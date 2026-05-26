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La E-Ferrari di Jony Ive non piace a Internet

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.5.2026

L'ex capo designer di Apple ha osato progettare un'auto. Il risultato è stato accolto con scarsa simpatia dai fan.

Ferrari ha svelato la sua prima auto elettrica. La «Luce» dà un'idea di come avrebbe potuto essere la Apple Car, il cui sviluppo è stato interrotto nel 2024. La berlina italiana è stata progettata dall'ex capo designer di Cupertino Jony Ive e dal suo studio LoveFrom. Il marchio tradizionale ha mostrato gli interni già a febbraio. L'aspetto ricorda più i dispositivi Apple che le classiche Ferrari, il che ha suscitato polemiche.

L'aspetto esteriore non è molto probabile.

È improbabile che l'esterno rassicuri i tradizionalisti. Il look della E-Ferrari è... chiamiamolo «speciale».

Futuristica Ferrari o Prius Pro Max troppo costosa? Le opinioni divergono.

Fonte: Ferrari

La polemica è stata probabilmente intenzionale. La Ferrari sembra aver voluto deliberatamente provare qualcosa di nuovo con la Luce. Anche la scelta dei rappresentanti dei media che hanno già avuto accesso all'auto si inserisce in questo contesto. Tra loro c'è un numero cospicuo di influencer del settore tecnologico. Cleo Abram, ad esempio, ha realizzato un'intervista esclusiva con Jony Ive e il capo designer della Ferrari Flavio Manzoni. E Marques Brownlee è stato il primo a pubblicare un video hands-on.

Velocissima berlina di lusso

I sobri dati sulle prestazioni della Luce sono più o meno quelli che ci si aspetterebbe da una e-Ferrari: 1050 CV, 2,5 secondi da 0 a 100, una velocità massima di 310 km/h. L'autonomia WLTP di 530 chilometri, invece, è piuttosto bassa per la batteria da 122 kWh. Almeno può essere ricaricata fino a 350 kW grazie al sistema a 800 volt.

Con i suoi cinque posti, il debutto dell'auto di Jony Ive sembra essere una berlina di lusso piuttosto che un'agile auto sportiva. Il bagagliaio con un volume di 597 litri e il peso di 2260 chilogrammi si aspetterebbero da un'auto proveniente dal sud della Germania piuttosto che da Maranello. Il veicolo da 550.000 euro misura oltre cinque metri di lunghezza e quasi due metri di larghezza (senza specchietti laterali). Tuttavia, anche il concetto non è del tutto nuovo per la Ferrari: la Purosangue, disponibile dal 2022, ricorda più un SUV familiare che un'auto da corsa.

La prima Ferrari con cinque posti. Beh, almeno con cinque cinture di sicurezza.

Fonte: Ferrari

La prima E-Ferrari sarà un successo? Finora il verdetto del pubblico è stato negativo. Il prezzo delle azioni della società è crollato di oltre l'otto percento dopo la presentazione. I commenti hanno etichettato la Luce come una «Prius Pro Max», «Apple Magic Mouse Car» o «auto giocattolo proveniente da un uovo a sorpresa». È evidente che Internet non comprende la visione del design di Jony Ive. Forse la leggenda di Apple avrebbe fatto meglio a dedicarsi ai gadget tecnologici.

Ferrari Multipla per te?

Fonte: X / stefanobernardi

Si deve anche inserire il cavo nella parte inferiore della Luce?

Fonte: X / heshie

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