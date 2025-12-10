Novità e trend 16 10

Pebble presenta un anello usa e getta per i memo vocali

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 10.12.2025

L'Index 01 registra note audio e le invia al tuo smartphone. Questo è tutto ciò che può fare. La batteria usa e getta dura dalle 12 alle 15 ore di registrazione. Dopodiché dovrai sostituire l'anello, che costa 99 dollari.

Pebble ha presentato un anello per i memo vocali. L'Index 01 è realizzato in acciaio inossidabile e si indossa sul dito indice. Ha un unico pulsante e un microfono. Le registrazioni vengono effettuate solo finché il pulsante è premuto. L'anello non registra alcun dato sulla salute. Non è quindi «smart» come quelli di Oura.

L'anello trasmette il file audio criptato via Bluetooth all'app Pebble sullo smartphone, dove viene convertito in testo offline ed elaborato da un LLM locale. L'app crea note, crea promemoria o imposta timer. La registrazione grezza rimane sul telefono. Il testo riconosciuto può essere visualizzato anche sugli smartwatch Pebble.

Il design dei modelli brillanti è... entusiasmante.

Fonte: Pebble / Core Devices

L'Index 01 è progettato per essere utilizzato con una sola mano: Il pollice attiva l'anello sul dito indice. Non c'è altoparlante né feedback aptico e l'Index 01 è impermeabile solo fino a un metro di profondità. Se lo smartphone è fuori portata, è possibile memorizzare un massimo di cinque minuti di audio. Secondo il produttore, l'app e i modelli AI sono open source. Sono previsti un backup in cloud opzionale e a pagamento e un riconoscimento vocale basato sul cloud con un tasso di riconoscimento migliore.

La batteria usa e getta causa critiche

Pebble ha adottato un approccio insolito alla batteria: l'anello contiene una batteria all'ossido d'argento non ricaricabile e non sostituibile. Secondo il produttore, la sua energia è sufficiente per 12-15 ore di registrazione. Con 10-20 clip vocali di 3-6 secondi ciascuna al giorno, ciò corrisponde a circa due anni di utilizzo. Una volta esaurita la batteria, l'anello deve essere completamente sostituito. Pebble sostiene che una batteria ricaricabile avrebbe reso l'anello più grande e più costoso. Il secondo ragionamento è piuttosto strano: «Probabilmente avresti perso il caricabatterie prima che la batteria si esaurisse!»

Pebble annuncia un programma di riciclaggio. Tuttavia, il concetto di monouso è stato criticato. Dopo tutto, crea potenziali rifiuti elettronici e costi continui per i nuovi acquisti. Nell'UE, questi dispositivi violano il regolamento sulle batterie. Tale regolamento richiede che i prodotti portatili con batterie ricaricabili abbiano una batteria facilmente rimovibile che possa essere sostituita dall'utente finale. Tuttavia, il regolamento non si applica fino al 2027 e se i piccoli dispositivi impermeabili siano considerati eccezioni è una questione di interpretazione.

Il Pebble Index 01 è disponibile in diverse dimensioni e colori.

Fonte: Pebble / Core Devices

L'Index 01 è ora disponibile sul sito web del produttore in argento, oro o nero opaco. Il prezzo per i pre-ordini è di 75 dollari USA, mentre il prezzo di listino sarà di 99 dollari USA. Secondo Pebble, la consegna è prevista per marzo.

Immagine di copertina: Dispositivi Pebble / Core

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo







