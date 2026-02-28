Novità e trend 13 2

Leica Leitzphone: anello rotante meccanico ed extra Leica nell'app fotocamera

La collaborazione tra Leica e Xiaomi sta dando nuovi frutti: il Leitzphone è uno Xiaomi 17 Ultra con un design diverso, un proprio launcher e molte opzioni Leica nell'app fotocamera.

Xiaomi e Leica collaborano dal 2022. Finora, il produttore tedesco di ottiche e fotocamere ha aiutato il produttore cinese con le fotocamere dei suoi smartphone. Con il Leitzphone, Xiaomi supporta a sua volta il suo partner nella produzione del suo smartphone. Si distingue per il suo design e offre molte opzioni agli appassionati di fotografia. Leica chiede 2000 euro per il Leitzphone. Lo Xiaomi 17 Ultra con le stesse caratteristiche - comprese le fotocamere - è già disponibile a partire da 1500 euro. Ci sono alcune funzioni aggiuntive a fronte di un sovrapprezzo del 33 percento.

Anello rotante meccanico, extra nell'app della fotocamera e una custodia Leica

Quello che in Cina è il Leica Edition dello Xiaomi 17 Ultra viene lanciato in Europa con un design leggermente diverso, il Leica Leitzphone. Il retro del Leitzphone non è diviso in due, ma è un'unica superficie continua. Un'ampia cornice di alluminio circonda la plastica antiscivolo. La cornice riprende le tacche degli obiettivi Leica. Nel complesso, il design tipico del produttore di fotocamere - compreso il punto rosso Leica - si riflette nello smartphone.

Leica mette la sua impronta sul design del Leitzphone.

Questo non vale solo per la custodia, ma anche per il sistema operativo dello smartphone. Leica fornisce l'HyperOS di Xiaomi, che si basa su Android 16, con la propria interfaccia utente. Quest'ultima è semplice e viene fornita con i propri widget. LFI, la rivista di Leica, offre immagini che cambiano. Un altro widget si riferisce al sito «Golden Hour» nella posizione attuale, importante per la fotografia. Le numerose app di Xiaomi scompaiono nella seconda pagina.

Il launcher del Leitzphone mostra l'ora d'oro, tra le altre cose.

Leica ha anche rinnovato l'app della fotocamera. Oltre alle modalità di scatto già note, offre alcuni extra specifici del produttore. La modalità ritratto ha cinque filtri bokeh che imitano gli obiettivi Leica. « Leica Looks» sono 13 filtri di colore. La modalità «Essential Mode» offre un look a colori ispirato alla Leica M9 e un profilo monocromatico basato sulla pellicola monopan della Leica M3. Leica prevede di aggiungere altre modalità alla Modalità Essenziale e alla selezione bokeh in futuro.

Quale obiettivo Leica dovrebbe essere?

Per una maggiore sensibilità della fotocamera durante le riprese, c'è un anello meccanico rotante sul bordo del rialzo della fotocamera. Puoi usarla per controllare lo zoom, il bilanciamento del bianco, la compensazione dell'esposizione o la messa a fuoco. All'inizio è insolito dover raggiungere il retro dello smartphone quando si scattano le foto. Lo trovo più comodo in formato orizzontale che in formato verticale.

L'anello intorno al supporto della fotocamera può essere ruotato.

Una variante dello Xiaomi 17 Ultra

Ad eccezione delle suddette personalizzazioni, il Leitzphone è identico allo Xiaomi 17 Ultra. Questo vale anche per le fotocamere. Come per i predecessori, il fulcro della serie è il sensore da 1 pollice della fotocamera principale. Come il sensore da 1/2" della fotocamera ultralarga, ha una risoluzione di 50 megapixel. La fotocamera teleobiettivo ha 200 megapixel con un sensore più piccolo di 1/1,4 pollici. Il suo zoom ottico reale copre una lunghezza focale da 75 a 100 millimetri - convertita nel formato 35 mm. La fotocamera frontale scatta selfie con 50 megapixel e ha il sensore più piccolo da 1/2,87 pollici.

Il Leitzphone è un'edizione speciale dello Xiaomi 17 Ultra.

Le altre caratteristiche della Leica Leitzphone in sintesi:

Display: 6,9 pollici

Processore: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Memoria: 16 gigabyte

Spazio di archiviazione: 1 terabyte

Batteria e ricarica: 6000 mAh, 90 watt e 50 watt wireless

Altro: IP68, Wi-Fi 7

Per quanto riguarda il software, Leica si occupa del launcher e dell'app della fotocamera. Il resto del sistema operativo proviene da Xiaomi, compreso HyperAI e altri servizi e app che fanno parte di HyperOS. Android 16 è la base ex-novo e il Leitzphone riceverà aggiornamenti di sistema e di sicurezza per cinque anni.

Prezzo e disponibilità

Leica ha fissato un prezzo di vendita consigliato di €1999 per il Leitzphone nella configurazione a memoria singola. Per il momento, lo smartphone è disponibile solo direttamente presso Leica o Xiaomi, non presso altri rivenditori o negozi.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 13 persone piace questo articolo







