Novità e trend 38 7

"Minecraft" funziona con una lampadina economica di AliExpress

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 11.11.2025

All'inizio c'era il chip. E il chip era nella lampada. E l'inventore vide che il circuito stampato era buono. Quindi separò la luce dal codice, collegò i fili e disse: "Che ci sia un mondo"... E divenne "Minecraft": estasiato, digitale, con 276 kilobyte di RAM e un nucleo RISC-V.

Quello che prima forniva luce ora ospita blocchi. L'hobbista «Vimpo» ha preso una lampada intelligente da AliExpress, l'ha aperta, ha rimosso il microcontrollore dal suo alloggiamento e le ha dato nuova vita come server «di Minecraft». Il chip BL602 integrato ha un singolo core RISC-V a 192 megahertz e appena 276 kilobyte di RAM. E guarda un po': Era buono. Login, movimento, chat e posizionamento dei blocchi funzionano tutti. Questo è tutto ciò che serve per un piccolo mondo.

Dalla luce al mondo

La trasformazione inizia con un coltello. La lampada viene aperta, il chip esposto, i cavi saldati singolarmente. Un adattatore USB-seriale collega l'opera al mondo esterno. E improvvisamente la lampada non è più solo una fonte di luce, ma l'ospite di un mondo di blocchi.

Lo strumento di Vimpo si chiama Ucraft e crea un mondo non in sette giorni, ma in 90 kilobyte. Il server stesso è minuscolo, il consumo di RAM per giocatore è compreso tra 20 e 70 kilobyte. Il resto viene lasciato per la rete, la gestione del mondo e quello che ti serve per farlo fruttare e moltiplicare - a blocchi.

Ovviamente, mancano molte caratteristiche del classico server «Minecraft», ma la struttura di base è già pronta. E questo è sufficiente per una genesi che può nascere solo da una lampadina.

Il settimo giorno, il server si riposò

«Minecraft» è il nuovo «Doom». Funziona con tostapane, calcolatrici e ora: con una lampadina. Non perché abbia senso. Ma perché funziona. E perché è divertente. Perché il settimo giorno il server si è spento, ma solo perché qualcuno ha spento l'interruttore della luce.

Se «Doom» simula l'inferno, allora «Minecraft» è il simulatore della terra. «Doom» è fuoco, lava, demoni e stress costante. «Minecraft» è terra, acqua, legno e il silenzioso desiderio di creare qualcosa. Non la terra così com'è. Ma come potrebbe essere. Quadrata, pacifica, modellabile. Entrambi sono iconici. Entrambi sono minimalisti. Ma solo «Minecraft» funziona con una lampadina e ti consente di costruire un mondo invece di distruggerlo.

Immagine di copertina: vimpo

Mi piace questo articolo! A 38 persone piace questo articolo







