e offre inoltre un accesso esteso all'IA proprietaria e alle sue funzioni. Con esso è possibile generare e modificare immagini e video, nonché utilizzare effetti vocali e sonori.

Secondo Meta, la generazione di contenuti è particolarmente intensiva dal punto di vista computazionale, o in altre parole: costosissima. Per questo motivo, le funzioni IA sono disponibili solo in modo limitato per gli utenti senza un abbonamento a pagamento. «Meta One» mette a disposizione una quota di utilizzo maggiore per le funzioni IA.

Due livelli per gli utenti privati

«Meta One» sarà disponibile in due livelli: per «Meta One Core», l'azienda di Zuckerberg richiede 7,99 dollari al mese. Chi utilizza più servizi Meta e dà valore alla personalizzazione beneficia di un prezzo vantaggioso rispetto agli abbonamenti separati. «Meta One Premium» punta su «Utilizzo avanzato dell'IA. Ancora più video» e costa 19,99 dollari al mese.

«Meta One» offre «più modi per esprimerti» e soprattutto più IA.

Secondo Meta, il nuovo modello offre oltre 50 funzioni aggiuntive rispetto all'utilizzo gratuito dei servizi. Seguiranno ulteriori funzionalità, ad esempio per gli occhiali IA. Gli abbonamenti singoli rimangono prenotabili separatamente.

Per creator e aziende esistono ulteriori livelli di abbonamento, con costi mensili compresi tra 15 e 500 dollari. Offrono, tra le altre cose, un badge di verifica blu per una maggiore credibilità, strumenti di gestione e analisi aggiuntivi, nonché possibilità per una maggiore visibilità dei post.

Attualmente il nuovo modello di abbonamento non è ancora disponibile in Europa. «Meta One» si trova secondo il supporto ancora in fase di test e verrà rilasciato gradualmente. È prevedibile che sarà presto prenotabile anche nel nostro paese.

Qual è la strategia dietro i numerosi modelli di abbonamento?

Con gli abbonamenti a pagamento, Meta vuole aprire nuove fonti di reddito. Per molto tempo, l'azienda si è finanziata principalmente tramite i ricavi pubblicitari. Soprattutto in Europa, il business pubblicitario di Meta è sotto pressione normativa, poiché gli annunci pubblicitari efficienti, ovvero personalizzati, entrano in conflitto con il diritto alla protezione dei dati dell'UE. Nel 2025, Meta ha già dovuto pagare una multa di 200 milioni di dollari. Grazie agli abbonamenti a pagamento, Meta è meno dipendente dal tracciamento e dai ricavi pubblicitari.

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Dall'altro lato ci sono gli enormi costi per i servizi IA, che possono essere ammortizzati tramite abbonamenti a pagamento. Con gli abbonamenti per privati, liberi professionisti e aziende, Meta offre all'intera base di utenti proposte per funzioni aggiuntive. Grazie ai diversi modelli con un'ampia fascia di prezzo, Meta può infine testare la disponibilità a pagare delle persone e scoprire chi spende denaro per quali funzionalità.

Immagine di copertina: Shutterstock/FotoField

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