Ora puoi creare musica con funghi e piante

David Lee
8.9.2025
Traduzione: tradotto automaticamente

Pocket Scion è un piccolo dispositivo che registra i segnali elettrici degli organismi viventi e li trasforma in suoni di sintesi. È disponibile da subito.

Piante e funghi generano segnali elettrici. I ricercatori stanno ancora discutendo sul perché lo facciano e se si tratti di una forma di comunicazione. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che i segnali elettrici mostrano schemi che li rendono interessanti. Non solo per la ricerca, ma anche per la produzione di suoni.

Tarun Nayar aka Modern Biology crea musica da piante e funghi. Nel 2021, ha segnato le hit virali con suoni di sintetizzatore e ha già pubblicato diversi album. Ora, in collaborazione con Instruo, sta lanciando il Pocket Scion - un piccolo dispositivo portatile in grado di registrare i segnali elettrici delle piante.

Il Pocket Scion ha quattro strumenti incorporati con cui genera suoni dai segnali. I segnali possono anche essere inviati come dati MIDI a un sintetizzatore esterno. Il dispositivo viene fornito con un software per Mac, Windows e Linux che ti permette di creare le tue patch di sintesi e di inviare i dati tramite Open Sound Control (OSC). Questo video più lungo spiega in dettaglio il Pocket Scion e l'applicazione associata.

Il Pocket Scion costa circa 145 franchi o euro ed è attualmente disponibile in pochi giorni. Per ordinare, vai direttamente sul sito del produttore.

Immagine di copertina: Strumento

David Lee
