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Keychron C100 8K: 100 tasti che (ancora) non fanno nulla

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 13.8.2026

Keychron espande la sua gamma con un nuovo mostro: il C100 8K Giant Custom Macro Pad è un gigante che deve ancora imparare a camminare.

Tutto, tranne che normale: recentemente Keychron ha rilasciato una tastiera con un solo tasto, ora segue l'opposto. Il C100 8K Giant Custom Marco Pad ha un numero assurdamente elevato di tasti per un macro pad. Il nome è un programma, quasi sfacciatamente onesto – 10 righe, 10 colonne, 100 tasti. Un macro pad personalizzato in formato XXL, disponibile direttamente da Keychron per 64,99 dollari USA, inclusi switch Apex Red e keycap.

Come si addice a un prodotto Keychron attuale, anche il gigante offre una frequenza di polling di 8000 Hz – un numero che per un macro pad è rilevante quanto un turbocompressore su una bicicletta. Di fabbrica sono montati keycap neri trasparenti, oltre agli switch lineari Apex Red di Keychron. Se non ti piacciono: i socket hot-swap sono standard, quindi puoi cambiarli. Per il resto, il C100 8K rimane semplice: custodia in plastica quadrata, cavo USB-C, niente wireless, niente fronzoli – tranne l'illuminazione RGB, che ovviamente non può mancare.

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Il vero colpo di scena si rivela solo all'apertura della confezione: tutti i 100 tasti sono non assegnati. Ricevi quindi uno strumento a cui devi prima insegnare cosa fare. Tramite il Keychron Launcher, lo strumento di configurazione basato su browser, è possibile riassegnare i tasti, registrare macro e impostare l'illuminazione RGB per tasto o con effetti predefiniti. L'intero sistema è pensato per praticamente tutto: gaming, streaming, produzione di contenuti, CAD, coding, produttività generale – il gruppo target è vasto quanto il numero di tasti.

Sarei sopraffatto da così tanti tasti. Il senso di un macro pad per me è quello di poter accedere rapidamente alle mie dieci funzioni più usate con la pressione di un tasto. Il C100 8K ha per me tanto senso quanto il macro pad a un tasto Q0 Mini 8K – cioè nessuno.

Immagine di copertina: Keychron

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