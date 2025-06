Novità e trend 45 8

La Fujifilm X-E5 arriva ad agosto

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 12.6.2025

Fujifilm annuncia la X-E5 per agosto 2025. La fotocamera dal look retrò offre un'alta risoluzione, uno stabilizzatore d'immagine e, a sorpresa, una ghiera per la simulazione della pellicola.

A breve distanza dalla X half, Fujifilm annuncia un'altra nuova fotocamera: X-E5. Anch'essa ha un look retrò, ma è molto meno sperimentale e dovrebbe interessare un gruppo target più ampio.

Come in altre fotocamere Fujifilm, anche in questo caso viene utilizzato un sensore APS-C da 40 megapixel. La fotocamera è dotata di uno stabilizzatore d'immagine che, secondo il produttore, compensa sette livelli di esposizione al centro e sei ai bordi. Lo schermo da 1,04 milioni di pixel (720 × 480 pixel) è mobile, ma può essere ruotato solo verso l'alto e verso il basso. Il mirino offre 2,36 milioni di pixel (1024 × 768 pixel). Entrambi non hanno quindi una risoluzione particolarmente elevata. Fujifilm ha rivisto il display del mirino e dello schermo.

In questa visualizzazione del mirino, l'immagine non viene sovrapposta. Le informazioni importanti sono visibili in basso.

Fonte: Fujifilm

La X-E5 gira video con una risoluzione massima di 6,2K e 30 fotogrammi al secondo (FPS). In 4K sono possibili fino a 60 FPS. La velocità di scatto continuo è di 8 FPS con un otturatore meccanico e di 13 FPS con un otturatore elettronico. L'autofocus è in grado di rilevare soggetti come persone, uccelli, insetti e altri animali, auto, moto, biciclette, aerei, treni e droni.

La sorpresa più grande è probabilmente la possibilità di scattare in 4K fino a 60 fotogrammi.

La sorpresa più grande è probabilmente il fatto che la fotocamera ha una propria manopola per la simulazione della pellicola. Ruotando la rotella si cambia il display in una piccola finestra di visualizzazione - completamente analogica, se ho capito bene. Ciò significa che il pulsante non può essere assegnato a nessun'altra funzione. Puoi salvare le tue simulazioni - le cosiddette ricette - per ottenere un look personalizzato.

La rotella per la simulazione del film si adatta al look retrò.

Fonte: Fujifilm

A differenza del suo predecessore, la X-E4, la X-E5 è dotata di piccole impugnature sulla parte anteriore e posteriore per dare a pollici e dita un maggiore supporto.

La Fujifilm X-E5 sarà disponibile a partire da agosto 2025. Esiste una versione nera e una argentata. Il prezzo di vendita consigliato è di 1349 franchi svizzeri o 1549 euro senza obiettivo. Ci sarà anche una versione in kit con un nuovo obiettivo pancake da 23 mm.

Immagine di copertina: Fujifilm

