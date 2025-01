Meno chip AI per la Svizzera: gli USA limitano le esportazioni per 120 paesi

Un decreto emanato dall'ex governo statunitense relega la Svizzera al secondo posto per quanto riguarda l'acquisto di chip AI. Solo 18 paesi possono continuare a importare tali chip senza restrizioni. Questo potrebbe avere conseguenze per il centro di ricerca.

Qualche giorno prima del cambio di governo negli Stati Uniti, l'amministrazione Biden ha annunciato un decreto sulla regolamentazione delle esportazioni di potenti chip AI verso altri paesi. Solo 18 paesi, tra cui dieci dei 27 Stati membri dell'UE, oltre a Giappone, Corea del Sud e Australia, sono autorizzati a continuare a importare questi chip senza restrizioni. La Svizzera e lo stato membro della NATO Polonia non sono tra questi.

I rappresentanti dei governi dei 27 Stati membri dell'UE e del Giappone e della Corea del Sud, tra gli altri, possono continuare a importare questi chip senza restrizioni.

I rappresentanti dei governi di alcuni dei paesi soggetti alle nuove restrizioni all'importazione sono irritati. Il ministro dell'Economia svizzero Guy Parmelin ha parlato in un'intervista alla "NZZ" del decreto.

Secondo il governo statunitense, lo scopo delle restrizioni è quello di rendere più difficile l'accesso a tecnologie critiche da parte di paesi come Cina, Russia e Iran. Allo stesso tempo, esse mirano a proteggere la posizione dominante degli Stati Uniti in questo settore. Nell'articolo che segue, il mio collega Samuel scrive di come i mercati azionari stiano reagendo alle innovazioni dell'IA provenienti dalla Cina.

Parmelin vuole prima capire la decisione

In futuro, il volume delle importazioni di chip AI dipenderà dalla categoria in cui un paese viene classificato dal governo statunitense. I paesi della prima categoria non sono soggetti ad alcuna restrizione. La Svizzera è stata assegnata alla seconda categoria. Ciò significa che l'importazione di chip è ancora possibile, ma c'è un limite massimo alla quantità. Secondo quanto riportato da "CBS Ultime notizie", si parla di 50.000 unità e di ulteriori ordini minori per paese.

Nell'intervista, Parmelin critica il fatto che la divisione in queste categorie non sia trasparente. Afferma che non è ancora chiaro perché gli Stati Uniti non considerino la Svizzera come uno dei loro più stretti alleati. "Dobbiamo prima capire le ragioni di questa scelta. Si tratta di problemi di sicurezza? Vogliono rallentare lo sviluppo in Svizzera?", chiede. A molte domande dell'intervista ha risposto in modo evasivo e ha fatto riferimento ai colloqui in corso. Tra queste c'è anche la domanda della NZZ che chiedeva se la Svizzera fosse stata prima inserita nell'elenco degli Stati affidabili e poi cancellata.

Secondo Parmelin, il governo federale è in contatto con gli Stati Uniti per chiarire "la questione della categorizzazione" e, nella migliore delle ipotesi, evitare future restrizioni. Questo è ancora possibile, dato che le nuove regole non entreranno in vigore prima di 120 giorni dall'annuncio del decreto, il 13 gennaio.

Secondo la rivista "CBS Ultime notizie", l'ex Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, afferma che le possibilità dell'IA potrebbero "rimodellare l'economia e la guerra". Gli Stati Uniti temono che questo possa aumentare i rischi per la sicurezza nazionale.

La ricerca particolarmente colpita

I chip AI sono potenti acceleratori, come quelli offerti da Nvidia con il GB200. Sono anche estremamente importanti per la ricerca sull'intelligenza artificiale. Nei data center, questi chip svolgono l'immane compito di addestrare e far funzionare i modelli di IA.

Questo avrebbe ripercussioni sull'ETH di Zurigo, ad esempio, che fa molto affidamento sui chip AI di Nvidia. Parmelin sottolinea che la ricerca del Politecnico di Zurigo porta anche a innovazioni importanti per gli Stati Uniti. La restrizione alle esportazioni è quindi un autogol.

La Segreteria di Stato per gli Affari Economici sta analizzando le conseguenze di eventuali restrizioni alle importazioni. Sottolinea inoltre che numerose aziende statunitensi operano con centri di ricerca in Svizzera, tra cui Google.