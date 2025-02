Novità e trend 11 3

"Pokémon Presents": tutti i giochi e le informazioni annunciate

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 27.2.2025

In occasione del "Pokémon Day", la Pokémon Company presenta nuovi progetti con protagonisti i simpatici mostri tascabili. Tra questi, l'atteso spin-off "Leggende Pokémon: Z-A" per Switch e un nuovo dispositivo mobile che ricorda "Pokémon Stadium".

Il 27 febbraio 1996, i primi giochi "Pokémon" - "Rosso" e "Verde" - sono stati pubblicati in Giappone. Da allora, i fan dei "Pokémon" celebrano il "Pokémon Day" in questa data. Di solito ci sono alcune sorprese e nuovi annunci per celebrare la giornata. Anche quest'anno, in occasione di un livestream "Pokémon Presents".

Puoi guardare l'intera presentazione nel video. Di seguito ho riassunto tutte le informazioni più importanti.

"Leggende Pokémon: Z-A": un'ultima grande avventura per Nintendo Switch

Il titolo spin-off "Pokémon Legends: Z-A" era già stato annunciato nel "Pokémon Day" del 2024. Da allora, però, non ci sono state nuove informazioni sul successore di "Leggende Pokémon: Arceus". Ora lo studio di sviluppo Gamefreak mostra le prime impressioni di gioco in un trailer dettagliato:

Insolito per un gioco di "Pokémon": l'intera avventura si svolge in un'unica città: "Illumina City". Il centro della regione di "Kalos", ispirato a Parigi, è già noto ai fan dei giochi per 3DS "Pokémon X e Y".

Illumina City sta subendo un'importante ristrutturazione. La città sarà letteralmente trasformata in una giungla urbana. Sia gli umani che i Pokémon dovranno sentirsi a casa. A tal fine, in tutta la città verranno costruite delle "zone selvatiche" dove le simpatiche creature potranno vivere e muoversi liberamente. Si tratta di piccole oasi selvagge nella città.

Le zone selvatiche sono separate dal resto della città.

Fonte: The Pokémon Company

I Pokémon selvatici di queste zone possono essere catturati. Il sistema di cattura ricorda il suo predecessore "Arceus". Ti avvicini di soppiatto a un mostro selvatico tascabile e gli lanci la palla. Se è troppo forte, il tuo Pokémon partner può indebolirlo.

A proposito di partner.

A proposito di partner, come in "Arceus", puoi scegliere tra tre Pokémon iniziali di generazioni diverse. Questa volta si tratta di Chikorita e Totodile di "Pokemon Oro e Argento" (2001) e di Tepig di "Pokémon Nero e Bianco" (2011).

Pokémon iniziale in «Leggende Z-A» Quale Pokémon sceglierai? Chikorita Tepig Totodile Condizioni di partecipazione Partecipa

Sono indeciso tra Chikorita (a sinistra) e Totodile (a destra). Ma anche Tepig (al centro) è carino.

Fonte: The Pokémon Company

Il sistema di battaglia di "Leggende Pokémon: Z-A" è completamente nuovo. Invece delle battaglie a turni, ora ci sono battaglie tra Pokémon in tempo reale. Gli attacchi dei tuoi mostriciattoli hanno un raggio d'azione e un'area d'effetto diversi. Questo significa che dovrai correre continuamente sul campo di gioco per posizionare il tuo Pokémon nel modo più ottimale possibile per l'attacco successivo e per evitare gli attacchi nemici.

Si tratta di un gioco in cui i mostri tascabili hanno un raggio d'azione e un'area d'azione diversi.

Gli attacchi si attivano direttamente con i pulsanti ABXY. Il tutto ricorda il sistema di combattimento ispirato agli MMO dei giochi "Xenoblade Chronicles" di Monolith Soft.

Si tratta di un sistema di combattimento che ricorda il sistema di combattimento dei giochi "Xenoblade Chronicles" di Monolith Soft.

Una ventata di aria fresca nel sistema di combattimento dei Pokémon.

Fonte: The Pokémon Company

Gli appassionati dei giochi per 3DS "X e Y" possono anche aspettare con ansia il ritorno delle megaevoluzioni. I tuoi Pokémon si trasformano in versioni incredibilmente potenti per un breve periodo di tempo durante le battaglie. Sono curioso di vedere come questo elemento si armonizzerà con il nuovo sistema in tempo reale.

Mega Charizard è uno dei Pokémon più cool di sempre.

Fonte: The Pokémon Company

Dovrai pazientare ancora un po' prima che lo spin-off venga rilasciato. The Pokémon Company indica come termine ultimo la fine del 2025. Contrariamente alle indiscrezioni precedenti, il gioco non verrà rilasciato per la Switch 2, ma per la Switch 1.

L'ultimo grande "Pokémon spin-off" non è stato ancora pubblicato.

L'ultimo grande gioco di "Pokémon", "Scarlatto e Violetto", è stato pubblicato nel 2022, il periodo più lungo tra due grandi avventure di "Pokémon". Questo fa sperare che "Leggende: Z-A" non sia un disastro tecnico al lancio, come lo è stato "Scarlatto e Violetto".

Opinione Adoro "Pokémon", ma non può andare avanti così di Domagoj Belancic

"Pokémon Stadium" torna come "Pokémon Champions"

A sorpresa, la Pokémon Company annuncia un nuovo gioco competitivo: "Pokémon Champions". Si tratta del successore spirituale del popolare gioco "Pokémon Stadium" (Nintendo 64).

Si gareggia in enormi stadi con la propria squadra di Pokémon contro altri allenatori in battaglie online. Il trailer mostra sia le megaevoluzioni che le teracristallizzazioni di "Pokémon Scarlatto e Violetto".

Per gli allenatori e i collezionisti di lunga data, "Pokémon Champions" è compatibile con il database "Pokémon Home". Ciò significa che potrai inviare i tuoi mostri tascabili da "Pokemon GO" negli stadi.

"Champions" è compatibile con il database di "Pokémon Home".

Battaglie negli stadi in movimento.

Fonte: The Pokémon Company

Il gioco verrà rilasciato sia per Switch che per dispositivi mobili. Lo studio di sviluppo principale di "Pokémon", Game Freak, è responsabile della pianificazione del progetto. Tuttavia, lo sviluppo avverrà presso "The Pokémon Works", una nuova filiale che in futuro si occuperà di giochi al di fuori della serie principale. Non è ancora chiaro quando il gioco verrà rilasciato.

"La concierge Pokémon": nuova stagione della serie Netflix

La simpaticissima serie in stop-motion "La concierge Pokémon" tornerà su Netflix con nuovi episodi a settembre 2025. Il primo trailer è già disponibile:

Puoi guardare gratuitamente i primi quattro episodi della prima stagione sul canale ufficiale "Pokémon" di YouTube.

Numerosi aggiornamenti per i giochi esistenti

Per "Pokémon Scarlatto e Violetto" ci sono nuovi eventi raid e oggetti speciali per celebrare la giornata. Sono inoltre disponibili nuovi contenuti per i seguenti dispositivi mobile: "Pokémon GO", "Pokémon Masters EX", "Pokémon Café Remix", "Pokémon Sleep", "Pokémon Unite" e "Pokémon Trading Card Game Pocket".

Per quest'ultimo, sono state annunciate battaglie classificate per la fine di marzo e megaevoluzioni per il 2025. Puoi leggere perché vale la pena dare un'occhiata al dispositivo mobile nell'articolo di Cassie:

Retroscena «GCC Pokémon Pocket» porta finalmente la funzione di scambio, ma anche contenuti più problematici di Cassie Mammone

