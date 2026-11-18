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Java4Shell: vulnerabilità Java critica che minaccia principalmente banche e grandi aziende

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 18.11.2026

Una nuova vulnerabilità in Java sta allarmando il mondo della sicurezza informatica. Sebbene "Java4Shell" difficilmente si presti ad attacchi su larga scala, potrebbe rivelarsi devastante per attacchi mirati contro banche e grandi aziende.

Una falla di sicurezza critica nell'ambiente di runtime Java (OpenJDK) sta allarmando il mondo della sicurezza. È identificata dal numero CVE CVE-2026-114938 e, richiamando la famigerata vulnerabilità Log4Shell del 2021, è stata denominata «Java4Shell». Il «4» sta per «for», quindi «Java for Shell». I ricercatori di sicurezza di Calif hanno scoperto la falla e pubblicato i loro risultati il 17 novembre 2026. Contemporaneamente sono state rilasciate le prime patch.

Cosa è successo esattamente

La vulnerabilità risiede in una funzione ottimizzata per la decodifica Base64 all'interno della Java Virtual Machine (JVM). Base64 è un metodo che trasforma dati arbitrari in testo innocuo, in modo che possano essere inviati facilmente via web. Questa funzione viene eseguita su processori x86-64 che supportano l'estensione del set di istruzioni AVX-512-VBMI.

Se un attaccante invia un input Base64 errato con un segno di uguale aggiuntivo, la funzione esegue un calcolo errato. Scrive 62 byte oltre l'area di memoria assegnata, danneggiando ciò che si trova accanto. Un attaccante sfrutta questa corruzione della memoria per manipolare oggetti adiacenti ed eseguire il proprio codice.

L'aspetto fatale è che molte applicazioni Java elaborano dati codificati in Base64, ad esempio per intestazioni di autenticazione HTTP, token SAML o token CSRF, prima ancora di verificare se un utente sia effettivamente registrato.

Perché colpisce così tante persone

Java è la spina dorsale di innumerevoli applicazioni aziendali. I ricercatori di sicurezza di Calif hanno dimostrato la falla in diverse applicazioni ampiamente utilizzate. Tra queste figurano Atlassian Jira, Atlassian Confluence, Keycloak, Jenkins, JFrog Artifactory e PingFederate. In tutte queste applicazioni, un attacco era possibile senza previa autenticazione (pre-auth). Inoltre, sono interessati sistemi come Apache Kafka Broker, Apache Solr, Elasticsearch e le applicazioni Spring-Boot, sebbene talvolta con presupposti diversi.

Sono vulnerabili OpenJDK 17.0.6 e tutte le versioni successive, quindi anche Java 21, 25 e 27. Le versioni regolari di Java 8 e 11 rimangono indenni. Tuttavia, è vulnerabile l'Enterprise Performance Pack di Oracle per Java SE 8. Poiché OpenJDK costituisce la base per molte distribuzioni Java, sono colpite anche Oracle Java SE, Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Microsoft Build of OpenJDK, Azul Zulu e Red Hat OpenJDK, a condizione che vengano eseguiti sull'hardware vulnerabile.

La limitazione all'hardware compatibile con AVX-512 non è un ostacolo per gli attaccanti, ma un filtro. I server moderni nei data center di banche e grandi aziende utilizzano spesso processori Intel Xeon a partire dalla generazione Ice Lake o processori AMD EPYC a partire da Zen 4.

Cosa fare ora

Solo un aggiornamento a una versione patchata di OpenJDK o della rispettiva distribuzione Java risolve completamente il problema. Oracle e il progetto OpenJDK hanno rilasciato le patch il 17 novembre 2026 in un aggiornamento di sicurezza fuori programma. Le versioni corrette per Oracle Java SE terminano con .1, ovvero 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 e 27.0.1.1. Amazon ha già aggiornato le sue build di Corretto. Altri fornitori come Red Hat stanno ancora lavorando alle correzioni, secondo The Hacker News.

Se non sei tu stesso responsabile dei server, dovresti chiedere al tuo hoster o fornitore di software se gli aggiornamenti sono già stati installati. Per i sistemi che non possono essere aggiornati immediatamente, le autorità di sicurezza come l'agenzia statunitense per la sicurezza informatica CISA e il Cyber Centre canadese raccomandano di scollegarli dalla rete o di limitarne l'accesso.

Anche l'Ufficio federale svizzero per la cibersicurezza (UFCS) avverte e consiglia di verificare e aggiornare immediatamente i sistemi interessati. Un Web Application Firewall (WAF) respinge alcuni attacchi, ma non copre tutti i percorsi di attacco. Come misura immediata, Red Hat e Endor Labs raccomandano il parametro di avvio della JVM «-XX:-UseBASE64Intrinsics». Questo disabilita solo la decodifica Base64 accelerata via hardware, non le altre ottimizzazioni AVX-512.

Quanto è grave in realtà?

Java4Shell non è PHP2Shell. Mentre PHP2Shell è stato un incendio boschivo che minacciava di diffondersi su metà di Internet con un exploit universale, Java4Shell è un'arma ad alta precisione. Non esiste un singolo exploit che funzioni ovunque. Ogni attacco deve essere adattato allo specifico obiettivo e al suo layout di memoria. I ricercatori di Calif trattengono deliberatamente i loro codici di attacco per le applicazioni interessate.

Questo rende la situazione meno acuta per il mercato di massa. Tuttavia, per obiettivi di alto valore, potrebbe essere devastante. Chi punta a una banca o a un grande sistema ERP calcola fin dall'inizio l'hardware AVX-512 e un exploit su misura.

Non è chiaro se gli attaccanti stiano già sfruttando la falla. Al momento della pubblicazione di questo articolo, non c'erano segnalazioni di attacchi attivi in circolazione. Blackpoint Cyber finora ha riprodotto solo crash e la lettura della memoria. L'azienda di sicurezza Wiz, tuttavia, è riuscita a creare un exploit funzionante con l'aiuto dell'IA, così come Calif. Il rischio è reale, ma non è ancora degenerato. Il tempo gioca contro i sistemi non patchati.

Immagine di copertina: Banana Images / Shutterstock

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