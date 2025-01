DeepSeek: Il modello di intelligenza artificiale cinese fa tremare Wall Street

Le azioni di Nvidia e di altre aziende tecnologiche hanno subito un forte calo di valore. Il motivo è DeepSeek. Il modello di intelligenza artificiale cinese dimostra quanto sia fragile il dominio degli Stati Uniti.

La start-up cinese DeepSeek ha solo un anno di vita. Ma la sua nuova applicazione di intelligenza artificiale ha raggiunto il primo posto nell'App Store di Apple durante il fine settimana e sorprende per le sue prestazioni che, a quanto pare, superano persino i modelli consolidati di OpenAI, Meta e Google.

Quindi, DeepSeek sta sfidando la supremazia dell'AI statunitense praticamente dal nulla. Di conseguenza, le azioni delle principali aziende tecnologiche stanno crollando. L'indice Nasdaq ha subito un calo fino al cinque percento, un valore estremamente elevato per un giorno. Nvidia ha addirittura perso fino al 18 percento.

Prestazioni al top con una frazione dello sforzo

Dall'inizio del boom dell'IA, all'inizio del 2022, gli investitori hanno versato un totale di 15.000 miliardi di dollari USA nelle società del Nasdaq. Gran parte delle valutazioni elevate si basa sulla speranza che i modelli di IA diventino un modello di business redditizio in futuro. Anche i profitti reali di Google, Microsoft e co. sono aumentati, ma molto meno dei prezzi delle azioni. Wall Street è di conseguenza sensibile ai segnali di debolezza o di concorrenza inattesa.

Opinione La bolla dell'intelligenza artificiale di Samuel Buchmann

Tra questi ultimi c'è DeepSeek. Ciò che più sconvolge gli analisti è il nuovo modello di AI: Lo sviluppo, la formazione e il funzionamento sono apparentemente molto più economici rispetto a quelli di aziende leader di mercato come OpenAI. In parole povere, sembra che la start-up cinese raggiunga prestazioni paragonabili con una frazione dello sforzo.

DeepSeek R1 è in grado di tenere il passo con i modelli leader del mercato in molti benchmark.

Fonte: DeepSeek

Secondo i dati forniti dall'azienda, lo sviluppo del nuovo modello di AI DeepSeek R1 è costato l'equivalente di meno di sei milioni di dollari americani. OpenAI avrebbe speso circa 100 milioni di dollari per lo sviluppo di GPT-4o. L'addestramento di DeepSeek ha richiesto solo 2,78 milioni di ore di GPU. Llama 3.1, il modello paragonabile di Meta, ha richiesto 30,8 milioni di ore di GPU.

Ma non è tutto: i modelli statunitensi richiedono le ultime GPU di Nvidia, che il fondatore e CEO Jensen Huang ha letteralmente placcato in oro. Poiché non gli è permesso esportarle in Cina, Nvidia vende solo gli acceleratori più vecchi. Tuttavia, grazie ad algoritmi più efficienti, DeepSeek è apparentemente riuscita ad addestrare e far funzionare un modello potente anche con questi, a un prezzo notevolmente inferiore. Tuttavia, i server sono attualmente al limite a causa di un traffico inaspettatamente elevato.

Dubbi sulla neutralità politica

DeepSeek R1 è open source. Il CEO di OpenAI Sam Altman accusa la start-up cinese on X di aver copiato ChatGPT: "Tuttavia, ChatGPT non è un modello open source che può essere facilmente copiato. Piuttosto, sembra che DeepSeek stia copiando l'architettura, addestrando il modello con i risultati di GPT e costruendo su di esso.

Come per altri modelli di IA, anche ChatGPT non è un modello open source.

Come per altri modelli di AI, ci sono dubbi sulla neutralità politica di DeepSeek. Ad esempio, l'IA blocca le richieste di informazioni su Piazza Tienanmen, Taiwan o Tibet. Il bot si rifiuta anche di fornire risposte dettagliate alle domande sul Presidente cinese Xi Jinping, mentre è in grado di farlo per altre figure politiche.