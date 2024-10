Lo studio di sviluppo di "Pokémon" è stato violato: trapelano informazioni sui nuovi giochi, sulla serie e sul gioco successore di Switch

Game Freak, lo studio di sviluppo dei giochi "Pokémon", è stato violato. Sono state rubate informazioni su nuovi progetti e dati sensibili dei dipendenti.

Nel fine settimana, persone non autorizzate hanno utilizzato l'ingegneria sociale per accedere ai server dello studio di sviluppo di "Pokémon" Game Freak. Sono stati rubati circa un terabyte di dati. Si tratta di una delle più grandi violazioni nella storia dei videogiochi. Nuove informazioni vengono ancora pubblicate su vari social network alcuni giorni dopo l'hack e discusse.

Codici sorgente, documenti di progettazione e storie scartate per i giochi del passato

Attraverso l'hack, i criminali informatici hanno avuto accesso ai codici sorgente dei giochi per DS "Pokémon Heartgold / Soulsilver", "Pokémon Nero / Bianco" e "Pokémon Nero 2 / Bianco 2", nonché dello spin-off per 3DS "Pokémon X / Y".

I dati rubati comprendono anche centinaia di opere d'arte inedite, brani musicali e prototipi di Pokémon non utilizzati. Sono incluse anche le versioni beta di "Pokémon X / Y" e "Pokémon Nero / Bianco" con varie mappe di prova e personaggi inutilizzati.

Varie versioni scartate di "Pokémon X / Y" e "Pokémon Nero / Bianco".

Sono stati pubblicati anche diversi documenti di storie scartate. Una storia con "Tornupto" è particolarmente bizzarra e sta suscitando un acceso dibattito sui social network. In questa storia, il Pokémon Fuoco finge di essere umano e "seduce" una donna. La donna partorisce poi un bambino per metà umano e per metà Pokémon. Il Pokémon calamaro è un Pokémon di colore che si è trasformato in un animale.

Il Pokémon calamaro "Octillery" e il bradipo "Muntier" sono citati in storie simili di ibridi Pokémon-umani. Non è chiaro per quale motivo siano state scritte queste storie.

La storia di Tornupto è... inquietante.

Fonte: The Pokémon Company

Informazioni sui nuovi giochi

I dati rubati non contengono solo informazioni sui progetti "Pokémon" passati, ma anche su quelli futuri. La nuova generazione di "Pokémon" viene commercializzata internamente da Game Freak con il nome di "Gaia" e sarà caratterizzata da un mondo di gioco pieno di piccole isole. Molti fan sospettano che questo possa indicare un'ambientazione greca. Secondo quanto trapelato, il gioco è in fase di sviluppo per la Switch 2 e per la Switch attuale. Il nome in codice della Switch 2 è "Ounce". Gli hacker affermano di essere in possesso del codice sorgente dell'attuale build del gioco.

E' in fase di sviluppo anche un nuovo gioco multiplayer, non ancora annunciato, dal nome in codice "Synapse". Contrariamente a quanto riportato inizialmente, però, non si tratta di un MMO. Nei documenti, il gioco viene paragonato allo sparatutto multigiocatore di Nintendo "Splatoon".

Il gioco precedentemente annunciato "Pokémon" è in fase di sviluppo.

Il già annunciato "Pokémon Legends: Z-A" uscirà all'inizio del prossimo anno solo per l'attuale Switch e non per la Switch 2. Quando è stato pubblicato il primo trailer, molti fan hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un titolo per Switch 2.

Gli hacker affermano inoltre di avere una build giocabile per PC di "Pokémon Legends: Z-A". Tuttavia, non hanno intenzione di rilasciare ulteriori informazioni sul gioco.

Informazioni su nuovi progetti di film e serie

Secondo quanto trapelato, non solo sono previsti nuovi giochi per "Pokémon", ma anche nuove serie e film. Il film d'animazione dal nome interno "Project Bauer" vuole rappresentare un nuovo inizio "adulto" per l'universo cinematografico dei "Pokémon" e trattare argomenti seri. Solo i 151 Pokémon originali appariranno nel reboot. Lo sviluppo del progetto è bloccato dal 2021, lo stato attuale non è noto.

È trapelato anche un sequel del blockbuster "Detective Pikachu" di Ryan Reynolds. Non è chiaro se il progetto dal nome "The Great Detective Pikachu" sia stato cancellato. Gli hacker affermano di essere in possesso di importanti dettagli sulla trama. Inoltre, un altro film in live-action con il nome in codice "Game Boy" era previsto come conclusione della trilogia.

Nell'ambito delle serie, è previsto anche un reboot di dodici episodi con "Project Reload". Ci sono anche piani per una serie live-action su Netflix con il nome in codice "Project Discovery" - attualmente per otto episodi, con la prospettiva di un massimo di cinque stagioni. Questa non sarebbe la prima collaborazione tra Pokémon Company e Netflix. Il progetto in stop-motion "Pokémon Concièrge" è stato rilasciato proprio l'anno scorso.

Ecco cosa dice Game Freak

Game Freak ha confermato l'hack in una lettera ufficiale. In essa, tuttavia, si parla solo dei circa 2.600 nomi e indirizzi e-mail di dipendenti attuali e passati che sono stati rubati. L'azienda non ha ancora commentato le informazioni sensibili relative ai diversi progetti "Pokémon".

L'hack di Game Freak non è un caso isolato. Le aziende di videogiochi sono ripetutamente prese di mira dai criminali informatici. Proprio l'anno scorso, lo studio Sony Insomniac è stato colpito da un massiccio attacco hacker. Anche Rockstar non è stata risparmiata nel 2022: oltre 90 video di "GTA VI" sono stati pubblicati in una delle più grandi fughe di notizie della storia del gioco. Anche Nintendo è stata colpita dal cosiddetto "Gigaleak" nel 2020. Tra le altre cose, in questa fuga di notizie sono stati rubati i codici sorgente di console, demo tecnologiche ed emulatori.