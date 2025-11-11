"Minecraft" funziona con una lampadina economica di AliExpress

Novità e trend
Anatre con mitragliatrici: "Fuga da Duckov" conquista Steam
di Debora Pape
All'inizio c'era il chip. E il chip era nella lampada. E l'inventore vide che il circuito stampato era buono. Quindi separò la luce dal codice, collegò i fili e disse: "Che ci sia un mondo"... E divenne "Minecraft": estasiato, digitale, con 276 kilobyte di RAM e un nucleo RISC-V.
Quello che prima forniva luce ora ospita blocchi. L'hobbista «Vimpo» ha preso una lampada intelligente da AliExpress, l'ha aperta, ha rimosso il microcontrollore dal suo alloggiamento e le ha dato nuova vita come server «di Minecraft». Il chip BL602 integrato ha un singolo core RISC-V a 192 megahertz e appena 276 kilobyte di RAM. E guarda un po': Era buono. Login, movimento, chat e posizionamento dei blocchi funzionano tutti. Questo è tutto ciò che serve per un piccolo mondo.
La trasformazione inizia con un coltello. La lampada viene aperta, il chip esposto, i cavi saldati singolarmente. Un adattatore USB-seriale collega l'opera al mondo esterno. E improvvisamente la lampada non è più solo una fonte di luce, ma l'ospite di un mondo di blocchi.
Lo strumento di Vimpo si chiama Ucraft e crea un mondo non in sette giorni, ma in 90 kilobyte. Il server stesso è minuscolo, il consumo di RAM per giocatore è compreso tra 20 e 70 kilobyte. Il resto viene lasciato per la rete, la gestione del mondo e quello che ti serve per farlo fruttare e moltiplicare - a blocchi.
Ovviamente, mancano molte caratteristiche del classico server «Minecraft», ma la struttura di base è già pronta. E questo è sufficiente per una genesi che può nascere solo da una lampadina.
«Minecraft» è il nuovo «Doom». Funziona con tostapane, calcolatrici e ora: con una lampadina. Non perché abbia senso. Ma perché funziona. E perché è divertente. Perché il settimo giorno il server si è spento, ma solo perché qualcuno ha spento l'interruttore della luce.
Se «Doom» simula l'inferno, allora «Minecraft» è il simulatore della terra. «Doom» è fuoco, lava, demoni e stress costante. «Minecraft» è terra, acqua, legno e il silenzioso desiderio di creare qualcosa. Non la terra così com'è. Ma come potrebbe essere. Quadrata, pacifica, modellabile. Entrambi sono iconici. Entrambi sono minimalisti. Ma solo «Minecraft» funziona con una lampadina e ti consente di costruire un mondo invece di distruggerlo.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
