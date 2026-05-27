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Lo youtuber stampa un benchmark 3D in meno di un minuto - e ricostruisce completamente la sua macchina per farlo

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 27.5.2026

Lo youtuber Yan Roetz completa il suo progetto Minuteman: stampare un banco 3D in meno di un minuto. Tutto ciò di cui ha bisogno è molto tempo e una buona dose di follia fai-da-te.

Un anno e mezzo fa, lo youtuber Yan Roetz si è posto una semplice domanda: è possibile stampare una 3D Benchy - la piccola barca di riferimento della Community della stampa 3D - in meno di 60 secondi? Ne è seguito un progetto di quasi due anni pieno di fallimenti, riprogettazioni e ossessioni tecniche. Nell'episodio 20, l'ultima puntata del progetto Minuteman, ci fornisce la risposta. È riuscito a stampare un Benchy in 59 secondi.

Per contestualizzare: le moderne stampanti convenzionali possono stampare un Benchy 3D in 20-30 minuti.

Il sistema di movimento deve essere cambiato

Roetz ha completato l'ultimo test in 74 secondi, quindi è stato necessario risparmiare altri 15 secondi. L'hotend da lui stesso sviluppato raggiunge una portata di 400 mm³/s, mentre l'ugello di raffreddamento soffia circa 400 litri di aria compressa al minuto sull'oggetto stampato. Entrambi non erano più un collo di bottiglia. Il problema era il sistema di movimentazione.

Roetz ha affrontato il problema in due fasi. Innanzitutto, ha sostituito i pesanti rulli di guida in alluminio (circa 40 grammi ciascuno) con versioni stampate ultraleggere che pesano solo 15 grammi. Poi è arrivato il passo più radicale: ha eliminato completamente il precedente sistema di cuscinetti ad aria e ha sostituito la piattaforma di movimento con una struttura in fibra di carbonio tagliata a getto d'acqua. Questa scorre in uno spazio sottilissimo tra la base di granito e una lastra di vetro e viene azionata da cavi pre-tensionati. Il risultato è un peso di soli 117 grammi, per una macchina costruita su una macchina di misura a coordinate di 1300 chilogrammi.

Accelerazione fino a 250 G

Nelle prove successive, Roetz aumenta gradualmente l'accelerazione fino a 250 G, ovvero 2,5 milioni di mm/s². Per fare un confronto: le montagne russe Voltron Nevera dell'Europa Park raggiungono un massimo di 4 G. Durante un test si rompe un elemento di fissaggio, che viene riprogettato e rinforzato. Dopo ulteriori iterazioni, il sistema funziona in modo stabile. Inoltre, le impostazioni dell'affettatrice sono state finemente regolate: velocità di stampa di 1700 mm/s, accelerazione di 200 anziché 250 G, riempimento delle linee del percento, due pareti - e il filamento FormFutura Volcano PLA nero, che si raffredda particolarmente bene alle alte velocità. Grazie alle varie ottimizzazioni, la Benchy finita pesa solo circa 7 grammi.

Il Benchy stampato quasi finito.

Fonte: Screenshot Youtube / Roetz 4.0

Dopo numerosi tentativi falliti, finalmente funziona: una stampa Benchy completa e ripetibile in meno di 60 secondi. Non perfetto, ma funzionale e veloce.

Non una competizione, ma una Community

Poco prima del video finale, un altro creatore chiamato Matt The Printing Nerd aveva pubblicato un benchmark inferiore ai 60 secondi. Roetz la prende con filosofia, ma non si accorge dei dettagli tecnici dell'approccio di Matt e lo invita a condividere apertamente i suoi risultati. Per Roetz, il progetto non è mai stato una gara, ma sempre un articolo per la Community. E con questa conclusione ci è sicuramente riuscito.

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / Roetz 4.0

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