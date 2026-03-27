La PS5 sta diventando di nuovo più costosa

Novità e trend
La carenza di stoccaggio è destinata a durare ancora per anni
di Kevin Hofer
Sony sta nuovamente aumentando i prezzi della PS5. Tutti i modelli sono interessati, compreso Playstation Portal.
Viviamo in tempi strani. Invece di essere sempre più economiche nel corso del ciclo di vita delle console, i prezzi sono in continuo aumento. In un blog post, Sony annuncia un aumento di prezzo per l'intera famiglia PS5.
Di seguito sono elencati i nuovi prezzi al dettaglio consigliati per l'Europa, che saranno applicati a partire dal 2 aprile:
Questa è la quarta volta che Sony aumenta i prezzi delle sue console in questa generazione. Qui di seguito puoi vedere come si sono sviluppati i prezzi dei modelli:
PS5 con unità disco
PS5 senza disco
PS5 Pro
Playstation Portal
Sony cita la «continua pressione sull'economia globale» come motivo dell'aumento dei prezzi. L'azienda prosegue scrivendo: «Riconosciamo che i cambiamenti di prezzo hanno un impatto sulla nostra Community e, dopo un'attenta considerazione, abbiamo concluso che si tratta di un passo necessario per garantire che possiamo continuare a offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo.»
La causa principale dell'aumento dei costi è probabilmente la crisi di approvvigionamento della RAM. I chip di memoria stanno diventando sempre più scarsi e costosi: la colpa è del boom dell'intelligenza artificiale. In futuro potrebbero verificarsi forti aumenti di prezzo anche nel settore delle CPU. Puoi trovare maggiori informazioni su questo argomento in questi articoli di Kevin:
Anche gli altri produttori di console stanno affrontando problemi simili. Anche Microsoft ha ritoccato più volte i prezzi delle sue console Xbox di attuale generazione. Gli esperti ipotizzano che anche Nintendo aumenterà il prezzo della Switch 2 nel prossimo futuro.
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
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