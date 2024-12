La nuova scheda grafica B580 di Intel sfida la RTX 4060

La seconda generazione di schede grafiche di Intel sarà in vendita dal 13 dicembre. Le Arc B580 e B570 sono schede economiche. La più grande delle due è progettata per competere con la RTX 4060 di Nvidia.

La nuova generazione di schede grafiche di Intel si basa sull'architettura Xe2, già utilizzata nei notebook. Tuttavia, offrono prestazioni nettamente superiori con il doppio dei core grafici, fino a 12 gigabyte di VRAM e 190 watt di consumo energetico. Le schede si chiamano B570 e B580. Nei benchmark effettuati da Intel, la B580 batte la RTX 4060 di Nvidia con una media del dieci percento alla risoluzione di 1440p. Come sempre, è bene prendere i dati di questi produttori con le molle.

Rispetto alla generazione precedente, le GPU della serie Arc B offrono prestazioni migliori del 70% per core Xe e del 50% per watt. Rispetto alla Arc A750, la Arc B580 offre una media del 24 percento di FPS in più alla risoluzione 1440p.

Le specifiche delle due schede Battlemage.

Fonte: Intel

Intel sottolinea in particolare i 10 e 12 gigabyte di RAM rispettivamente. Queste dovrebbero dare alle schede un vantaggio rispetto alla RTX 4060 con 8 gigabyte nei giochi che richiedono molta RAM.

Oltre alla versione limitata Intel della Arc B580, si prevede che vari partner di schede - tra cui Acer, Asrock e Maxsun - forniranno le proprie versioni delle due schede. Il prezzo di vendita consigliato per la Arc B580 è di 249 dollari USA e quello della Arc B570 è di 219 dollari USA. La B580 sarà in vendita dal 13 dicembre 2024 e la B570 dal 16 gennaio 2025.

Anche se le schede non rappresentano un grande salto in termini di prestazioni grezze - offrono meno core rispetto ai loro predecessori - potrebbero essere interessanti per chi è attento al budget. Intel sa di non avere alcuna possibilità di competere con la concorrenza di Nvidia e AMD solo in termini di prestazioni, ed è per questo che ha fissato un prezzo relativamente basso.

Il prezzo di queste schede è molto basso.

Test indipendenti mostreranno esattamente le prestazioni delle schede e se vale la pena acquistarle. Personalmente, aspetterei queste prove prima di procedere all'acquisto. Con la prima generazione di schede grafiche dedicate, i driver erano un disastro al momento dell'uscita, cosa che è migliorata solo col tempo.

Quando le nuove schede grafiche saranno disponibili nel nostro negozio e a quale prezzo non è ancora chiaro.