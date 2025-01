Lo studio di "The Settlers" a Düsseldorf licenzia 65 dipendenti

Blue Byte è lo studio a cui il mondo deve la serie "Settlers". Fa parte di Ubisoft da oltre 20 anni. Ora anche Blue Byte sta risentendo delle difficoltà finanziarie che la casa madre sta attraversando: Decine di dipendenti sono costretti ad andarsene.

Lo studio di sviluppo Blue Byte di Düsseldorf è uno dei più grandi e rinomati studi di videogiochi tedeschi. Con la serie "The Settlers", questo studio è uno dei più noti esportatori di videogiochi della Germania. Blue Byte fa parte di Ubisoft dal 2001. Ora lo studio sta licenziando 65 dipendenti. Ubisoft ha annunciato la misura come parte di ulteriori tagli alla rivista VGC (Video Games Chronicle). Anche altre sedi europee di Ubisoft sono state colpite.

Anche l'atteso "Anno 117: Pax Romana" è in fase di sviluppo sotto l'ombrello di Blue Byte. Tuttavia, il lavoro sulla simulazione economica e di costruzione di città prevista per il 2025 non sarà interessato dall'ondata di licenziamenti.

Blue Byte è il pilastro di Ubisoft in Germania

Blue Byte è stato fondato nel 1988. Lo studio ha raggiunto il successo con "The Settlers" nel 1993. Sono seguiti altri episodi di "Settlers" di grande successo commerciale, anche se "The Settlers: New Alliances", uscito due anni fa, non è stato accolto bene dai fan e dalla critica.

Dopo essere stato incorporato in Ubisoft, lo studio è diventato un'azienda tedesca.

Dopo essere stata incorporata nel Gruppo Ubisoft, Blue Byte opera come organizzazione ombrello per le attività di Ubisoft in Germania. Ne fanno parte tre studi: La sede centrale, Ubisoft Düsseldorf, impiegava 400 persone nell'agosto 2024. Il team lavora a diversi browser game e collabora come co-sviluppatore a giochi come "Rainbow Six Siege" e "Avatar: Frontiers of Pandora".

Ubisoft Mainz è nota per la serie "Anno" e sta lavorando al prossimo capitolo, "Anno 117: Pax Romana". Ad agosto 2024, 175 persone erano impiegate qui. Ubisoft Berlin è il più giovane dei tre studi. È stato fondato nel 2018, contava 120 dipendenti nell'agosto del 2024 e si occupa principalmente di compiti di supporto per i titoli AAA più grandi.

Solo Ubisoft Düsseldorf è interessato dai licenziamenti in Germania. 65 dipendenti devono andarsene.

Altri licenziamenti in Ubisoft in Europa

In totale, Ubisoft sta licenziando 185 dipendenti in quattro studi europei. Lo studio di Leamington, in Inghilterra, è stato particolarmente colpito e verrà chiuso completamente. Si chiamava FreeStyleGames prima di essere acquisito da Ubisoft. Negli ultimi tempi, ha supportato principalmente altri studi nello sviluppo di importanti titoli di gioco, tra cui "Assassin's Creed" e "The Division". Anche Ubisoft Reflections, nel nord dell'Inghilterra, e Ubisoft Stoccolma perderanno dei dipendenti.

Secondo Ubisoft, i licenziamenti sono "parte dei nostri sforzi per dare priorità ai progetti e ridurre i costi" al fine di stabilizzare le difficoltà finanziarie in cui si trova l'azienda. Si tratta di una ristrutturazione dei suddetti studi, che comporterà la perdita di 185 posti di lavoro. All'inizio di gennaio si era diffusa la voce che Ubisoft fosse in procinto di essere venduta.