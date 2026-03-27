Novità e trend 8 14

La PS5 sta diventando di nuovo più costosa

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 27.3.2026

Sony sta nuovamente aumentando i prezzi della PS5. Tutti i modelli sono interessati, compreso Playstation Portal.

Viviamo in tempi strani. Invece di essere sempre più economiche nel corso del ciclo di vita delle console, i prezzi sono in continuo aumento. In un blog post, Sony annuncia un aumento di prezzo per l'intera famiglia PS5.

Di seguito sono elencati i nuovi prezzi al dettaglio consigliati per l'Europa, che saranno applicati a partire dal 2 aprile:

PS5 con disco : 650 euro

: 650 euro PS5 senza disco : 600 euro

: 600 euro PS5 Pro : 900 euro

: 900 euro Playstation Portal: 250 euro

Questa è la quarta volta che Sony aumenta i prezzi delle sue console in questa generazione. Qui di seguito puoi vedere come si sono sviluppati i prezzi dei modelli:

PS5 con unità disco

2020: 500 euro

2022: 550 euro

2026: 650 euro

PS5 senza disco

2020: 400 euro

2022: 450 euro

2025: 500 euro

2026: 600 euro

PS5 Pro

2024: 800 euro

2026: 900 euro

Playstation Portal

2023: 220 euro

2026: 250 euro

Perché tutto sta diventando più costoso?

Sony cita la «continua pressione sull'economia globale» come motivo dell'aumento dei prezzi. L'azienda prosegue scrivendo: «Riconosciamo che i cambiamenti di prezzo hanno un impatto sulla nostra Community e, dopo un'attenta considerazione, abbiamo concluso che si tratta di un passo necessario per garantire che possiamo continuare a offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo.»

La causa principale dell'aumento dei costi è probabilmente la crisi di approvvigionamento della RAM. I chip di memoria stanno diventando sempre più scarsi e costosi: la colpa è del boom dell'intelligenza artificiale. In futuro potrebbero verificarsi forti aumenti di prezzo anche nel settore delle CPU. Puoi trovare maggiori informazioni su questo argomento in questi articoli di Kevin:

Novità e trend La carenza di stoccaggio è destinata a durare ancora per anni di Kevin Hofer

Novità e trend Anche questo: si profila un aumento dei prezzi delle CPU di Kevin Hofer

Anche gli altri produttori di console stanno affrontando problemi simili. Anche Microsoft ha ritoccato più volte i prezzi delle sue console Xbox di attuale generazione. Gli esperti ipotizzano che anche Nintendo aumenterà il prezzo della Switch 2 nel prossimo futuro.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo







