Nintendo ha appena presentato questi nuovi giochi per Switch

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 27.3.2025

Nintendo rivela in una presentazione "Direct" quali giochi arriveranno presto su Switch. Le notizie sullo Switch 2 non saranno disponibili prima della prossima settimana.

Poco prima della grande presentazione dello Switch 2 il 2 aprile, Nintendo ha mostrato in una diretta livestream quali giochi devono ancora essere rilasciati sul "vecchio" Switch. Oltre ai nuovi titoli degli studi first-party e dei produttori di terze parti, l'azienda ha anche altre due grandi sorprese in serbo.

Ho riassunto tutti gli annunci, i giochi e i trailer qui sotto.

"Metroid Prime 4: Beyond": Samus è in arrivo da tempo

L'attesissimo quarto gioco della serie "Metroid Prime" viene svelato in un nuovo trailer di gameplay. La cacciatrice di taglie Samus Aran è bloccata sul pianeta alieno "Viewros". Per riuscire a fuggire da questo pianeta, dovrà naturalmente abbattere tanti brutti mostri alieni e risolvere complicati enigmi.

Samus ora ha anche la possibilità di giocare a "Metroid Prime".

Samus ora dispone anche di abilità telecinetiche, che sblocca gradualmente nel corso dell'avventura. Tra le altre cose, può scagliare i nemici con il pensiero. Alla fine del trailer si vede anche una nuova tuta: quali superpoteri le darà?

Un po' di delusione: il gioco non ha ancora una data di uscita precisa. "Metroid Prime 4: Beyond" è stato originariamente annunciato all'E3 2017. Nintendo ha poi annunciato che lo sviluppo del gioco era stato completamente riavviato e affidato a Retro Games, lo studio di sviluppo dietro i primi tre giochi Prime. In occasione di un Nintendo Direct dello scorso anno, il gioco ha celebrato il suo grande ritorno.

Data: 2025

Rilasciato per: Switch

"Tomodachi Life: Living the Dream": Forse il gioco Nintendo più assurdo è tornato

Come ultimo gioco del Direct, Nintendo presenta il sequel del bizzarro gioco per 3DS "Tomodachi Life". La simulazione di vita con personaggi Mii è stata rilasciata originariamente nel 2013, in cui potevi far vivere i tuoi personaggi auto-creati su un'isola e interagire tra loro. I Mii potevano anche sposarsi e avere dei figli.

"Vivere il sogno" è stato pubblicato nel 2013.

"Living the Dream" sembra seguire un concetto di gioco simile e sembra ancora più assurdo. Sembra che nel gioco ci siano anche sequenze di sogno in cui possono accadere cose assurde. Tuttavia, i fan di Tomodachi dovranno aspettare ancora un po' prima di poter sognare.

Data: 2026

Rilasciato per: Switch

"Pokémon Legends: Z-A": ora il nome ha finalmente un senso

Lo spin-off di "Pokémon" viene svelato in un nuovo trailer che spiega il nome criptico. Purtroppo non c'è ancora una data di uscita concreta.

Insolito per un gioco di "Pokémon": l'intera avventura si svolge in un'unica città: "Illumina City". Il centro della regione di "Kalos", ispirato a Parigi, è già noto ai fan dei giochi per 3DS "Pokémon X & Y".

Il gioco "Z-A Royale" è un'avventura inusuale per un gioco di "Pokémon".

Il torneo "Z-A Royale" si svolge in città di notte. Allenatori fortissimi ti aspettano per le strade per combattere contro di te. Devi giocare per salire dal grado più basso, Z, fino al grado più alto, A. Se raggiungerai il grado A, ti verrà "concesso un desiderio", qualunque cosa significhi.

Tutte le informazioni sul gioco sono disponibili in questo articolo:

Data: 2025

Rilasciato per: Switch

"Rhythm Heaven Groove": minigiochi musicali folli

L'elegante gioco di ritmo torna con un nuovo spin-off. In diversi minigiochi dovrai premere dei pulsanti a ritmo di musica. Ogni scenario è ancora più folle del precedente. L'ultimo gioco della serie è stato pubblicato per 3DS nel 2015.

Data: 2026

Rilasciato per: Switch

"Everybody's Golf Hot Shots": concorrenza ai giochi di golf di Mario

L'ex gioco di golf esclusivo per Playstation fa il salto per la prima volta su una piattaforma Nintendo. Dopo "Lego Horizon Adventures dell'anno scorso, è il secondo gioco Playstation a essere pubblicato da Sony su Switch. Il coloratissimo caos del golf è sviluppato da Bandai Namco.

Data: 2025

Rilasciato per: Switch, PS5, PC

"Patapon 1 + 2 Replay": Pata, Pata, Pata, Pon!

