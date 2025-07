Novità e trend 33 24

Legge sulla sicurezza online: quando un videogioco è adatto a sostituire la carta d'identità

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 29.7.2025

Il Regno Unito richiede una rigorosa verifica dell'età da parte delle piattaforme online. Ma gli utenti superano i sistemi con un personaggio di "Death Stranding". Anche le VPN sono in piena espansione.

La legge sulla sicurezza online è in vigore nel Regno Unito dal 25 luglio 2025. La nuova normativa ha lo scopo di proteggere meglio gli utenti di internet dai contenuti illegali e dannosi. Tuttavia, come spesso accade con le leggi digitali, la realtà è più complessa e talvolta curiosa.

Cosa richiede la legge sulla sicurezza online

La Legge sulla sicurezza online è stata approvata nel 2023, ma una parte fondamentale di essa sta entrando in vigore solo ora: la piena applicazione degli obblighi di protezione dei minori. La legge impone a tutte le piattaforme online come Discord o Reddit che sono gestite o accessibili nel Regno Unito di introdurre «una verifica dell'età altamente efficace». I fornitori devono garantire che i bambini non abbiano accesso a contenuti non adatti a loro. Ciò include pornografia, violenza o contenuti estremisti.

In concreto, questo significa:

Le piattaforme sono legalmente obbligate a implementare una rigorosa verifica dell'età. Semplici controlli dell'età come «Hai 18 anni?» non sono più sufficienti. Gli utenti britannici devono ora identificarsi con una fototessera o un video selfie. Discord, ad esempio, utilizza il sistema k-ID.

Questo vale non solo per i siti web pornografici, ma anche per le piattaforme che potrebbero essere utilizzate per diffondere sfide pericolose, disturbi alimentari, autolesionismo, bullismo online o discorsi di odio.

Le violazioni potrebbero comportare multe fino a 18 milioni di sterline o il percento del fatturato globale, nonché il blocco da parte dei provider internet britannici.

L'autorità di regolamentazione Ofcom è responsabile della supervisione.

I giocatori ingannano il sistema: con «Death Stranding»

Tuttavia, quando ci sono delle regole, spesso ci sono dei modi per aggirarle. La Community è particolarmente creativa in questo senso. Le verifiche dell'età su piattaforme come Discord e Reddit possono essere aggirate utilizzando la modalità foto del videogioco «Death Stranding» del 2019.

Il trucco è stato reso noto per la prima volta in Italia.

Il trucco è stato reso noto per la prima volta dall'utente X Dany Sterkhov. I sistemi di verifica dell'età, come k-ID su Discord o Persona su Reddit, chiedono agli utenti di caricare un breve video con determinate espressioni facciali, come l'apertura e la chiusura della bocca.

Tom Warren di The Verge descrive come gli sia bastato puntare la fotocamera del suo smartphone sul monitor mentre il personaggio del gioco Sam Porter Bridges (interpretato da Norman Reedus) eseguiva esattamente questi movimenti nella modalità foto di Death Stranding. Il sistema ha riconosciuto il volto del gioco come umano e lo ha lasciato passare

Perché Yoti non cade in questo trucco

Non tutti i sistemi di verifica dell'età sono così facili da ingannare. La piattaforma Yoti, utilizzata ad esempio da Bluesky, utilizza una combinazione di analisi biometrica, rilevamento della vivacità e verifica dei documenti. In questo modo non solo analizza il volto, ma verifica anche che si tratti di una persona reale e viva, anche confrontandola con i documenti d'identità ufficiali.

È qui che il trucco del personaggio del gioco ha fallito. Il sistema ha riconosciuto che non si trattava di una persona reale. Le piattaforme che utilizzano Yoti non sono pertanto soggette al trucco di «Death Stranding». Tra queste vi sono alcuni siti di notizie britannici, negozi online e servizi governativi.

VPN e problemi di protezione dei dati

Oltre a questi trucchi, molti britannici utilizzano anche mezzi tradizionali come i servizi VPN per aggirare la verifica dell'età. Fornitori come Proton VPN riferiscono di un forte aumento delle registrazioni, che in alcuni casi hanno superato il 1400 percento.

Al tempo stesso, crescono le critiche alle misure adottate. I protezionisti dei dati mettono in guardia da un'eccessiva sorveglianza e dal possibile uso improprio dei dati biometrici. Si teme inoltre che i nuovi ostacoli inducano i bambini a passare a piattaforme non sicure come la darknet.

