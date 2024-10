La fine di Firewalk Studios: Sony stacca la spina dopo il mega-flop di "Concord"

Il gioco del servizio live "Concord" ha fatto notizia qualche settimana fa con il suo disastroso flop. Ora Sony sta chiudendo il vacillante sviluppatore Firewalk, nemmeno due anni dopo aver acquistato lo studio.

Ha fatto scalpore il fatto che lo sparatutto di eroi fantascientifici "Concord", presentato come un titolo AAA, sia stato rilasciato alla fine di agosto del 2024 e che nessuno abbia voluto giocarci. Lo studio di sviluppo Firewalk fa parte dei prestigiosi Playstation Studios e il gioco è stato commercializzato da Sony. Alla luce dei numeri pessimi dei giocatori, sarebbe un eufemismo definirlo un flop.

Sony ha acquistato Firewalk solo meno di due anni fa e da allora ha investito molti soldi nello sviluppo di "Concord". Ora Sony sta finalmente staccando la spina: non solo "Concord" viene accantonato, ma anche lo studio.

Recensione: Ecco come sono andate le cose per "Concord"

Secondo quanto riportato, il gioco non era particolarmente originale, ma non era nemmeno del tutto scadente. Tuttavia, non ha generato un interesse sufficiente nel già saturo genere degli hero shooter. Al suo apice, nelle 24 ore successive all'uscita, solo 697 giocatori stavano giocando contemporaneamente al gioco e il numero non è aumentato. Circa due settimane dopo l'uscita, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato che avrebbe spento i server di "Concord" e ritirato il gioco dalla vendita. La ragione addotta è stata quella di vedere come "Concord" potesse raggiungere meglio la base di giocatori.

Se vuoi saperne di più su questa triste vicenda, puoi leggere l'antefatto qui:

Retroscena Inizio disastroso per «Concord»: Sony stacca la spina e rimborsa il prezzo di acquisto di Debora Pape

Sony cancella oltre 200 milioni di dollari come lezione

Firewalk non è l'unica azienda colpita. Hermen Hulst, CEO di SIE, ha annunciato in un comunicato stampa il 29 ottobre che Firewalk e un secondo studio, Neon Koi, avrebbero chiuso. Neon Koi ha sede a Berlino e sviluppava dispositivi mobili.

L'organizzazione ha dovuto reagire alla chiusura di Firewalk e di un secondo studio, Neon Koi.

L'organizzazione ha dovuto reagire quando i giochi non hanno soddisfatto le aspettative dei gruppi target, ha dichiarato Hulst. Dopo la chiusura di "Concord", l'organizzazione ha riflettuto a lungo sulle possibili opzioni per "Concord". Ora è stata presa la decisione finale. "Il modo migliore per procedere è abbandonare definitivamente il gioco e chiudere Firewalk. Hulst ha poi ringraziato i dipendenti di entrambi gli studi. Ha accennato al fatto che alcuni di loro potrebbero essere impiegati altrove nell'azienda.

"Concord" è stato il primo gioco di Firewalk. È stato in sviluppo per diversi anni. Su X lo studio ha pubblicato una dichiarazione finale e ha ricordato le sfide superate. Tra queste, il porting del gioco dall'Unreal Engine 4 al 5 e le buone prestazioni tecniche durante la fase beta, che secondo lo studio è stata utilizzata da "centinaia di migliaia di giocatori". Durante il beta test di luglio, c'erano fino a circa 2400 giocatori nel gioco allo stesso tempo - un numero significativamente maggiore rispetto a quello successivo all'uscita del gioco.

La rivista Kotaku riporta che Sony ha investito più di 200 milioni di dollari nel gioco, secondo due fonti senza nome. Questi soldi sono andati persi. Hulst afferma che dal caso "Concord" sono state tratte delle lezioni che verranno applicate in futuro quando si tratterà di espandere la divisione dei servizi live.