Un'altra serie di giochi precedentemente esclusiva di Sony sta per arrivare su Switch. I giochi "Patapon" sono stati originariamente pubblicati su PSP e sono considerati dei classici di culto da molti fan della Playstation. Hanno ricevuto una rimasterizzazione su PS4, che ora sta facendo il salto anche sull'ibrida portatile di Nintendo.

Data: 11 luglio

Rilasciato per: Switch

"Saga Frontier 2 Remastered": RPG per Playstation in un nuovo splendore

Non voglio ripetermi, ma... un altro classico della Playstation, un tempo esclusivo, sta per fare il salto su Switch. Il gioco per PS1 di Square è stato sottoposto a un importante lifting e adattato ai sistemi moderni. E, soprattutto, è disponibile da subito.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: Switch, PS4, PS5, PC, Dispositivo mobile

"Marvel Cosmic Invasion": picchiaduro vecchia scuola con i personaggi Marvel

Lo studio Tribute Games, noto per "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge", sta sviluppando un altro picchiaduro dal fascino retrò. Un totale di quindici personaggi Marvel combattono a New York e in varie località intergalattiche per salvare il mondo. Puoi impersonare due personaggi contemporaneamente e passare dall'uno all'altro durante un combattimento.

Data: Fine del 2025

Rilasciato per: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Gradius Origins": ampia collezione arcade

Il classico arcade di Konami "Gradius" sta per ricevere una vasta collezione con 18 versioni del popolare sparatutto. Sono incluse anche nuove funzioni come gli stati di salvataggio e la funzione di riavvolgimento. Anche una parte completamente nuova è stata inserita nella collezione con "Salamander III".

Data: 7 agosto

Rilasciato per: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

"Story of Seasons Grand Bazaar": L'accogliente simulazione per DS festeggia il suo ritorno

Questo gioco è un remake del titolo per DS "Harvest Moon DS: Grand Bazaar". È stato sviluppato da zero per Switch. Come è tipico della serie, devi costruire una fattoria, piantare ortaggi e prenderti cura degli animali. L'attenzione di questo spin-off si concentra sul mercato malandato del villaggio, che potrai aiutare a riportare all'antico splendore grazie alle tue offerte.

Data: 27 agosto

Rilasciato per: Switch

"Tamagotchi Plaza": Aiuta le simpatiche creature

Vuoi un gioco ancora più accogliente? Che ne dici di "Tamagotchi Plaza"? Incontra più di 100 simpatici Tamagotchi in questo gioco zuccheroso. Aiutali a dare un tocco di classe ai loro negozi. Lo fai attraverso vari minigiochi. Più i negozi funzionano bene, più la città diventa trafficata.

Data: 27 giugno

Rilasciato per: Switch

"Disney Villains Cursed Café": Prepara pozioni per i cattivi

E un altro gioco accogliente. In "Disney Villains Cursed Café" assumi il ruolo di un "Potionista", l'equivalente di un barista che prepara pozioni magiche. Diversi cattivi dell'universo Disney ti ordinano delle pozioni cattive. Le pozioni che mescoli possono influenzare il corso della storia.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: Switch

"Raidou Kuzunoha Remastered: Mystery of the Soulless Army": Remaster di un oscuro classico di culto

Il gioco "Devil Summoner: Raidou Kuzunoha Vs. The Soulless Army", particolarmente popolare in Giappone, sta per ricevere un remaster completo per i sistemi moderni. Nello spin-off di "Shin Megami Tensei", assumi il ruolo di un detective che può anche... Evocare demoni? I casi di detective sono molto più facili da risolvere con questi diabolici aiutanti.

Data: 19 giugno

Rilasciato per: Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC

"No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files": nuovo cibo per gli amanti delle visual novel

La serie di visual novel "AI: The Somnium Files" sta per ricevere un nuovo spin-off. Nei panni di un agente speciale con un'intelligenza artificiale integrata nell'occhio sinistro, dovrai liberare una pop starlet da una perfida escape room.

Data: 25 luglio

Rilasciato per: Switch, PC

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre ai grandi eventi e agli annunci, sono stati mostrati anche i trailer di giochi presentati in precedenza, aggiornamenti o porting di titoli già usciti. Puoi trovare tutti gli altri giochi qui nella panoramica alfabetica:

"Carte gioco virtuali" e nuova app Nintendo per smartphone

Oltre ai nuovi giochi, Nintendo presenta anche due sorprese: "Carte gioco virtuali" e una nuova applicazione per smartphone. La prima è stata progettata per rendere più flessibile la tua libreria digitale di giochi Nintendo e per permetterti di condividere i giochi con i membri della tua famiglia. La nuova applicazione "Nintendo Today" funge da calendario Nintendo, offrendo ai fan nuove sorprese ogni giorno.

Tutte le informazioni sono disponibili in questo articolo:

