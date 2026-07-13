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La Commissione europea rileva il rischio di dipendenza da Instagram e Facebook

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 13.7.2026

La Commissione europea accusa Meta di promuovere la dipendenza dai social media tra gli adolescenti con Instagram e Facebook. Ignorando il Digital Services Act, il gigante tecnologico rischia ora multe salate di miliardi e modifiche forzate al design.

La Commissione Europea rileva indizi che Facebook e Instagram, a causa del loro design, possano favorire un uso compulsivo e mettere a rischio la salute mentale di bambini e adolescenti. Questo è il risultato di un procedimento che la Commissione Europea aveva avviato nel maggio 2024 per indagare sul potenziale di dipendenza delle due piattaforme.

L'obiettivo fondamentale era verificare se le due piattaforme di social media, che appartengono al gruppo Meta di Mark Zuckerberg, violassero il Digital Services Act (DSA) dell'UE. Questa è la base per adottare misure regolamentari contro Meta. La «constatazione preliminare» della Commissione Europea indica ora effettivamente una tale violazione.

Cos'è il Digital Services Act? Si tratta di una legge dell'UE in vigore dal febbraio 2024. L'obiettivo è proteggere le persone nell'UE dai pericoli dei servizi digitali e responsabilizzare maggiormente i loro fornitori nel rispetto dei diritti degli utenti. Il DSA obbliga le piattaforme online a contrastare contenuti, beni e servizi illegali e a astenersi da pratiche di design manipolative («Dark Patterns»). Inoltre, devono garantire maggiore trasparenza sugli algoritmi di raccomandazione e offrire agli utenti ulteriori possibilità di influenzare la selezione dei contenuti.

Quali obblighi violano Instagram e Facebook?

Le due piattaforme Meta, con oltre 45 milioni di utenti nell'UE, sono considerate «piattaforme online molto grandi». Questo status le obbliga a rispettare norme speciali. Tra queste, la valutazione dei rischi che possono derivare dall'uso per i minori e gli adulti vulnerabili.

Meta non ha condotto sufficientemente queste valutazioni dei rischi, come ora constata la Commissione Europea. Nella valutazione non sono state considerate le raccomandazioni personalizzate, l'autoplay (riproduzione automatica dei contenuti) e lo scorrimento infinito – queste sono funzioni di design orientate a un tempo di utilizzo il più lungo possibile e che contribuiscono a «abitudini malsane e uso compulsivo». Meta non ha incluso nella valutazione nemmeno le statistiche disponibili sull'uso notturno delle sue piattaforme e i formati che favoriscono la dipendenza come Reels e Stories.

Allo stesso tempo, Meta non ha implementato misure sufficienti per la riduzione del rischio. Gli strumenti di gestione del tempo potrebbero essere aggirati troppo facilmente e l'attivazione di blocchi efficienti da parte dei genitori sarebbe troppo complicata. Le misure non avrebbero quindi portato a una riduzione evidente del tempo di utilizzo. I consigli e le informazioni sulla salute mentale, inoltre, non sensibilizzerebbero a sufficienza.

Il vento politico contrario aumenta

Social media e rischio di dipendenza – non è una novità? È vero. Dopo anni di critiche alle pratiche che favoriscono la dipendenza, di recente molto è cambiato a livello nazionale. Negli Stati Uniti sono in corso migliaia di cause contro le piattaforme di social media. Uno dei processi più noti finora si è concluso nel marzo 2026 a favore della giovane querelante. In Australia, alla fine di dicembre 2025 è entrato in vigore un divieto di social media per i minori di 16 anni, e altri stati stanno discutendo anche di divieti.

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La constatazione dell'UE sul potenziale di dipendenza dei social media è un'altra voce autorevole che mette sotto pressione le piattaforme di social media. Già a febbraio la Commissione aveva pubblicato una simile constatazione preliminare contro Tiktok, che si riferiva anch'essa a elementi di design che favoriscono la dipendenza.

Cosa chiede la Commissione Europea?

La constatazione preliminare non comporta ancora leggi o richieste di multe. Essa evidenzia solo che Meta viola le leggi vigenti e come il gruppo potrebbe conformarsi al DSA.

La Commissione ritiene che Meta debba implementare modifiche fondamentali al design nelle sue app. Propone, ad esempio, la disattivazione predefinita di funzioni che favoriscono la dipendenza come l'autoplay e lo scorrimento infinito. Le interruzioni del tempo di schermo dovrebbero incoraggiare i minori a dedicarsi ad altre attività.

Meta può ora esaminare gli argomenti e difendersi. Non c'è una scadenza. Se Meta non reagisce adeguatamente alla constatazione, l'UE può imporre una multa fino al sei percento del fatturato annuo globale del fornitore. Sulla base del fatturato di Meta di circa 201 miliardi di dollari nel 2025, ciò corrisponderebbe a più di 12 miliardi di dollari (circa 10,5 miliardi di euro o quasi dieci miliardi di franchi svizzeri).

Immagine di copertina: shutterstock/T.Vyc

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