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Lo sviluppatore salva la canzone musicale su carta

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 17.8.2026

Un ingegnere del software voleva sapere se poteva salvare una canzone su un tag QR. Un singolo tag non è sufficiente, ma con più tag su un foglio funziona.

Alla fine, c'è davvero un pezzo di carta su cui è memorizzata una canzone. La canzone stessa, non un link ad essa. La carta può essere fotografata con lo smartphone e riprodotta senza connessione internet. Questo è impressionante – Arpan Mondal, che gestisce il canale Youtube Makestreme, ha salvato una canzone su otto codici QR. Tuttavia, sono stati necessari compromessi in ogni angolo.

I tag QR hanno pochissimo spazio di archiviazione

La canzone d'esempio dura solo poco più di un minuto ed è in mono. In formato MP3, richiede 2,9 MB di spazio di archiviazione. L'MP3 è già molto efficiente rispetto ai formati non compressi come il WAV – ma la quantità di dati è troppo grande per essere contenuta in un codice QR. Il codice QR sulle fatture svizzere memorizza circa 500 caratteri, ovvero 0,5 KB. Il file MP3 già compresso dovrebbe essere ridotto di 6000 volte.

I codici QR più grandi possono memorizzare più dati. Il più grande attualmente contiene circa 3,3 KB – quindi la canzone dovrebbe essere "solo" compressa di un fattore 1000. Sembra ancora assolutamente impossibile.

Quantità di dati estremamente ridotte grazie al codice AI

Meta AI ha sviluppato il codec audio EnCodec, che richiede pochissimo spazio. In mono, i file richiedono tra 1,5 e 12 kbit/s a seconda della qualità. Per confronto: l'MP3 si muove per una sola traccia (mono) tra 64 e 160 kbit/s.

La compressione è notevole. Tuttavia, la quantità di dati è ancora troppo grande per un codice QR. La qualità più bassa suona anche così terribile che Arpan, nonostante l'obiettivo ambizioso, ha optato per la seconda più bassa. Anche questa suona ancora piuttosto male. Dal minuto 5:39 del video puoi giudicare tu stesso la qualità del suono.

EnCodec funziona fondamentalmente in modo diverso dai codec tradizionali. Non può quindi essere riprodotto da un normale lettore audio. Per questo è necessaria – rullo di tamburi – un'IA. Questa ricostruisce la canzone dai dati memorizzati in tempo reale. Richiede poco spazio di archiviazione, ma molta più potenza di calcolo.

Otto tag QR su un pezzo di carta

Con EnCodec e una pessima qualità del suono, Arpan riesce a ridurre drasticamente la quantità di dati. Ma anche per un grande tag QR, i file sono ancora troppo grandi. Ha sperimentato con tag QR che utilizzano il colore invece del solito bianco e nero. Ma a causa delle piccole dimensioni dei pixel, uno smartphone non può scansionare il tag in modo che tutto venga riconosciuto in modo affidabile.

La soluzione alla fine: un pezzo di carta su cui sono applicati quattro tag QR sul fronte e quattro sul retro. Questi memorizzano insieme 21 KB, sufficienti per la breve canzone. Per canzoni più lunghe in stereo e con una qualità accettabile, sarebbe necessario un codec ancora più efficiente.

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