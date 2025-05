Novità e trend 9 1

Aurora 16: Alienware ripropone i notebook da gioco entry-level

Con l'Alienware Aurora 16, Dell torna a offrire laptop da gioco entry-level dopo molto tempo. La "modalità stealth" li trasforma in computer da lavoro poco appariscenti.

Negli ultimi anni, i portatili Area 51 di Alienware hanno offerto le migliori caratteristiche possibili e funzioni di alto livello a un prezzo elevato. Con l'Aurora 16, tuttavia, l'attenzione non è rivolta solo al gioco. Dell afferma che «sono progettati per la versatilità» e «offrono prestazioni elevate in un formato sottile».

Passa dai giochi ai videogiochi alla modalità quotidiana

La versatilità si riflette nella modalità «stealth», che si attiva tramite il tasto F7. L'illuminazione della tastiera passa da RGB - e possibilmente animata - a bianco statico. Il notebook passa anche dalla modalità prestazioni alla modalità silenziosa. Questo rende le ventole più silenziose e prolunga la durata della batteria.

In «modalità stealth», la retroilluminazione della tastiera passa al bianco.

Secondo la presentazione di Dell, la modalità «stealth» viene utilizzata, ad esempio, quando si porta il portatile da gioco all'università o si guarda un film in streaming.

L'Aurora 16X è la variante più costosa

Con i modelli Alienware Aurora 16 e Aurora 16X, Dell offre due varianti del suo nuovo notebook. Il 16X ha una dotazione leggermente migliore. Tra queste, il processore Core Ultra di Intel, il display fino a 240 Hertz, l'illuminazione RGB della tastiera e la webcam Full HD. Le schede grafiche disponibili consumano fino a 115 watt in più, ma offrono anche prestazioni più elevate. Anche il coperchio è realizzato in metallo e non solo il corpo del case. Con un peso di 2,66 chilogrammi, Aurora 16X è più pesante di 0,17 chilogrammi rispetto alla sorella più economica.

L'Alienware Aurora 16 sarà disponibile dal 27 maggio. Tuttavia, Dell non ha ancora rivelato quali saranno le configurazioni disponibili. Ci sono solo i prezzi di partenza per la Germania: 1099 euro per l'Aurora 16 e 1699 euro per l'Aurora 16X.

Il logo Alienware identifica l'Aurora 16 come un portatile da gioco.

