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Nikon annuncia la fotocamera full-frame entry-level Z5II C

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 24.9.2026

La Nikon Z5II C offre un ingresso relativamente economico nella fotografia full-frame. Tuttavia, è un'opzione da prendere in considerazione solo per chi non ha bisogno di un mirino.

La gamma e i nomi dei modelli Nikon stanno diventando un po' complicati. La Z5 è stata lanciata nel 2020 come la fotocamera mirrorless full-frame più economica della gamma Nikon. Nel 2025 è arrivato sul mercato il modello successivo, la Z5II. E ora ecco una sorta di variante: la Z5II C è, in parole povere, una Z5II senza mirino. Questo la rende leggermente più compatta.

La nuova Z5II C.

Fonte: Nikon

In teoria, senza mirino dovrebbe costare meno, e in teoria è così. Nikon suggerisce un prezzo di vendita di 1899 franchi per la Z5II e di 1549 franchi per la Z5II C. Tuttavia, il "prezzo di mercato" reale della Z5II è decisamente più basso: puoi trovare questa fotocamera a meno di 1400 franchi. Poiché la Z5II C non è ancora disponibile e si conosce solo il prezzo di listino (UVP), al momento sembra più costosa, ma la situazione si stabilizzerà sicuramente in fretta.

Fotocamera Nello showroom CHF 1331.95 Nikon Z5II 24.50 Mpx, Full frame / FX 7 Fotocamera Nuovo CHF 1549.– Nikon Corpo Z5IIC 24.50 Mpx, Full frame / FX

Buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione

Il sensore utilizzato è il collaudato veterano da 24 MP, presente anche nella Z5II standard o nella Z f. Sebbene non offra la risoluzione più elevata, vanta ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. A questo si aggiunge l'autofocus che, secondo Nikon, funziona ancora con un valore di luce di –10 EV. Si tratta di un ottimo valore anche nel 2026, che consente di utilizzare l'autofocus anche con la debole luce lunare. Anche lo stabilizzatore d'immagine integrato (IBIS) è pratico in condizioni di scarsa luminosità: secondo Nikon, compensa fino a 7,5 stop. La Nikon Z5II C offre quindi un buon pacchetto complessivo per gli scatti con poca luce.

Compatta, ma senza mirino.

Fonte: Nikon

Anche la velocità dell'autofocus è pari a quella della Z5II. Il riconoscimento del soggetto comprende dieci diverse categorie: la fotocamera Nikon ora riconosce anche i pesci. Il concetto di corpo macchina compatto senza mirino sarebbe ideale per la fotografia subacquea. Tuttavia, sarebbe necessario un produttore terzo che offra una custodia subacquea adatta.

Pensata per i principianti

La Nikon Z5II C si rivolge ai principianti. In particolare ai più giovani, che vedono bene da vicino: un mirino offrirebbe una correzione diottrica per chi soffre di presbiopia. La fotocamera dispone di un tasto dedicato per selezionare uno stile d'immagine; Nikon chiama questi stili "ricette". Nel cloud Nikon sono disponibili 140 ricette tra cui scegliere, mentre sulla fotocamera ne hai dieci a disposizione contemporaneamente. Per questo modello, Nikon ha anche rispolverato i classici programmi scena. Impostano la fotocamera in modo sensato per il soggetto scelto e sono un aiuto per chi non ha idea di come farlo manualmente.

Probabilmente i principianti non avranno nemmeno bisogno di due slot per schede di memoria. Tuttavia, trovo sorprendente che la Z5II C ne abbia solo uno, dato che la Z5 II ne ha due.

Il secondo slot per schede è stato probabilmente sacrificato per la compattezza.

Fonte: Nikon

Pratica per i video

Chi vuole cimentarsi come YouTuber troverà nella Nikon Z5II C alcuni piccoli aiuti. Una speciale modalità autofocus mette automaticamente a fuoco un prodotto non appena lo si tiene davanti alla fotocamera. Lo schermo è ruotabile di 180 gradi, permettendoti di vederti mentre sei davanti all'obiettivo. Una spia di registrazione sulla parte anteriore segnala inoltre se la ripresa è in corso. La Nikon Z5II C è dotata di ingressi per cuffie, microfono e cavo Micro-HDMI.

Sulla parte anteriore sinistra si trova la spia di controllo della registrazione (Tally Light).

Fonte: Nikon

Come la Z5II, anche la Z5II C può registrare video in 4K con qualità in sovracampionamento. Tuttavia, rimane lo svantaggio che con frame rate elevati a partire da 50 FPS non è disponibile l'intera inquadratura. L'immagine viene ritagliata con un fattore di 1,5. In compenso, la fotocamera può registrare internamente in formato N-RAW, cosa di cui però i principianti non hanno bisogno.

Prezzi e disponibilità

La Z5II C sarà probabilmente disponibile da metà ottobre nelle varianti di colore nero e nero-argento al prezzo di 1549 franchi o euro. Oltre al solo corpo macchina, sarà disponibile in tre kit con diversi obiettivi. Come già accennato, i prezzi sono attualmente quelli di listino e quindi relativamente alti rispetto alle fotocamere più datate.

Immagine di copertina: Nikon

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