L'UE rimette Apple al suo posto: l'iPhone deve aprirsi

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 24.9.2025

Bruxelles ha deciso: Apple non può rallentare il Digital Markets Act. Questo segna l'inizio di una nuova fase per l'iPhone in Europa. Una maggiore apertura è obbligatoria.

Apple ha cercato di difendersi dalle regole centrali del Digital Markets Act (DMA) con un freno d'emergenza e ha fallito. La Commissione UE ha respinto tutte le richieste di esenzione. Ciò significa che Apple deve aprire in modo significativo il suo ecosistema iPhone in Europa. Per te, come utente, questo significa: maggiore libertà di scelta, ma anche notevoli cambiamenti nella vita quotidiana.

La decisione di Bruxelles

Apple aveva tentato di scavalcare cinque dei nove requisiti centrali del DMA attraverso le cosiddette richieste di deroga «» . L'azienda ha addotto motivi di protezione dei dati, sicurezza e proprietà intellettuale. La Commissione UE non è stata convinta. Ha definito le argomentazioni di Apple «generiche e ipotetiche» e ha chiarito che le eccezioni sono consentite solo in «circostanze eccezionali e imprevedibili» e che in questo caso non erano presenti.

La conseguenza: Apple dovrà adattare le future versioni di iOS. Alcune funzioni come l'accoppiamento automatico degli Airpods o il trasferimento continuo dell'audio non potranno più essere riservate esclusivamente ai dispositivi Apple. Anche i fornitori di dispositivi o app di terze parti dovranno avere un accesso equivalente in futuro.

Cosa richiede la DMA

Il Digital Markets Act obbliga i grandi operatori di piattaforme come Apple a rendere i loro sistemi più equi e aperti. In concreto, questo significa:

Accessori e servizi di altri produttori dovranno funzionare meglio con l'iPhone

Gli sviluppatori avranno più libertà di accesso alle interfacce

In futuro potrai passare più facilmente da un'app all'altra e da un sistema all'altro

Apple deve concedere ai fornitori di terze parti l'accesso a funzioni che prima erano disponibili solo per i suoi dispositivi. Tra queste, ad esempio, la visualizzazione delle notifiche dell'iPhone sugli smartwatch o l'utilizzo dei dati di localizzazione e delle funzioni audio.

Inoltre, il DMA stabilisce che Apple deve consentire app store e metodi di pagamento alternativi. Ad esempio, gli utenti devono poter installare le app al di fuori dell'app store ufficiale (sideloading). In questo modo si intende ridurre la dipendenza dall'ecosistema chiuso di Apple.

Apple blocca le funzioni per il momento

Invece di implementare immediatamente tutti i requisiti, Apple si astiene dall'introdurre alcune nuove funzioni nell'UE. Tra queste, la traduzione live per gli Airpods Pro e il mirroring dell'iPhone sul Mac. Apple giustifica questa scelta con problemi di sicurezza e avverte di una «peggiore esperienza utente».

Il manager di Apple Greg Joswiak ha criticato pubblicamente i regolamenti dell'UE: essi «minerebbero la magia» e l'innovazione. Apple si vede costretta ad adottare misure tecniche di protezione per garantire il proprio ecosistema.

Multa da 500 milioni di euro: un segnale chiaro

La controversia non è solo teorica. Ad aprile, l'UE ha imposto una prima multa DMA: 500 milioni di euro contro Apple perché l'azienda ha vietato ai fornitori di app di raggiungere i propri clienti al di fuori dell'App Store: una chiara violazione del principio anti-sterzo.

La Commissione ha scoperto che Apple ha creato barriere tecniche e contrattuali per bloccare metodi di pagamento alternativi e link esterni. Questo limita in modo massiccio la libertà di scelta degli utenti e ostacola la concorrenza.

Il messaggio è chiaro: l'UE fa sul serio. Anche le aziende tecnologiche con un enorme potere di mercato non possono semplicemente eludere le regole.

Cosa succederà ora

Apple ha annunciato che introdurrà alcune nuove funzioni in Europa in un secondo momento, poiché l'implementazione in conformità con il DMA è complessa. Gli osservatori si aspettano anche che Apple intraprenda azioni legali contro i singoli requisiti. Tali procedimenti potrebbero protrarsi per anni.

Per te, questo significa che i cambiamenti visibili arriveranno gradualmente. Tuttavia, è chiaro che gli iPhone in Europa diventeranno più aperti nel lungo periodo. I prossimi anni mostreranno se Apple riuscirà a trovare un equilibrio tra sicurezza, innovazione e requisiti normativi.

Le conseguenze per te

Per gli utenti di iPhone in Germania e Svizzera, questo significa maggiore libertà di scelta nel medio termine. Accessori come cuffie, smartwatch o altoparlanti di altri produttori dovrebbero funzionare meglio. Inoltre, se si consentiranno app store alternativi e metodi di pagamento flessibili, la scelta potrebbe essere più ampia anche per quanto riguarda le applicazioni. Apple stessa è convinta che l'iPhone sia un prodotto di qualità.

La stessa Apple è scettica. L'azienda avverte che un'eccessiva apertura potrebbe indebolire la sicurezza degli iPhone. È probabile che Apple cerchi di garantire che le nuove specifiche siano il più possibile sicure dal punto di vista tecnico. E senza rinunciare completamente al controllo del proprio ecosistema.

