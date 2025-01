Tech-telmechtel Folge 238: Deepseek, Nvidias RTX-50er-Serie, «Severance», «Sniper Elite Resistance»

Deepseek schickt ein Beben durch die Börse. Benchmarks für Nvidias neue Grafikkarten lassen aufhorchen. «Severance» startet fulminant in die zweite Staffel und «Sniper Elite Resistance» lehrt Anatomie.

Aus dem Nichts taucht Deepseek auf und lässt Börse und Techbranche erzittern. Das chinesische KI-Modell schoss in Kürze an die Spitze der App Stores und lässt US-Aktien abstürzen. Was macht Deepseek so beeindruckend und was bedeutet es für ChatGPT und Co.? Auf viel KI setzen auch die neuen Grafikkarten von Nvidia. Die Benchmarks zur RTX 5090 und RTX 5080 sind etwas verhalten aufgenommen worden. Schuld sind nicht zuletzt die exorbitanten Preise.

Geschaut haben wir die ersten Folgen der neuen Staffel von «Severance». Die Geschichte um ein Unternehmen, welches das Bewusstsein seiner Angestellten spaltet, geht packend und surreal weiter.

Deutlich geradliniger fliegt die Kugel in «Sniper Elite Resistance», wenn sie in Röntgenansicht durch die Köpfe von Nazis kracht. Das Spiel macht wenig neu, aber auch bewährte Kost kann schmecken.

Themen

Wo findest du den Podcast?

«Tech-telmechtel» gibt es als separaten Podcast-Feed. Wenn du ihn zusammen mit unseren anderen Podcasts hören willst, kannst du den «Digitec Podcasts»-Feed abonnieren. «Tech-telmechtel» findest du über eine beliebige Podcast-App wie Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast. Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine neue Episode. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

Teaserbild: Shutterstock