Novità e trend 47 18

Lo sviluppatore salva il brano musicale su carta

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 17.8.2026

Un ingegnere del software voleva sapere se poteva salvare una canzone su un tag QR. Un singolo tag non è sufficiente, ma con più tag su un foglio funziona.

Alla fine c’è davvero un pezzo di carta su cui è salvata una canzone. La canzone stessa, non un link. Puoi fotografare il foglio con lo smartphone e riprodurla senza connessione a Internet. È impressionante: Arpan Mondal, che gestisce il canale YouTube Makestreme, ha salvato una canzone su otto codici QR. Però, ha dovuto scendere a compromessi su un po’ di tutto.

I codici QR hanno pochissimo spazio di archiviazione

La canzone di esempio dura poco più di un minuto ed è in mono. In formato MP3 occupa 2,9 MB di spazio. L’MP3 è già molto compatto rispetto a formati non compressi come il WAV, ma la quantità di dati è comunque troppo grande per stare in un codice QR. Il codice QR sulle fatture svizzere può contenere al massimo 997 caratteri, ovvero 1 KB. Il file MP3, già compresso, dovrebbe diventare 3'000 volte più piccolo.

I codici QR più grandi possono contenere più dati. Il più grande attualmente disponibile contiene circa 3,3 KB: quindi la canzone «» dovrebbe essere compressa di un fattore 1000. Sembra ancora assolutamente impossibile.

Quantità di dati estremamente ridotte grazie al codice AI

Meta AI ha sviluppato il codec audio EnCodec, che occupa pochissimo spazio. In mono, a seconda della qualità, i file richiedono tra 1,5 e 12 kbit/s. Per fare un confronto: l’MP3, per una sola traccia (mono), va dai 64 ai 160 kbit/s.

La compressione è notevole. La quantità di dati, però, è ancora troppo grande per un codice QR. Inoltre, la qualità più bassa suona così male che Arpan, nonostante l’obiettivo ambizioso, è ripiegato sulla seconda qualità più bassa. Anche quella, però, suona ancora piuttosto male. A partire dal minuto 5:39 del video puoi giudicare tu stesso la qualità del suono.

EnCodec funziona in modo fondamentalmente diverso dai codec tradizionali. Non può quindi essere riprodotto da un normale lettore audio. Per farlo ci vuole – rullo di tamburi – un’IA. Questa ricostruisce la canzone in tempo reale dai dati memorizzati. Richiede poco spazio di memoria, ma in compenso molta più potenza di calcolo.

Otto codici QR su un foglio di carta

Con EnCodec e una qualità audio scadente, Arpan riesce a ridurre drasticamente la quantità di dati. Ma anche per un codice QR di grandi dimensioni i file sono ancora troppo pesanti. Ha sperimentato codici QR che usano il colore al posto del solito bianco e nero. Ma a causa delle dimensioni ridotte dei pixel, uno smartphone non riesce a scansionare il codice in modo che tutto venga riconosciuto in modo affidabile.

La soluzione alla fine: un foglio di carta su cui sono apposti quattro codici QR sia sul fronte che sul retro. Insieme occupano 21 KB, sufficienti per la breve canzone. Per brani più lunghi in stereo e di qualità accettabile ci vorrebbe un codec ancora più efficiente.

Mi piace questo articolo! A 47 persone piace questo articolo







