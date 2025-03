Novità e trend 9

Nintendo introduce la funzione di condivisione della famiglia e una nuova app per smartphone

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 27.3.2025

I tuoi giochi digitali Nintendo saranno molto più facili da usare e persino da condividere in futuro grazie alle "Carte di gioco virtuali". L'azienda annuncia anche una nuova applicazione per smartphone.

In una diretta livestream, Nintendo ha presentato nuovi giochi e due sorprese: "Carte di gioco virtuali" e una nuova applicazione per smartphone. La prima è pensata per rendere più flessibile la tua libreria digitale di giochi Nintendo e per permetterti di condividere i giochi con i membri della tua famiglia. La nuova app "Nintendo Today" funge da calendario Nintendo, offrendo ai fan nuove sorprese ogni giorno.

"Carte di gioco virtuali": una gestione più semplice dei tuoi giochi digitali Nintendo

Nintendo è nota per la sua gestione inutilmente complicata degli account e dei giochi digitali. Se hai più Switch su cui giochi, passare da una console all'altra è una seccatura. Le nuove "Carte di gioco virtuali" hanno lo scopo di porre rimedio a questa situazione.

In futuro, Nintendo tratterà i tuoi acquisti digitali nell'eShop come se fossero delle carte gioco fisiche. Non appena acquisterai un titolo, questo verrà registrato come una Virtual Game Card sulla console su cui l'hai scaricato.

Se vorrai, dovrai essere in grado di farlo.

Se vuoi continuare a giocare con il tuo gioco su un altro sistema, puoi "rimuoverlo" da una console e "inserirlo" nell'altra. Per l'inserimento e la rimozione delle schede di gioco virtuali è necessaria una connessione a internet: in questo modo potrai giocare anche offline. Il primo trasferimento tra due console richiede anche una connessione locale alla seconda console.

Le Schede di Gioco Virtuale sono progettate per facilitare il passaggio tra due sistemi.

Fonte: Nintendo

Nintendo sta anche introducendo un sistema di condivisione familiare con le Carte Gioco Virtuali. Puoi invitare fino a otto persone a formare una "famiglia" con cui condividere la tua libreria di giochi.

La condivisione della famiglia è un'opzione che non è possibile evitare.

La condivisione in famiglia è limitata. Ciò significa che per prendere in prestito i giochi è sempre necessaria una connessione diretta tra i sistemi dei "membri della famiglia". Inoltre, non è possibile prestare a una persona più giochi contemporaneamente. Se la Carta Gioco Virtuale è con un membro della famiglia, non puoi più giocare ai videogiochi. Il prestito dura al massimo 14 giorni, dopodiché la Carta Virtuale dei Giochi viene automaticamente restituita alla tua console.

Le schede di gioco virtuali dovrebbero essere disponibili a partire dalla fine di aprile. La nuova funzione sarà compatibile anche con le console Switch 2.

La condivisione della famiglia è in arrivo insieme alle Carte Gioco Virtuali

Fonte: Nintendo

"Nintendo Today": una nuova app per smartphone con le Ultime notizie di Nintendo

Oltre alle Virtual Game Cards, Nintendo ha in serbo un'altra sorpresa. Oltre ai livestream Nintendo Direct, molto popolari tra i fan, l'azienda giapponese vuole creare un altro canale di comunicazione diretto.

Con l'applicazione per smartphone "Nintendo Today", riceverai aggiornamenti quotidiani sui vari giochi Nintendo e sui nuovi hardware:

L'app funzionerà come un calendario e offrirà nuovi contenuti ogni giorno. Oltre agli eventi e alle Ultime notizie, ti offrirà anche contenuti aggiuntivi come fumetti e video. Verrai inoltre informato sulle nuove uscite, sulle demo e sulle vendite. L'applicazione è ora disponibile su Android e iOS. Per utilizzarla è necessario avere un account Nintendo (ma non un abbonamento a Nintendo online).

Shigeru Miyamoto presenta l'app per smartphone.

Fonte: Nintendo

Puoi trovare una panoramica di tutti i nuovi giochi per Switch che Nintendo ha presentato durante il Direct in questo articolo:

Novità e trend Nintendo ha appena presentato questi nuovi giochi per Switch di Domagoj Belancic

Immagine di copertina: Nintendo

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo