Intel, AMD e Qualcomm: libera scelta del chip per i nuovi notebook AI

I nuovi chipset di Intel e Qualcomm con focus sull'intelligenza artificiale garantiscono una marea di nuovi notebook a IFA 2024: una panoramica.

Mentre Intel ha presentato la seconda generazione dei suoi efficienti chip Core Ultra all'IFA, Qualcomm lancia il la versione economica del suo Snapdragon X Plus. Alcuni produttori hanno anche annunciato nuovi notebook con il Ryzen 300 di AMD. Esiste un'ampia scelta di SoC incentrati sull'intelligenza artificiale. Ecco perché quasi tutti i marchi hanno piccoli espedienti per rendere speciali i loro laptop.

Acer: visualizzazione delle attività AI e ricerca AI propria

Acer sta dotando i suoi nuovi laptop AI di un indicatore di attività sul touchpad. Questo si illumina ogni volta che la NPU del chipset diventa attiva. In questo modo si garantisce la trasparenza e si ha la percezione di quando l'intelligenza artificiale sta lavorando.

Il nuovo indicatore di attività AI di Acer.

Fonte: Jan Johannsen

Con "Acer Assist", il produttore ha anche una propria ricerca AI che viene eseguita localmente sui dispositivi. Sei tu a decidere a quali unità o cartelle ha accesso. È in grado di riassumere i documenti e di analizzare gli errori sul PC. Si spera che questo significhi meno assistenza al PC.

Lo Swift Go 14 AI ti permette di scegliere tra il nuovo Snapdragon X Plus con 8 core o un chip Ryzen 300 di AMD non ancora specificato. Entrambi i notebook hanno un display da 14 pollici, anche se le caratteristiche esatte dei dispositivi variano a seconda del paese. Seguiranno ulteriori informazioni. Per la versione Snapdragon a settembre. È già chiaro che la versione più economica costerà 1049 euro in Germania. Seguiranno informazioni su prezzo e disponibilità per le varianti AMD.

Acer Swift Go 14 AI

Fonte: Jan Johannsen

Nei modelli Swift 14 AI e 16 AI, Acer ha installato nuovi chip Intel della seconda generazione Core Ultra. La differenza principale è indicata dai numeri nel nome: I display OLED sono da 14 o 16 pollici. Lo Swift AI 14 sarà disponibile a partire da 1199 euro a settembre. Lo Swift 16 AI seguirà a dicembre e non ha ancora un prezzo di partenza.

Acer Swift 14 AI e 16 AI

Fonte: Jan Johannsen

Con il Travelmate P6 14 AI, Acer presenta un notebook per le aziende che vogliono mantenere aperta la possibilità di utilizzare l'AI. Oltre all'AI, i dispositivi beneficiano di maggiori prestazioni e di una maggiore durata della batteria grazie all'Intel Core Ultra Series 2. I dispositivi saranno disponibili da gennaio 2025 e costeranno a partire da 1419 euro.

Acer Travelmate P6 14 AI

Fonte: Jan Johannsen

Asus ha solo Intel al suo interno

Con i nuovi lanci di Asus, non c'è scelta sul produttore di chip. Con questa serie di nuovi dispositivi, il produttore si affida interamente alla Serie 2 di Intel

I modelli di punta sono lo Zenbook 14 (UX5406) e lo Zenbook 16 (UX5606), dotati di Core Ultra 9. Nella versione da 14 pollici, il Core Ultra 9 è il primo processore di Intel. Nella versione da 14 pollici, il produttore sottolinea lo spessore del case di 1,1 centimetri e il peso ridotto di 1,2 chilogrammi. Sarà presto disponibile a partire da 1699 euro. La versione più grande e pesante da 16 pollici seguirà nel primo trimestre del 2025 e non ha ancora un prezzo di listino.

Asus Zenbook S14

Fonte: Jan Johannsen

Il Vivobook S14 (S5406SA) con il Core Ultra 7 è un po' più economico e dovrebbe essere disponibile nel quarto trimestre del 2024 a partire da 1099 euro.

Asus Vivobook S14

Fonte: Jan Johannsen

Se vuoi ruotare lo schermo di 360 gradi, i Vivo Flip 14 (TP3407) e Flip 16 (TP3607) potrebbero essere i dispositivi giusti per te. Anche questi hanno a bordo il Core Ultra 7 e verranno rilasciati nel primo trimestre del 2025.

Asus Vivo Flip 14

Fonte: Jan Johannsen

Asus sta aggiungendo ulteriori funzioni AI all'ExpertBook P5 (P5405), la serie più costosa dei suoi notebook business. I chip Core Ultra di seconda generazione sono progettati per abilitare gli "strumenti AI ExpertMeet". Questi includono principalmente funzioni per le riunioni: riassunti, traduzioni, soppressione del rumore e filigrane per documenti e presentazioni. Inoltre, i primi quattro tasti F sono evidenziati per consentire una più rapida regolazione del volume nelle videochiamate e per attivare o disattivare il microfono. A partire da novembre i clienti aziendali potranno ordinarlo a partire da 967 euro.

I tasti F evidenziati dell'Asus ExpertBook P5.

