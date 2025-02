Novità e trend 34 20

Confermato: Un americano interpreterà Albus Silente

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 26.2.2025

È stato trovato un nuovo Silente, che rompe la tradizione di "Harry Potter": John Lithgow, americano, assumerà il ruolo di preside di Hogwarts nella nuova serie della HBO. I fan sono divisi.

È stata presa la prima decisione di casting per la nuova serie di "Harry Potter" su Max: L'attore statunitense John Lithgow assumerà l'iconico ruolo di Albus Silente. Questo non significa solo che il nuovo preside di Hogwarts è stato confermato, ma anche che si è interrotta una tradizione di "Harry Potter" di lunga data:

Per la prima volta, il ruolo di Albus Silente è stato affidato a un attore statunitense.

Per la prima volta, nessun britannico interpreta uno dei ruoli principali.

John Lithgow (a destra) accanto a Jeff Bridges (a sinistra) in «The Old Man».

Fonte: Disney+

Primo attore ufficialmente confermato

Dopo che negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi per il ruolo, Lithgow ha ora confermato in un'intervista alla rivista di settoreScreen Rant di voler accettare il ruolo. Non c'è ancora una dichiarazione ufficiale da parte di HBO Max o Warner Bros. ma la dichiarazione di Lithgow lascia poco spazio alle speculazioni.

"La decisione non è stata facile da prendere.

"La decisione non è stata facile, perché purtroppo sarà l'ultimo capitolo della mia vita. Ma sono molto emozionato", ha dichiarato Lithgow. Infatti, il sei volte vincitore di un Emmy avrà circa 87 anni alla fine delle sette stagioni previste.

John Lithgow nel ruolo del Cardinale Tremblay in «Conclave».

Fonte: Focus Features / Black Bear Pictures

HBO, nel frattempo, è stata ancora più cauta nel confermare Lithgow: "Siamo consapevoli che una serie di così alto profilo porta con sé molte voci e speculazioni. Mentre lavoriamo alla pre-produzione, non confermeremo i dettagli fino a quando i contratti non saranno finalizzati."

Un Silente americano? I fan discutono

Lithgow, che ha interpretato il cardinale Joseph Tremblay in "Conclave", il killer di Trinity in "Dexter" e Winston Churchill in "The Crown", è noto per la sua versatilità. Resta da vedere se la sua interpretazione di Silente sarà altrettanto stratificata. Una cosa è certa: la serie sta già facendo scalpore con questa decisione di casting - e non per la prima volta.

Opinione È troppo presto per il remake di «Harry Potter»? di Luca Fontana

In questo caso, le discussioni sono dovute al fatto che la serie sta infrangendo una regola non scritta dei precedenti adattamenti cinematografici: finora, nei film di "Harry Potter" sono stati scritturati solo attori e attrici britannici nei ruoli principali. Lithgow, invece, proviene dagli Stati Uniti. Alcuni accolgono con favore questa boccata d'aria fresca, mentre altri si chiedono perché un personaggio britannico non sia interpretato da un attore britannico. Inoltre, Lithgow è un attore britannico.

Inoltre, Lithgow non era la prima scelta. In precedenza, Mark Rylance e Mark Strong erano in trattative per interpretare Silente. Tuttavia, Rylance ha rifiutato il ruolo a causa di un contrattempo personale e pare che non sia stato raggiunto alcun accordo con Strong.

Inizio delle riprese e altre voci controverse sul casting

La serie di "Harry Potter" sarà un adattamento più fedele dei sette libri di J.K. Rowling, con una stagione per ogni libro. Francesca Gardiner ("His Dark Materials") sarà la showrunner. Le riprese dovrebbero iniziare nell'estate del 2025 e l'uscita è prevista per la fine del 2026 o l'inizio del 2027.

Oltre a Lithgow, si vocifera di altri nomi per i ruoli centrali. Si dice che Paapa Essiedu ("I May Destroy You") sia in trattative per interpretare Severus Piton. Anche questo ha provocato grandi discussioni: Mentre nei libri Piton è descritto come pallido, malaticcio e dal viso pallido - e quindi per i fan è chiaro che Piton deve essere un uomo bianco - il possibile casting di Essiedu sta facendo discutere su quanto la serie si attenga alle descrizioni letterarie.

Il casting di Harry, Ron ed Hermione, invece, rimane aperto.

Immagine di copertina: Michael Gambon nel ruolo di Albus Silente / Warner Bros. Pictures

