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La PS5 sta diventando di nuovo più costosa

Domagoj Belancic
27.3.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

Sony sta nuovamente aumentando i prezzi della PS5. Tutti i modelli sono interessati, compreso Playstation Portal.

Viviamo in tempi strani. Invece di essere sempre più economiche nel corso del ciclo di vita delle console, i prezzi sono in continuo aumento. In un blog post, Sony annuncia un aumento di prezzo per l'intera famiglia PS5.

Di seguito sono elencati i nuovi prezzi al dettaglio consigliati per l'Europa, che saranno applicati a partire dal 2 aprile:

  • PS5 con disco: 650 euro
  • PS5 senza disco: 600 euro
  • PS5 Pro: 900 euro
  • Playstation Portal: 250 euro

Questa è la quarta volta che Sony aumenta i prezzi delle sue console in questa generazione. Qui di seguito puoi vedere come si sono sviluppati i prezzi dei modelli:

PS5 con unità disco

  • 2020: 500 euro
  • 2022: 550 euro
  • 2026: 650 euro

PS5 senza disco

  • 2020: 400 euro
  • 2022: 450 euro
  • 2025: 500 euro
  • 2026: 600 euro

PS5 Pro

  • 2024: 800 euro
  • 2026: 900 euro

Playstation Portal

  • 2023: 220 euro
  • 2026: 250 euro

Perché tutto sta diventando più costoso?

Sony cita la «continua pressione sull'economia globale» come motivo dell'aumento dei prezzi. L'azienda prosegue scrivendo: «Riconosciamo che i cambiamenti di prezzo hanno un impatto sulla nostra Community e, dopo un'attenta considerazione, abbiamo concluso che si tratta di un passo necessario per garantire che possiamo continuare a offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo.»

La causa principale dell'aumento dei costi è probabilmente la crisi di approvvigionamento della RAM. I chip di memoria stanno diventando sempre più scarsi e costosi: la colpa è del boom dell'intelligenza artificiale. In futuro potrebbero verificarsi forti aumenti di prezzo anche nel settore delle CPU. Puoi trovare maggiori informazioni su questo argomento in questi articoli di Kevin:

  • Novità e trend

    La carenza di stoccaggio è destinata a durare ancora per anni

    di Kevin Hofer

  • Novità e trend

    Anche questo: si profila un aumento dei prezzi delle CPU

    di Kevin Hofer

Anche gli altri produttori di console stanno affrontando problemi simili. Anche Microsoft ha ritoccato più volte i prezzi delle sue console Xbox di attuale generazione. Gli esperti ipotizzano che anche Nintendo aumenterà il prezzo della Switch 2 nel prossimo futuro.

Immagine di copertina: Shutterstock

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Domagoj Belancic
Senior Editor
Domagoj.Belancic@digitecgalaxus.ch

Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.

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