Fonte: Jan Johannsen

Lenovo ha tutti e tre i produttori di chip a bordo

I nuovi notebook di Lenovo utilizzano chipset di tutti e tre i produttori. Tuttavia, solo i modelli "Aura Edition" dispongono delle cosiddette "Smart Modes". Queste sono progettate per adattare il notebook a diversi scenari in pochissimo tempo

Modalità Attenzione: quando la produttività è all'ordine del giorno, i siti web possono essere bloccati in modo specifico, tra le altre cose.

Funzioni di benessere: progettate per garantire occhi rilassati e, ad esempio, una maggiore concentrazione e una postura sana grazie alle pause.

Strumenti di collaborazione: Migliora le videochiamate con varie impostazioni.

Modalità di protezione: aumenta la privacy grazie agli avvisi di protezione dei dati e alle richieste automatiche di VPN.

Smart Share offre anche una funzione per la condivisione di immagini tra smartphone e notebook. Basta toccare lo smartphone (Android e iOS) sul bordo dello schermo del notebook per avviare l'app Share su entrambi i dispositivi. Con Smart Care, Lenovo lancia anche l'assistenza in tempo reale dei tecnici Lenovo. Questi possono essere contattati tramite il computer o per telefono.

Smart Share in offerta.

Fonte: Jan Johannsen

Il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, con il suo display da 15 pollici e i chip Intel Core Ultra Series 2, sarà disponibile a settembre a partire da 1399 euro.

Yoga Slim 7i Aura Edition

Fonte: Jan Johannsen

Nello Yoga Pro 7 con AMD Ryzen AI 9 365, l'intelligenza artificiale è progettata per accelerare drasticamente le anteprime del software, il rendering e le esportazioni, tra le altre cose. Lenovo chiama il software associato X Power. Il computer ha un display OLED da 14,5 pollici e sarà disponibile a partire da 1699 euro.

Yoga Pro 7

Fonte: Jan Johannsen

Anche l'IdeaPad Slim 5 ha un processore AMD, un Ryzen 7000, ed è disponibile a scelta con display da 15 o 13 pollici ed è significativamente più economico con un prezzo di vendita consigliato a partire da 699 euro. I due notebook saranno disponibili da ottobre.

IdeaPad Slim 5

Fonte: Jan Johannsen

L'IdeaPad Slim 5X e l'IdeaPad 5x 2-in-1 con touchscreen ruotabile a 360 gradi sono dotati del nuovo processore Snapdragon X Plus a 8 core. Entrambi i dispositivi da 14 pollici saranno disponibili a settembre a partire da 899 euro e 999 euro (2-in-1).

IdeaPad 5x 2-in-1

Fonte: Jan Johannsen

Lenovo utilizza SoC di tutti e tre i produttori di chip anche per i suoi notebook business. Il modello più costoso, con un prezzo a partire da 2699 euro, uscirà a novembre. Il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition ha accesso alle funzioni esclusive di cui sopra e all'Intel Core Ultra Series 2 a bordo.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Fonte: Jan Johannsen

I processori AI di AMD sono un po' più economici. Anche il ThinkPad T14s Gen 6 sarà disponibile da novembre e costerà almeno 2199 euro. Il prezzo di partenza del ThinkBook 16 Gen 7+, che sarà rilasciato a dicembre, è significativamente più basso, 999 euro.

ThinkPad T14s Gen 6

Fonte: Jan Johannsen

Attenzione, ora: C'è anche il ThinkBook 16 Gen 7 - senza + nel nome. Lenovo vi ha installato il processore Snapdragon X Plus a 8 core. Il notebook sarà disponibile a ottobre a partire da 819 euro.

ThinkBook 16 Gen 7

Fonte: Jan Johannsen

Samsung porta il Galaxy AI sui notebook

Lo stand di Samsung all'IFA presenta un solo nuovo notebook. Il Galaxy Book5 Pro 360 con Intel Core Ultra di seconda generazione e un display AMOLED. Samsung vanta oltre 300 funzioni AI, alcune delle quali già note negli smartphone Galaxy: Traduzioni in tempo reale, ricerca in cerchio, assistente alla chat e assistente alla trascrizione. Il portatile dovrebbe essere disponibile a settembre, ma il produttore non ha ancora annunciato il prezzo.

Samsung integra il Galaxy Book5 Pro 360 nel suo ecosistema.

Fonte: Michelle Brändle

LG: niente di più di un annuncio

Direttamente dopo la presentazione dell'Intel Core Ultra Series 2, LG ha annunciato il "gram pro 16" con il nuovo chipset. A parte la promessa di funzioni AI e il display da 16 pollici che deriva dal nome, il produttore non ha fornito ulteriori dettagli. Inoltre, il notebook non è stato presentato allo stand di LG all'IFA.

LG Gram pro 16

Fonte: LG

Dell offre tutti e tre i produttori di chip

Dell non è affatto rappresentata all'IFA. Tuttavia, questo non impedisce al produttore di presentare anche i notebook con i nuovi chipset. Tra questi, una versione "imminente" dell'XPS 13 con Intel Core Ultra Series 2.

Dell XPS 13

Fonte: Dell

D'altra parte, i nuovi Inspiron 14 e Latitude 5455 hanno già una data di lancio fissata al 24 settembre. Entrambi usciranno con lo Snapdragon X Plus, a scelta con dieci o otto core.

Dell Latitude 5455

Fonte: Dell

Dell non ha ancora annunciato i prezzi dei tre nuovi computer. Come per tutti gli altri computer, questi dipenderanno dalle rispettive configurazioni, che possono variare anche da paese a paese.