Novità e trend 10 4

Lo sviluppatore di "Balatro" vince la disputa legale: il gioco riceve una valutazione di 12+

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 25.2.2025

Vittoria nella disputa legale, un nuovo DLC e l'inclusione nell'Xbox Game Pass. La storia di successo del gioco indie "Balatro" continua.

Lo sviluppatore del popolare gioco indie "Balatro" ha ottenuto una significativa vittoria nella sua battaglia legale contro il Pan European Game Information (PEGI). Inizialmente classificato con un'età di 18+, il gioco è stato ora declassato a 12+. L'appello dello sviluppatore ha avuto successo, in quanto il PEGI ha stabilito che il gioco spiega le combinazioni di poker, ma contiene abbastanza elementi di fantasia da giustificare una classificazione di età inferiore.

"Balatro", un deckbuilder roguelike che combina le classiche meccaniche del poker con carte jolly uniche, ha venduto più di cinque milioni di copie dalla sua uscita. Il gioco ha anche ricevuto numerosi premi. Solo a gennaio è stato acquistato oltre un milione di volte. Su Steam, "Balatro" ha 98,12 percento di recensioni positive.

Lo sviluppatore localthunk ha espresso la sua insoddisfazione per la decisione originale del PEGI, in quanto a giochi simili sono state assegnate valutazioni inferiori. Puoi leggere informazioni più dettagliate nel mio primo articolo sulla controversia legale e sulla controversia sulla classificazione 18+:

Novità e trend Polemiche sulla classificazione 18+ del PEGI per il successo indipendente "Balatro" di Kim Muntinga

Un altro ricorso vinto e nuovi criteri nel sistema PEGI in futuro

Il PEGI ha modificato la classificazione per età del gioco "Luck Be A Landlord" da 18+ a 12+ a seguito di un ricorso accolto dall'editore Fangamer. Le argomentazioni sono simili a quelle del caso "Balatro". "Sebbene il gioco abbia una meccanica da slot machine, non ci sono specifiche abilità di gioco trasferibili", spiega il PEGI.

Il PEGI ha in programma di sviluppare criteri più dettagliati per la classificazione dei giochi con tematiche di gioco d'azzardo al fine di evitare situazioni simili in futuro. L'azienda riconosce la decisione del Comitato Reclami e mira ad applicare i criteri di classificazione in modo equo, coerente e trasparente, secondo quanto riportato nel comunicato.

Annuncio della prossima espansione dei giocatori

In aggiunta a questo successo, lo sviluppatore ha annunciato la prossima espansione di gioco per "Balatro": "Amici di Jimbo (Pack 4)". Questa espansione porta nuovi contenuti e collaborazioni con serie di giochi popolari come "Assassin's Creed", "Fallout", "Rust", "Dead by Daylight" e "Sid Meier's Civilization VII". Il DLC è disponibile da subito su tutte le piattaforme e offre ai giocatori nuove skin per le mappe.

In totale, l'espansione include una cooperazione con 24 giochi e aggiunge 72 personaggi ospiti come face card gratuitamente.

Le novità dell'Xbox Game Pass

Inoltre, ieri è stato aggiunto "Balatro" all'Xbox Game Pass. Questa inaspettata aggiunta permette di giocare su console Xbox e PC senza costi aggiuntivi. Questo dovrebbe aumentare ulteriormente il numero di giocatori.

Immagine di copertina: Playstack

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo