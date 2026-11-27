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Movimenti della lingua al posto della voce: l'ETH di Zurigo vuole controllare l'IA in silenzio

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 27.11.2026

Con un piccolo sensore sul molare, Invisispeech rileva i movimenti silenziosi della lingua e li rende utilizzabili come comandi per agenti IA. In questo modo, è possibile controllare l'IA in modo discreto e senza parlare ad alta voce.

Un gruppo di ricerca dell'ETH di Zurigo sta lavorando a un interfaccia insolita per controllare l'IA: usando la bocca. Tuttavia, senza emettere alcun suono. Invece, l'utente forma silenziosamente le parole con la lingua. Il team, guidato dal professore di informatica Christian Holz, ha sviluppato un piccolo dispositivo che si aggancia a un molare e rileva i movimenti della lingua. Questi possono essere interpretati come parole, che a loro volta vengono inviate come istruzioni a un'IA.

Il gadget, chiamato Invisispeech (parola macedonia inglese per «linguaggio invisibile»), contiene solo il sensore, una batteria e un circuito stampato per la trasmissione dati Bluetooth allo smartphone. Invisispeech può essere indossato e rimosso in pochi secondi.

Poco più grande di un molare: con Invisispeech sarebbe possibile controllare un assistente IA personale.

Fonte: ETH Zürich

In un breve video, la dottoranda Yijing Jiang mostra come inserisce il sensore in bocca. Un sottile archetto serve a fissare il sensore al molare. Poi pronuncia alcune parole in modo quasi impercettibile e senza evidenti movimenti delle labbra. Il sensore invia le vibrazioni registrate nella zona della bocca e dei denti a un modello di IA sviluppato dai ricercatori nello smartphone, che analizza i segnali alla ricerca di schemi e riconosce così le parole.

Secondo la pubblicazione, il team ha testato Invisispeech con 15 persone e 50 comandi predefiniti in lingua inglese. Il sistema ha riconosciuto correttamente il 91,5 percento dei comandi. Il rumore ambientale non ostacola quasi per nulla il riconoscimento vocale, poiché il sensore non registra suoni, ma le vibrazioni della lingua.

Secondo il professor Holz, questo dovrebbe aprire nuove possibilità di interazione: l'IA può essere controllata in modo discreto e con un linguaggio naturale, senza dover aprire app manualmente o digitare prompt.

I ricercatori vedono casi d'uso principalmente per la comunicazione con l'IA in movimento o in ambienti silenziosi come le biblioteche: ad esempio durante l'utilizzo di occhiali IA, per traduzioni o per l'accensione e lo spegnimento discreto di dispositivi. Le risposte dell'IA possono essere visualizzate sullo smartphone o trasmesse tramite cuffie.

Un obiettivo di sviluppo centrale era un input il più possibile invisibile. Nella pubblicazione, i ricercatori elencano altri progetti di riconoscimento vocale. Invisispeech sarebbe l'unico a essere invisibile, controllabile a mani libere, wireless, impermeabile e inoltre open source.

Il progetto di ricerca si muove in un ambito simile a quello del MouthPad, un'interfaccia che consente di controllare un cursore con la lingua all'interno della bocca.

Novità e trend Controllare il computer con la lingua e la voce Kim Muntinga 51 like 51 16 commenti 16

Immagine di copertina: ETH di Zurigo

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