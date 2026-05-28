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Oura Ring 5: l'anello intelligente più piccolo del mondo, con tracciamento completo

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2026

L'Oura Ring 5 è più sottile, leggero e compatto dei suoi predecessori e offre comunque un tracciamento completo. Il pioniere degli anelli intelligenti sta ampliando continuamente il software: il modello di abbonamento rimane invariato.

Il produttore finlandese Oura ha reso popolari gli anelli intelligenti. Il primo modello è arrivato sul mercato più di dieci anni fa e ora la quinta generazione è già ai blocchi di partenza. L'Oura Ring 5 è il modello più piccolo del produttore, il 40% più compatto del precedente.

L'Oura Ring 5 è il modello più piccolo del produttore, il 40 percento più compatto del suo predecessore. Secondo il produttore, è «l'anello intelligente più piccolo al mondo». Il gadget è realizzato in titanio ed è disponibile in sei colori: Oro, Rosa intenso, Argento spazzolato, Stealth, Nero e Argento.

L'anello è disponibile in sei colori.

Fonte: Oura

Grazie a un nuovo rivestimento PVD (Physical Vapour Deposition), si dice che l'anello sia più resistente ai graffi. I sensori hanno un design più piatto e si appoggiano più direttamente sulla pelle. I LED sono più potenti e i sensori sono stati progettati per misurare più tipi di dita e tonalità di pelle in modo accurato e costante.

La durata della batteria rimane invariata. Questa è una buona notizia, in quanto lo spazio per la batteria è minore. Il produttore parla di «una settimana di autonomia», mentre la scheda tecnica indica da sei a nove giorni. Il suo predecessore aveva un'autonomia da cinque a otto giorni. Tuttavia, la concorrenza riesce già ad avere un'autonomia di dieci giorni o due settimane.

Novità e trend L'anello intelligente misura la pressione sanguigna e vibra in caso di problemi Lorenz Keller 508 72

Il produttore fornisce un caricabatterie. Se vuoi, puoi anche acquistare una custodia di ricarica con batteria integrata. In questo modo l'anello può essere ricaricato cinque volte durante il viaggio. Non è ancora chiaro quando la custodia sarà disponibile. Il suo costo si aggirerà probabilmente intorno ai 100 franchi.

Se cerchi un design sobrio, ti piacerà l'anello intelligente compatto Oura.

Fonte: Oura

Tanti software, ma con un abbonamento

Se vuoi fare un buon uso dell'anello, devi comunque sottoscrivere un abbonamento. Il primo mese è gratuito per i nuovi abbonati, dopodiché il costo è di circa sei franchi al mese o 70 franchi all'anno.

Le opzioni di analisi sono ampie e complete.

Le opzioni di analisi sono ampie: oltre ai Basic come il monitoraggio del sonno e dell'attività fisica, Oura misura anche lo stress, la salute del cuore e la salute metabolica. Le donne possono seguire il loro ciclo mestruale e trovare anche analisi per le gravidanze o la menopausa.

Oura offre molte analisi automatiche.

Oura offre molti report automatici e strumenti di intelligenza artificiale. In questo modo non solo potrai richiamare i dati, ma anche ricevere costantemente consigli e suggerimenti per aiutarti a condurre una vita più sana e attiva. L'anello è quindi rivolto principalmente ai clienti che sono interessati a strumenti di analisi completi e che possono permetterselo.

A partire da giugno, Oura lancerà nuove funzionalità software: «Locate» può essere utilizzato per trovare rapidamente gli anelli o le custodie di ricarica smarriti. La registrazione dell'attività «live» mostra i parametri più importanti direttamente sullo smartphone durante l'allenamento. Basta avviare un allenamento nell'app per registrare il ritmo e la distanza quando si corre o si va in bicicletta e l'intensità durante l'allenamento della forza.

I dati attuali possono essere visualizzati direttamente sullo smartphone durante l'allenamento, anche come widget.

Fonte: Oura

Il produttore finlandese sta dando agli utenti un maggiore controllo sui propri dati. Oura promette di investire i ricavi degli abbonamenti in una solida architettura di sicurezza e di non vendere alcun dato. Inoltre, chiunque può ora cancellare completamente i dati di una finestra temporale selezionata, mentre l'account e la cronologia rimanente vengono mantenuti.

L'Oura Ring 5 può essere ordinato da subito. Il prezzo è di 399 franchi o 499 franchi a seconda della variante di colore. Gli anelli saranno consegnati a partire dal 4 giugno.

Immagine di copertina: Oura

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