Novità e trend 10 9

"One Piece": Netflix mostra l'epico trailer della seconda stagione

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 11.8.2025

Gum-gum-gatling per i fan dei pirati: Netflix mostra il primo trailer della stagione 2 di "One Piece", conferma la stagione 3 e annuncia un nuovo anime sulle eroine.

Il fine settimana è stato l'Official One Piece Day in Giappone, la grande celebrazione annuale in onore del manga da record di Eiichiro Oda. Come si conviene, Netflix ha spalancato lo scrigno dei tesori e ha tirato fuori diversi elementi di spicco: è arrivato il primo vero trailer della seconda stagione della serie live-action, è stata confermata ufficialmente la terza stagione e, come bonus, c'è un nuovissimo anime dedicato interamente alle donne dell'universo di «One Piece».

La prossima avventura di Luffy: Into the Grand Line

Il nuovo trailer è sottotitolato «One Piece: Into the Grand Line» e mostra dove li porterà il prossimo viaggio della banda di Cappello di Paglia. Luffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero Gibson) e Sanji (Taz Skylar) fanno rotta verso la leggendaria Grand Line - quella famigerata rotta marittima dove si annidano i pirati più pericolosi e le creature più selvagge.

Non solo ci sono molte scene d'azione nell'oceano, ma anche nuovi personaggi che i fan del manga e dell'anime riconosceranno immediatamente: il gigante Brogy (Brendan Sean Murray), la misteriosa Miss All Sunday (Lera Abova), Miss Wednesday (Charithra Chandran) e il Capitano Smoker (Callum Kerr), che probabilmente non si limita a soffiare anelli di fumo.

Ci sono anche le prime scene d'azione in mare.

Ci sono anche i primi scorci di Little Garden, una reunion con Whale Laboon e un sacco di uova di Pasqua per i fan che hanno viaggiato in alto mare per anni.

Callum Kerr come Capitano Smoker: Sono particolarmente entusiasta di lui.

Fonte: Netflix

Alla fine del trailer arriva il grande botto: La stagione 3 è ufficialmente in lavorazione! Le riprese inizieranno quest'anno a Città del Capo. Per quanto riguarda i contenuti, si tratta della saga di Alabasta, una delle storie più popolari di sempre. Luffy e la sua ciurma vengono coinvolti in un conflitto pieno di intrighi, ribellioni e tempeste nel deserto mentre aiutano una principessa perduta a salvare il suo paese.

Questo è chiaro: Netflix vuole continuare a ispirare un pubblico ancora più ampio per la sua offerta di anime in continua crescita con adattamenti live-action.

Uno spin-off per le eroine

Anche l'annuncio del One Piece Day: la light novel spin-off «One Piece: Heroines» riceverà un proprio anime.

La novel di Jun Esaka, illustrata da Suwa Sayaka, è stata pubblicata in Giappone in due volumi (2021 e 2024) e mette al centro della scena i personaggi femminili. Non è ancora chiaro quali saranno le eroine protagoniste e se si tratterà di una serie o di un film. Tuttavia, i fan possono aspettarsi approfondimenti su personaggi che spesso hanno poco spazio nella storia principale.

Immagine di copertina: Netflix

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo







