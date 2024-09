Niente più cavi aggrovigliati: il proiettore 8K di Samsung si affida alla libertà wireless

Il proiettore 8K di Samsung non vuole solo stupire con una qualità d'immagine brillante, ma anche con una soluzione innovativa al problema dei cavi. Una piccola scatola gioca un ruolo importante - ma come?

Lo ammetto: sono una persona che ha il fiato corto quando si tratta di installazione e configurazione. Questo vale soprattutto per i proiettori. Alla prova dei proiettori Optomas UST, ad esempio, sono quasi impazzito qualche anno fa. Ora quasi tutti i produttori implementano soluzioni che correggono automaticamente le dimensioni e la nitidezza dell'immagine, nonché la correzione trapezoidale se il proiettore non è rivolto frontalmente verso lo schermo.

Resta però un problema: dove collegare i dispositivi esterni al proiettore? Soprattutto se il proiettore deve essere montato sul soffitto, ad esempio? È qui che entra in gioco una scatola piccola e poco appariscente. Una sorta di scatola a connessione unica, simile a quella dei televisori di fascia alta di Samsung, ma senza fili.

Samsung ha un'idea

Samsung ha presentato il suo primo proiettore 8K con tecnologia UST (ultra short throw) all'ultima fiera tecnologica CES di Las Vegas all'inizio dell'anno. Ho avuto modo di vederlo di persona alla fiera tecnologica IFA. Prima impressione: grazie alla tripla tecnologia laser e alla luminosità di picco di quasi 4500 ISO lumen, almeno il materiale dimostrativo sembra mozzafiato. Tuttavia, sono stato colpito da un'unicità completamente diversa che non ho mai visto prima in un proiettore:

In concreto, si tratta di una piccola scatola che può essere posizionata fino a dieci metri di distanza dal proiettore. I dispositivi di riproduzione esterni come console, lettori Blu-ray o set-top box non sono più collegati direttamente al proiettore, ma alle connessioni HDMI del box. Il box trasmette quindi i segnali video e audio al proiettore con una risoluzione di 8K. Per inciso, LG mi ha già presentato un concetto simile per i televisori lo scorso anno.

Grande. Ma la cattiva notizia è che il proiettore 8K con scatola separata non dovrebbe arrivare sul mercato prima della fine del 2025. Forse non prima del 2026, mi è stato detto all'IFA. La portata finale delle connessioni HDMI 2.1 e simili non è ancora stata definita. Inoltre, è probabile che il proiettore e la scatola costino più di 10.000 franchi - una mia stima, non informazioni ufficiali di Samsung.

Il proiettore 8K è comunque interessante. Dopotutto, mostra cosa possiamo aspettarci un giorno in termini di tecnologia, anche in dispositivi dal prezzo più contenuto. Si spera anche al di fuori della famiglia dei proiettori UST. Mi riferisco in particolare ai proiettori a lunga gittata, ovvero proiettori che non vengono posizionati direttamente sotto o sopra lo schermo, ma a qualche metro di distanza da esso per proiettare frontalmente.