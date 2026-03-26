Novità e trend 6 9

Nuove fotocamere compatte che non portano nulla di nuovo

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 26.3.2026

L'offerta di fotocamere compatte ha lasciato a lungo a desiderare. La Panasonic Lumix DC-TZ300 è un prodotto nuovo, ma il suo fattore di innovazione è pari a zero. Questo è sintomatico dell'intero settore.

La Panasonic DC-TZ300 offre uno zoom ottico 15x in un corpo compatto. Convertito in formato 35 mm, la lunghezza focale va da 24 a 360 millimetri e la velocità dell'obiettivo va da f/3.3 a f/6.4. Nell'obiettivo è integrato anche uno stabilizzatore ottico d'immagine. Il sensore da 1 pollice retroilluminato promette una buona qualità per le fotocamere compatte in termini di gamma dinamica e comportamento al rumore. La fotocamera è anche in grado di registrare video in 4K e slow-motion in full HD.

Finora sembra tutto ok. Ma esisteva già otto anni fa. All'inizio del 2018, Panasonic ha lanciato la TZ200 - con specifiche sostanzialmente identiche. Due sono le differenze rispetto alla nuova fotocamera:

Non ha più un mirino Si ricarica tramite USB-C.

Il punto 1 è uno svantaggio. Il punto 2 è obbligatorio, poiché la ricarica tramite USB-C è richiesta dalla legge nell'UE e in Svizzera. Senza questo miglioramento, la fotocamera non potrebbe essere lanciata sul mercato europeo.

Fotocamera Nuovo CHF 949.– Panasonic TZ300 24 - 360 mm, 20.10 Mpx, 1"

Panasonic ha già omesso il mirino dalla TZ99 e ha fornito l'USB-C successivamente. Per il resto, la TZ99 è una nuova edizione della TZ91 del 2017.

Questa è la TZ91.

Fonte: Panasonic

E questo è il TZ99. Trova le differenze.

Fonte: Panasonic

Le innovazioni nelle compatte sono ancora utili?

Vino vecchio in bottiglie nuove - ma Panasonic non è la sola a seguire questa strategia. I produttori di fotocamere non investono quasi più in innovazioni per le compatte. Tra il 2012 e il 2019, Sony ha presentato sette generazioni della fotocamera compatta RX100, alcune delle quali con progressi significativi. Da allora, non è successo più nulla nella serie RX100, a parte i modelli precedenti più economici che stanno gradualmente scomparendo dagli scaffali. A prima vista, non è una novità.

A prima vista, questo è comprensibile: il mercato è crollato a causa del trionfo degli smartphone. Ora che gli smartphone possono scattare anche foto con il teleobiettivo, quasi nessuno ha più bisogno di una fotocamera compatta.

Tuttavia, questo è un dato di fatto.

Tuttavia, questo non significa che non ci sia più domanda. Da qualche tempo a questa parte, sta emergendo una nuova tendenza nel campo della fotografia: le fotocamere si stanno trasformando da beni di consumo in oggetti da collezione. Le macchine fotografiche di lusso e retrò godono di una popolarità che non può essere spiegata solo in termini di utilità: deve essere amore. L'amore per la fotografia, l'amore per le ruote meccaniche, l'amore per le immagini scattate da soli che hanno un significato per te e forse l'amore per la fotocamera stessa. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale probabilmente rafforzerà questa tendenza: Il desiderio di un'artigianalità onesta e genuina sta crescendo.

Novità e trend Fujifilm X-HF1: la fotocamera più analogica del mondo di David Lee

Anche una normale fotocamera compatta può dare piacere e quindi è più di un semplice oggetto funzionale. Di conseguenza, i pochi modelli rimasti stanno vendendo sorprendentemente bene. La RX100 VII è una delle fotocamere più vendute nel nostro negozio nonostante l'età e il prezzo elevato. Con la Fujifilm X100VI, due anni fa il clamore ha fatto sì che la fotocamera fosse difficilmente disponibile. Anche la Ricoh GR IV ha i suoi fan.

Pertanto, credo che ci sarebbe un mercato piccolo ma significativo per una nuova fotocamera compatta con una vera innovazione.

Vlogging camera - un eufemismo?

Molti dei nuovi prodotti degli ultimi anni sono stati etichettati come videocamere per il vlogging. Naturalmente, il video è una tendenza enorme che i produttori vogliono sfruttare. Tuttavia, vlogging camera spesso significa poco più che l'assenza del mirino da una fotocamera compatta, come nel caso della TZ300. I componenti della fotocamera sono solitamente invecchiati. Questo permette di venderle come nuove ancora per un po' di tempo.

La mia richiesta ai produttori: Canon, per favore, realizza una V1 con mirino. E Sony, per favore una nuova RX100. Dovrebbe essere possibile senza far esplodere il budget per lo sviluppo.

Immagine di copertina: Panasonic

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo







