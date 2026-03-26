Nuove fotocamere compatte che non portano nulla di nuovo

Panasonic TZ300
24 - 360 mm, 20.10 Mpx, 1"
L'offerta di fotocamere compatte ha lasciato a lungo a desiderare. La Panasonic Lumix DC-TZ300 è un prodotto nuovo, ma il suo fattore di innovazione è pari a zero. Questo è sintomatico dell'intero settore.
La Panasonic DC-TZ300 offre uno zoom ottico 15x in un corpo compatto. Convertito in formato 35 mm, la lunghezza focale va da 24 a 360 millimetri e la velocità dell'obiettivo va da f/3.3 a f/6.4. Nell'obiettivo è integrato anche uno stabilizzatore ottico d'immagine. Il sensore da 1 pollice retroilluminato promette una buona qualità per le fotocamere compatte in termini di gamma dinamica e comportamento al rumore. La fotocamera è anche in grado di registrare video in 4K e slow-motion in full HD.
Finora sembra tutto ok. Ma esisteva già otto anni fa. All'inizio del 2018, Panasonic ha lanciato la TZ200 - con specifiche sostanzialmente identiche. Due sono le differenze rispetto alla nuova fotocamera:
Il punto 1 è uno svantaggio. Il punto 2 è obbligatorio, poiché la ricarica tramite USB-C è richiesta dalla legge nell'UE e in Svizzera. Senza questo miglioramento, la fotocamera non potrebbe essere lanciata sul mercato europeo.
Panasonic ha già omesso il mirino dalla TZ99 e ha fornito l'USB-C successivamente. Per il resto, la TZ99 è una nuova edizione della TZ91 del 2017.
Vino vecchio in bottiglie nuove - ma Panasonic non è la sola a seguire questa strategia. I produttori di fotocamere non investono quasi più in innovazioni per le compatte. Tra il 2012 e il 2019, Sony ha presentato sette generazioni della fotocamera compatta RX100, alcune delle quali con progressi significativi. Da allora, non è successo più nulla nella serie RX100, a parte i modelli precedenti più economici che stanno gradualmente scomparendo dagli scaffali. A prima vista, non è una novità.
A prima vista, questo è comprensibile: il mercato è crollato a causa del trionfo degli smartphone. Ora che gli smartphone possono scattare anche foto con il teleobiettivo, quasi nessuno ha più bisogno di una fotocamera compatta.
Tuttavia, questo è un dato di fatto.
Tuttavia, questo non significa che non ci sia più domanda. Da qualche tempo a questa parte, sta emergendo una nuova tendenza nel campo della fotografia: le fotocamere si stanno trasformando da beni di consumo in oggetti da collezione. Le macchine fotografiche di lusso e retrò godono di una popolarità che non può essere spiegata solo in termini di utilità: deve essere amore. L'amore per la fotografia, l'amore per le ruote meccaniche, l'amore per le immagini scattate da soli che hanno un significato per te e forse l'amore per la fotocamera stessa. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale probabilmente rafforzerà questa tendenza: Il desiderio di un'artigianalità onesta e genuina sta crescendo.
Anche una normale fotocamera compatta può dare piacere e quindi è più di un semplice oggetto funzionale. Di conseguenza, i pochi modelli rimasti stanno vendendo sorprendentemente bene. La RX100 VII è una delle fotocamere più vendute nel nostro negozio nonostante l'età e il prezzo elevato. Con la Fujifilm X100VI, due anni fa il clamore ha fatto sì che la fotocamera fosse difficilmente disponibile. Anche la Ricoh GR IV ha i suoi fan.
Pertanto, credo che ci sarebbe un mercato piccolo ma significativo per una nuova fotocamera compatta con una vera innovazione.
Molti dei nuovi prodotti degli ultimi anni sono stati etichettati come videocamere per il vlogging. Naturalmente, il video è una tendenza enorme che i produttori vogliono sfruttare. Tuttavia, vlogging camera spesso significa poco più che l'assenza del mirino da una fotocamera compatta, come nel caso della TZ300. I componenti della fotocamera sono solitamente invecchiati. Questo permette di venderle come nuove ancora per un po' di tempo.
La mia richiesta ai produttori: Canon, per favore, realizza una V1 con mirino. E Sony, per favore una nuova RX100. Dovrebbe essere possibile senza far esplodere il budget per lo sviluppo.
Il mio interesse per il mondo IT e lo scrivere mi hanno portato molto presto a lavorare nel giornalismo tecnologico (2000). Mi interessa come possiamo usare la tecnologia senza essere usati a nostra volta. Fuori dall'ufficio sono un musicista che combina un talento mediocre con un entusiamso eccessivo.
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