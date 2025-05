Novità e trend 16 3

La Radeon RX 9060 XT di AMD è considerata la scheda più veloce della sua categoria di prezzo.

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 21.5.2025

Con la Radeon RX 9060 XT, AMD presenta al Computex la terza scheda della serie Radeon 9000. È disponibile in due varianti di memoria - 8 e 16 gigabyte - ed è progettata per consentire di giocare a 1080p con il massimo dei dettagli, anche con il ray tracing. Il 5 giugno

Si dice che la RX 9060 XT 16 GB offra una media di sei fotogrammi al secondo in più rispetto alla RTX 5060 Ti 8 GB. A prima vista, sembra un confronto tra mele e arance a causa della differenza di memoria. AMD lo giustifica con il prezzo: il prezzo di vendita consigliato della scheda è di 349 dollari USA, ovvero 30 dollari USA in meno rispetto alla RTX 5060 Ti 8 GB. Le prove indipendenti delle schede, che verranno rilasciate il 5 giugno, mostreranno se questo confronto è realistico.

In oltre 40 giochi, si dice che la RX 9060 XT 16 GB abbia un vantaggio medio del percento rispetto alla RTX 5060 Ti 8 GB.

Fonte: AMD

Il prezzo di vendita consigliato per la versione con 8 gigabyte di memoria è di 299 dollari. I prezzi in CHF e in euro non sono ancora noti.

Nuovo chip più economico

Come per i suoi fratelli maggiori, RX 9070 e RX 9070 XT, viene utilizzata l'architettura RDNA4. Sulla GPU Navi 44 sono attivi 32 multiprocessori shader, per un totale di 2048 shader core. Il predecessore RX 7600 ne ha altrettanti.

Il boost clock è probabilmente la ragione principale dell'aumento di quasi il 20 percento della potenza di calcolo: AMD parla di 3,13 GHz, un valore decisamente elevato. Il nuovo chip è comunque un po' più economico: i modelli da 8 e 16 gigabyte vanno da 150 a 182 watt. Si tratta di circa 10 watt in meno rispetto ai suoi predecessori. AMD continua ad affidarsi a componenti GDDR6 per la memoria grafica.

FSR 4 arriva in contemporanea

Il 5 giugno sarà disponibile ancheFSR 4. Si tratta della tecnologia di upscaling di AMD. FSR 4 introduce un nuovo algoritmo basato su AI e machine learning. Dovrebbe essere più preciso del suo predecessore e migliorare significativamente la qualità dell'immagine ad ogni preset di performance. Si prevede che oltre 60 titoli supporteranno questa funzione al momento del rilascio.

Con Project Redstone dovrebbe essere possibile anche la generazione di fotogrammi con FSR 4.

Fonte: AMD

Il produttore ha anche annunciato Project Redstone, che ha lo scopo di apportare ulteriori miglioramenti, soprattutto nel ray tracing. Questo include anche la Frame Generation, in cui l'intelligenza artificiale calcola le immagini intermedie, ottenendo così più FPS. AMD vuole mettersi al passo con il DLSS 3.5 e il DLSS 4 di Nvidia. Dovrebbe essere pronto nella seconda metà del 2025.

Disponibilità nel nostro negozio: Al momento non sappiamo se le schede saranno disponibili nel nostro magazzino centrale in tempo per il lancio del 5 giugno. Come di consueto per le nuove schede grafiche, tuttavia, è possibile prevedere una disponibilità limitata al momento del lancio.

Immagine di copertina: AMD

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo