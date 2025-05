Novità e trend 36 58

Nuova serie di "Harry Potter": questi tre bambini interpretano Harry, Ron e Hermione

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2025

Tre nuovi bambini, sette vecchi libri e un piano decennale: Warner Bros. sta puntando al massimo e sta facendo di "Harry Potter" forse il progetto di serie più ambizioso dei prossimi anni.

Ultime notizie sul casting di Accio! Dopo mesi di speculazioni, è finalmente ufficiale: La nuova serie di «Harry Potter» ha trovato il suo magico trio. Quindi è chiaro: ora si fa sul serio - le telecamere sono ai blocchi di partenza, perché le riprese inizieranno quest'estate.

Chi sono i nuovi volti di Hogwarts?

I ruoli di Harry, Ron e Hermione andranno a tre nuovi talenti che presto diventeranno delle star mondiali:

Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter, il ragazzo che visse.

interpreta Harry Potter, il ragazzo che visse. Alastair Stout veste i panni del fedele Ron Weasley.

veste i panni del fedele Ron Weasley. Arabella Stanton porta il cervello necessario al trio nel ruolo dell'intelligente Hermione Granger.

È stato annunciato il nuovo trio d'oro della serie «Harry Potter».

Fonte: HBO / Warner Bros.

Tutti e tre avevano tra i 9 e gli 11 anni al momento del casting - esattamente la stessa età dei loro originali all'inizio della saga. Una decisione deliberata, a quanto pare: la serie vuole prendersi più tempo per accompagnare i suoi personaggi nella loro crescita nell'arco di dieci anni (!), secondo il piano auszuschlachten .

Di cosa parla e come viene raccontato?

La nuova serie «Harry Potter», che sarà lanciata su HBO alla fine del 2026 (o forse non prima dell'inizio del 2027), sarà un adattamento fedele di tutti e sette i libri e non un remake dei film. Ciò significa che ci sarà più spazio per i personaggi secondari, le trame e tutti i piccoli dettagli magici che sono stati tagliati nei film. Per esempio, l'iconica festa del Giorno della Morte a cui Harry partecipa nel primo volume insieme a Nick, quasi senza testa.

Ogni volume è destinato a coprire almeno una stagione e i creatori hanno grandi progetti. Il direttore creativo è Francesca Gardiner, nota come produttrice di «Succession» e «His Dark Materials». Tra i registi c'è anche marchio Mylod, che ha partecipato a «Succession» e «Game of Thrones». Più recentemente, Mylod ha girato uno degli episodi più apprezzati della serie zombie fino ad oggi per «The Last of Us» con il secondo episodio della seconda stagione.

video Recensione "The Last of Us", episodio 2: Attraverso la valle - e dritto nel cuore di Luca Fontana

Quindi la «serie di Harry Potter» sarà creata nelle mani di persone che sanno come raccontare personaggi complessi e archi drammatici di suspense. Anche dietro la macchina da presa: la costumista premio Oscar Holly Waddington («Poor Things») è a bordo, e gli effetti speciali - come per i film - saranno creati da Framestore. Lo studio britannico ha già collaborato con ILM e altri studi per creare i magici effetti speciali degli otto film originali.

Chi altro vedremo a Hogwarts?

All'inizio dell'anno, l'americano John Lithgow è stato presentato come il nuovo Albus Silente. Lithgow, che ha brillato nel ruolo del cardinale Joseph Tremblay in «Conclave», nel ruolo del killer della Trinità in «Dexter» e nel ruolo di Winston Churchill in «The Crown», è noto per la sua versatilità.

Lithgow è stato scelto per il ruolo di Albus Silente.

Novità e trend Confermato: Un americano interpreterà Albus Silente di Luca Fontana

Resta da vedere se la sua interpretazione di Silente sarà altrettanto stratificata. Una cosa è certa: la decisione di casting per Severus Piton fornirà molto altro di cui parlare.

Paapa Essiedu («I May Destroy You») sarebbe già stato confermato. Questo sta causando grandi discussioni: Mentre nei libri Piton è descritto come pallido, malaticcio e dal viso pallido - ed è quindi chiaro ai fan che Piton deve essere un uomo bianco - il possibile casting di Essiedu sta facendo discutere su quanto la serie si attenga alle descrizioni letterarie.

I seguenti casting sono stati accolti molto più positivamente:

Nick Frost come guardiacaccia Rubeus Hagrid

come guardiacaccia Rubeus Hagrid Janet McTeer nel ruolo della severa ma giusta professoressa McGonagall

nel ruolo della severa ma giusta professoressa McGonagall Luke Thallon nel ruolo dell'insegnante di difesa contro il buio Quirinus Quirrell

nel ruolo dell'insegnante di difesa contro il buio Quirinus Quirrell Paul Whitehouse nel ruolo del maligno custode Argus Filch

E cosa dicono di J.K. Rowling?

L'autrice di «Harry Potter» è coinvolta come produttrice e si dice che sia strettamente coinvolta nei processi creativi, secondo Warner Bros. Non sorprende che anche questo sia un argomento di conversazione. La Rowling è stata criticata per anni per le sue dichiarazioni controverse sulla Community trans.

Opinione È troppo presto per il remake di «Harry Potter»? di Luca Fontana

Questo rappresenta un rischio per la serie? Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO, ha una visione più rilassata. Nel podcast «The Town» ha detto:

«Abbiamo già una serie su HBO, "C.B. Strike", che stiamo realizzando con la BBC. È abbastanza chiaro che queste sono le sue opinioni personali e politiche. Ne ha il diritto. 'Harry Potter' non è segretamente caricato di nulla per questo motivo. E chiunque voglia discuterne con lei è il benvenuto su X.»

Che tu sia d'accordo o meno con la posizione di Bloys, dal punto di vista dello studio, una cosa è chiara: senza la Rowling, nulla funziona in questo mondo. È lei a detenere i diritti, quindi la chiave magica del mondo di Hogwarts rimane nelle sue mani.

Un rischio o una mossa magica?

Warner Bros. ha bisogno di magia, e ne ha un gran bisogno. Dopo anni piuttosto contrastanti (parola chiave: «Fantastic Beasts»), «Harry Potter» è destinato a diventare un'ancora di salvezza nella corsa allo streaming. Il CEO David Zaslav parla apertamente di un marchio «sottoutilizzato» e vuole riattivarlo con forza. L'attenzione è rivolta alla nostalgia, ma anche al vento fresco di un nuovo cast.

Le aspettative sono di conseguenza astronomiche. La serie sta seguendo le orme di un franchise da un miliardo di dollari con una base di fan fedeli ma anche critici. Dopotutto, il mix di nuovi talenti, menti creative di prim'ordine e la promessa di prendere sul serio tutti i capitoli dei libri sembra più promettente di molti prequel o spin-off degli ultimi anni.

Se questo reboot sia simile a una burrobirra calda durante l'Avvento su «Drei Besen» o più simile a un incantesimo fallito di Gilderoy Lockhart, questo resta da vedere nel 2026. Ma una cosa è certa: le lettere sono state spedite. Il viaggio verso Hogwarts ricomincia da capo.

Immagine di copertina: Warner Bros.

Mi piace questo articolo! A 36 persone piace questo articolo