Novità e trend 9 5

"Pickmon" ruba ancora più sfacciatamente da "Pokémon" rispetto a "Palworld".

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 11.3.2026

Mentre Nintendo è ancora alle prese con gli sviluppatori di "Palworld", il misterioso studio Pocketgame fa di meglio in termini di audacia con il titolo "Pickmon". Il trailer sembra un concentrato di idee di gioco rubate.

Alcuni avvocati di Nintendo si staranno chiedendo se ridere, stropicciarsi gli occhi o arrossire. Sono infatti ancora impegnati a intentare una causa contro Pocketpair, lo studio dietro «Palworld», che deve difendersi per la sua somiglianza con «Pokémon» e Zelda. Maggiori informazioni di seguito. È stato pubblicato il trailer di annuncio di «Pickmon», un nuovo gioco di crafting di sopravvivenza a mondo aperto per un massimo di 32 giocatori in modalità cooperativa.

Con «Pickmon», un nuovo protagonista si affaccia nell'arena delle dispute sul copyright e probabilmente farà sussultare gli amanti della rissa per la sua audacia mozzafiato. Il gioco non ha nulla da invidiare a «Palworld» quando si tratta di rubare l'ispirazione e adotta allegramente le meccaniche di gioco chiave di «Palworld» nel proprio gameplay.

«Pickmon» vanta scene rubate

I primi due secondi del trailer di «Pickmon» sono già una sfida a «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» e alla «serie di giochi Pokémon» di Nintendo. Un personaggio del gioco, che assomiglia al fratello gemello di Link, corre su un altopiano erboso verso una scogliera al suono di un pianoforte, mentre un enorme mondo fantastico si apre davanti a lui.

I fan di Zelda riconosceranno questa scena dai primi minuti di «Breath of the Wild». L'utilizzo di questa scena come sequenza d'apertura del trailer di «Pickmon» è così audace che deve essere visto come una provocazione nei confronti di Nintendo.

La scena d'apertura di «Breath of the Wild»: Link esce dalla sua caverna e arriva per la prima volta sull'altopiano. Sotto: «Pickmon».

Fonte: Nintendo, Pocketgame

Un animaletto molto simile al Pokémon più famoso, Pikachu, saltella accanto al personaggio di «Pickmon». Klon-Link apre poi il suo aliante e naviga nel mondo insieme a un grande drago serpentiforme, che ricorda fortemente «Breath of the Wild» e il Pokémon drago Rayquaza.

Altre scene mostrano altri cosiddetti Pickmon (chiamati Pals in inglese), che ti accompagnano nelle tue avventure come in «Palworld» e «Pokémon». Sono molto simili ai Pokémon originali, come Kapilz e Azugladis, e nel trailer vengono mostrati mentre lavorano nella base del giocatore. La costruzione di una base e l'impiego di Pickmon come tuttofare e giardiniere è un elemento chiave del gameplay di «Palworld» e una delle poche caratteristiche principali che lo distingue da «Pokémon».

Pickmon che innaffia e fa giardinaggio sulla falsariga di «Palworld».

Fonte: Pocketgame

I creatori di «Pickmon» ovviamente non hanno resistito ad aggiungere una corona all'intero furto: Il nome dello studio di sviluppo è Pocketgame. È difficile non notare il parallelo con Pocketpair.

Nintendo vs Pocketpair

Con il suo «Palworld»rilasciato all'inizio del 2024, lo studio giapponese Pocketpair ha lasciato una forte impronta sull'aspetto dei Pals e su alcune meccaniche di gioco.L'aspetto dei Pals e alcune meccaniche di gioco sono state copiate così pesantemente da «Pokémon» che gli avvocati di Nintendo l'hanno portata in tribunale alcuni mesi dopo per violazione di brevetto. Con successo: Pocketpair ha dovuto adattare alcuni elementi di gioco perché troppo simili all'originale.

Lo scorso maggio, Pocketpair ha dichiarato di essere ancora coinvolta in «lunghi procedimenti legali» con Nintendo, ma non ritiene di aver commesso una violazione del copyright. Al contrario: «Pokémon» sembra continuare a essere fonte di ispirazione per lo studio. Nel gennaio 2026, lo studio ha annunciato che avrebbe pubblicato un gioco di carte collezionabili per «Palworld» come «Pokémon». È previsto anche uno spin-off di Cozy nello stile di «Pokémon Pokopia» e «Animal Crossing»: «Palfarm».

Nintendo, Pocketpair, Blizzard & vari creatori di contenuti contro Pocketgame?

«Pickmon» ora fa un ulteriore passo avanti. I designer, apparentemente poco creativi, non solo hanno copiato Nintendo e «Palworld», ma stanno anche facendo arrabbiare Blizzard e vari artisti di fan art. Ad esempio, nel trailer appare un Pickmon che ricorda fortemente il Roadhog di «Overwatch» Blizzard. Alcuni creatori di fan art di Pokémon compiacono che le loro creazioni possono essere viste quasi una ad una nel trailer.

È questo il Roadhog di «Overwatch»?Pocketgame

Il «Pickmon» è davvero un gioco?

Su Steam, «Pickmon» è già elencato. Non è stata specificata una data di uscita. Tuttavia, il trailer sembra nel complesso molto generico: su Reddit, alcuni utenti sospettano che si tratti di un video generato dall'IA e non di un vero e proprio gioco. Alla fine dei due minuti di trailer, si afferma che è prevista una futura uscita su Nintendo Switch. Non è certo che Nintendo sia d'accordo con questo progetto.

Al momento, «Pickmon» esiste solo su YouTube, Steam e nelle polemiche che il trailer ha suscitato. Su internet non si trova nulla sullo studio Pocketgame o sull'editore Networkgo, elencati su Steam. Né «Pickmon» sembra avere un proprio sito web. Resta quindi da vedere se «Pickmon» esisterà davvero.

Immagine di copertina: Gioco tascabile

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







