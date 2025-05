Novità e trend 6 0

Snapdragon, Intel o AMD: libera scelta con gli Acer Aspire 14 AI e 16 AI

Quale processore scegliere? I nuovi notebook Aspire di Acer sono disponibili con una scelta di chipset di AMD, Intel e Snapdragon.

Acer ha presentato sei nuovi notebook al Computex di Taiwan. Si tratta di tre Aspire 14 AI e tre Aspire 16 AI con chip AMD Ryzen, Intel Core Ultra o Snapdragon X. Sono tutti chip AI, che garantiscono che i notebook possano essere etichettati come Copilot+ e che abbiano le funzioni corrispondenti.

Caso e connessioni sono identici

I chipset comportano ulteriori differenze, anche se piuttosto lievi. Esternamente sono identici e sono alloggiati in un involucro di alluminio. Anche le connessioni sono identiche:

2x USB-C

2x USB 3.2 tipo A

HDMI 2.1

Connessione audio

Le porte USB-C sono Thunderbolt 4 per i notebook con chip Intel e USB4 per AMD e Snapdragon

Le porte sul lato destro dei notebook.

Non si sa ancora quali configurazioni esatte di chipset, chip grafici, display, RAM e spazio di archiviazione Acer fornirà. Il produttore ha finora rivelato solo i vari componenti che possono essere installati.

AMD, Intel o Snapdragon? L'importante è un chip AI

Da AMD, Acer installa nell'Aspire 14/16 AI il Ryzen AI 7 350 o il Ryzen AI 5 340. I chip grafici sono Radeon 860M o 840M.

Più scelta è disponibile da Intel. Acer utilizza quattro diversi chipset: Core Ultra 7 256V o 258V e Core Ultra 5 226V o 228V. Per la grafica, ci sono due opzioni con Intel Arc 130V o 140V.

Senza l'adesivo del produttore del chip, è impossibile riconoscere quale chipset è presente nell'Aspire 14 AI.

I chipset di Qualcomm sono più complessi. Acer si affida solo allo Snapdragon X X1-26-100 e alla corrispondente GPU Adreno.

Gli schermi da 14 o 16 pollici dei nuovi notebook Aspire hanno un rapporto d'aspetto di 16:10. Acer offre anche un display OLED come opzione per le versioni AMD e Intel, ma solo IPS per la versione Snapdragon. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 120 hertz e la luminosità è di 500 nit. A seconda del pannello, offrono una copertura dello spazio colore DCI-P3 o sRGB fino al 100 percento. Tuttavia, la variante più economica raggiunge solo il 45 percento in NTSC.

Con un display da 16 pollici, l'Acer Aspire ha una tastiera con tastierino numerico.

Inoltre, i notebook hanno fino a 32 gigabyte di RAM LPDDR5X e fino a un terabyte di spazio di archiviazione su un SSD. La batteria agli ioni di litio con quattro celle e 65 wattora dovrebbe consentire un'autonomia massima di 26 o 28 ore, a seconda del chipset.

Prezzo e disponibilità

Al momento ho solo i prezzi di vendita consigliati per la Germania e non ancora per la Svizzera. Questi sono i modelli più economici e i prezzi finali dipendono dalle caratteristiche esatte.

Acer ha in programma di vendere i suoi prodotti in Germania e non ancora in Svizzera.

Acer prevede di vendere la versione ARM dell'Aspire 14 AI con Snapdragon X a partire da 749 euro da giugno 2025. Gli altri due Aspire 14 AI con Intel e AMD seguiranno a luglio 2025. Saranno disponibili a partire da 949 euro ciascuno. Nello stesso mese inizieranno anche le vendite dell'Aspire 16 AI con chip Snapdragon, sempre a partire da 749 euro. Le versioni AMD e Intel dell'Aspire 16 AI seguiranno nell'agosto del 2025 al prezzo di 999 euro e 1049 euro rispettivamente.

