Non dovrai mai ricaricare questo e-scooter

Il "Lightfoot" ha un aspetto insolito, ma può contribuire alla mobilità a risparmio energetico nelle regioni soleggiate grazie ai suoi grandi pannelli solari.

È una cella solare itinerante? È una valigia su ruote? È un e-scooter a energia solare! Non hai mai visto uno scooter come il "Lightfoot". L'azienda statunitense Otherlab ha presentato il veicolo in miniatura il 13 novembre come "macchina del sorriso a energia solare" https://www.rollingsunshine.com/news/introducing-lightfoot. Si dice che combini i vantaggi di una bicicletta e di un e-scooter e che sia anche "molto divertente". Il punto di forza sono i due pneumatici da 120 cm.

Il punto forte sono i due pannelli solari da 120 watt posti ai lati dello scooter, che gli conferiscono l'aspetto di una scatola. Il produttore dichiara che i pannelli forniscono energia sufficiente per un'autonomia fino a 28 chilometri al giorno in buone condizioni. A tal fine, lo scooter deve essere parcheggiato in luoghi ben illuminati dal sole. In teoria, quindi, è possibile non dover mai ricaricare il monopattino.

Un'ora di sole consente di percorrere tre miglia, ovvero circa 4,8 chilometri, secondo il produttore. Anche l'energia cinetica persa durante la frenata viene convertita in energia elettrica e immessa nella batteria. Un display impermeabile è attaccato al manubrio e fornisce informazioni sui valori più importanti.

La batteria della "Lightfoot" ha una capacità di 1,1 kilowattora e dovrebbe essere sufficiente per un'autonomia di 60 chilometri a piena carica. Se non hai tempo di aspettare un tempo migliore, puoi anche collegare lo scooter alla presa di corrente. Il modulo di ricarica da 600 watt dovrebbe portare la batteria a un livello di carica dell'80 percento in 90 minuti.

Non è richiesta la patente di guida

Il "Lightfoot" è alimentato da due motori DC senza spazzole da 750 W. La velocità è limitata a 20 miglia all'ora, che equivalgono a circa 32 chilometri all'ora. Secondo il produttore, lo scooter è legalmente riconosciuto come e-scooter negli Stati Uniti. Ciò significa che non è richiesta la patente di guida, ma lo scooter non può essere utilizzato su strade extraurbane.

Sulla sella del "Lightfoot" possono sedersi due persone. All'interno, c'è un bagagliaio con serratura con una capacità di 45,2 litri, che può trasportare un peso massimo di 15 chilogrammi. Se non c'è la chiave nel blocchetto di accensione, le ruote si bloccano automaticamente. Ciò significa che i ladri non possono semplicemente portare via lo scooter. Il telaio del "Lightfoot" è in alluminio. Lo scooter pesa 62 chilogrammi.

Il pannello solare di destra dà accesso al bagagliaio.

Fonte: Otherlab

Otherlab afferma che lo scooter sarà consegnato a partire da gennaio 2025. Il costo previsto negli USA è di circa 5000 dollari. Non si sa se il "Lightfoot" sarà disponibile anche in Europa.

Chi l'ha inventato?

Otherlab è secondo le sue stesse informazioni, un "laboratorio di ricerca e design" indipendente che è coinvolto in diversi progetti. L'obiettivo dell'azienda è quello di portare a maturazione sul mercato nuove soluzioni nei settori della sostenibilità e della robotica. È attiva da dieci anni e afferma di aver collaborato con numerose aziende e agenzie governative in questo periodo.