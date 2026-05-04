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L'anello intelligente misura la pressione sanguigna e vibra in caso di problemi

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 5.5.2026

La terza generazione dell'anello intelligente RingConn vibra in caso di avvisi di salute e misura la pressione sanguigna. Il produttore non offre ancora un modello di abbonamento.

Gli anelli intelligenti di RingConn hanno ricevuto molte lodi da parte mia. Forse non hanno molte funzioni nuove rispetto alla concorrenza, ma alla prova hanno impressionato per la lunga durata della batteria, il design sottile e il software dell'applicazione senza abbonamento.

Test del prodotto RingConn2 alla prova: più piccolo, più leggero, ma più potente di Lorenz Keller

Con la terza generazione, il produttore ha corretto la critica più importante: Il RingConn Gen 3 offre due funzioni che finora quasi nessun concorrente ha integrato.

La pressione sanguigna viene misurata in continuo

RingConn pubblicizza il suo prodotto come il «primo anello con misurazione della pressione sanguigna». Almeno la concorrenza di Oura, Samsung o Ultrahuman non è in grado di misurare la pressione sanguigna.

Il RingConn Gen 3 misura la pressione sanguigna nonostante il suo design compatto.

Fonte: RingConn

Il RingConn Gen 3 è destinato principalmente alla misurazione a lungo termine della pressione sanguigna e dello stress circolatorio. Naturalmente è meno preciso di un dispositivo medico di misurazione, ma la sua misurazione continua per settimane e mesi ha lo scopo principale di rilevare i cambiamenti e fornire valori medi. L'anello misura automaticamente più volte all'ora, oppure premendo un pulsante nell'app.

La seconda innovazione si trova direttamente nell'alloggiamento dell'anello: un motore a vibrazione annuncia informazioni importanti con un leggero movimento. Per il momento sono disponibili tre funzioni: avvisi sulla salute, un indicatore di batteria scarica e un promemoria per alzarsi e muoversi se si è rimasti seduti a lungo.

Durata della batteria fino a 14 giorni

L'anello misura anche la frequenza cardiaca e la variabilità della frequenza cardiaca, i passi e il movimento, il sonno e la temperatura. Traccia anche il ciclo mestruale. Tutto viene analizzato nell'app con varie funzioni e opzioni di analisi. Secondo il produttore, i dati sono protetti secondo gli standard internazionali e sono conformi alle normative dell'UE in materia di protezione dei dati.

La RingConn Gen 3 dura ancora di più: mentre il suo predecessore aveva una durata della batteria fino a 12 giorni, ora dura fino a 14 giorni senza motore a vibrazione. Con le notifiche attivate, il produttore promette da 10 a 12 giorni di durata della batteria. È disponibile anche una nuova custodia di ricarica con un pulsante di reset e un forte magnete che mantiene l'anello in posizione durante il trasporto.

La custodia protegge l'anello - e lo ricarica allo stesso tempo.

Fonte: RingConn

Finora gli anelli si adattano a nove misure di dita, dalla 6 alla 14, ma ora se ne è aggiunta un'altra. Il RingConn Gen 3 è disponibile in dieci misure, dalla 6 alla 15.

Il gioiello è disponibile in dieci misure, dalla 6 alla 15.

Il gioiello è disponibile in cinque colori. È ancora molto piccolo, leggero e discreto. A seconda della taglia, l'anello impermeabile pesa da 2,5 a 3,5 grammi, è largo 6,8 millimetri e spesso 2,3 millimetri.

Il RingConn Gen 3 dovrebbe essere disponibile nel nostro negozio alla fine di maggio o all'inizio di giugno. I prezzi aumenteranno di circa 20 franchi o euro fino a 369 franchi o euro per le versioni argento, nero e oro. L'argento spazzolato e l'oro rosa spazzolato hanno un prezzo di 389 franchi o euro.

Immagine di copertina: RingConn

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