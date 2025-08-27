Novità e trend 9 5

Non più "CO₂ neutrale": Apple deve cambiare la pubblicità del Watch dopo la sentenza

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2025

È un successo per gli ambientalisti: Apple non potrà più pubblicizzare l'Apple Watch in Germania affermando che è prodotto in modo neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO₂. Un tribunale ha stabilito che questa dichiarazione era "ingannevole".

Deutsche Umwelthilfe 1, Apple 0. Nella controversia davanti al Tribunale Regionale di Francoforte, gli ambientalisti hanno vinto contro l'azienda statunitense. Il punto del contendere era una dichiarazione pubblicitaria di Apple per l'Apple Watch Series 10 e il modello SE. Le pagine dei prodotti nel negozio online di Apple affermavano:

L'Apple Watch è il nostro primo prodotto CO₂-neutrale.

Questo è stato criticato dall'azienda statunitense.

Questa affermazione è stata criticata dalla tedesca Umwelthilfe (DUH), un'associazione che si batte per la protezione del clima e dell'ambiente. Il tribunale regionale di Francoforte sul Meno ha ora stabilito che la causa intentata è giustificata. Tuttavia, la sentenza non è ancora definitiva e Apple può fare appello. La sentenza si applica solo al mercato tedesco e non a quello svizzero.

La questione centrale era se il risarcimento CO₂ di Apple fosse sufficiente per poter pubblicizzare l'Apple Watch come «climaticamente neutrale». Secondo il tribunale, i contratti di locazione per il progetto forestale in Paraguay, attraverso i quali Apple compensa le emissioni, sono validi per la maggior parte solo fino al 2029 e l'azienda non è stata in grado di dimostrare che i contratti di locazione saranno prorogati. Non c'è quindi alcuna prospettiva sicura per la continuazione del progetto.

I consumatori, tuttavia, probabilmente si aspettano che tale impegno si estenda a lungo termine, ad esempio fino al 2050. Questa aspettativa si basa sull'Accordo sul clima di Parigi del 2015 e sul suo obiettivo di 1,5 gradi per l'aumento massimo della temperatura nell'atmosfera terrestre, che è ben noto al pubblico.

«Il logo Carbon Neutral» potrebbe rimanere

Invece, Apple ha avuto successo per quanto riguarda il logo «Carbon Neutral». Il DUH aveva denunciato che il logo poteva essere frainteso dai consumatori come un marchio di qualità. Il tribunale è stato di parere diverso: il logo deve essere inteso solo come un indicatore del fatto che il prodotto in questione può essere classificato come CO₂-neutrale secondo gli standard di Apple.

Il logo va bene, non è un caso di greenwashing, dice la corte.

Fonte: Martin Jungfer

La questione del logo in particolare dimostra quanto sia difficile perseguire le aziende per greenwashing. Esistono centinaia di loghi progettati per comunicare ai clienti sostenibilità, protezione degli animali, delle piante o del clima. Spesso senza una base solida. Ma quando questo costituisce già greenwashing? E cosa significa in realtà quando la neutralità della CO₂ si riduce essenzialmente ad avere alberi piantati da qualche parte nel mondo? È davvero questo ciò di cui «Madre Natura» ha bisogno? Dopotutto, ha chiarito in modo inequivocabile la gravità della situazione per un video promozionale di Apple 2023.

Naturalmente la tedesca Umwelthilfe ha scelto Apple, una grande azienda, per una causa di greenwashing. Questo garantisce l'attenzione assolutamente necessaria per una ONG. Resta da chiedersi come si possa vincere la battaglia contro altre aziende più piccole che praticano anch'esse il greenwashing.

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







