Insta360 presenta la nuova action camera Go con sensore da 1/1.28 pollici

21.8.2025

La Insta360 Go Ultra fa seguito alla Insta360 Go 3S, in commercio da un anno. L'azienda sostiene di aver apportato notevoli miglioramenti alla qualità delle immagini della nuova action cam.

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci e fughe di notizie sul successore della action cam compatta Insta360 Go 3S. Ora è ufficiale: Insta360 presenta la Go Ultra. La nuova videocamera ha una forma diversa e pesa un po' di più. Tuttavia, almeno sulla carta, ha anche valori di qualità dell'immagine nettamente migliori. Il principio rimane lo stesso.

Il principio rimane lo stesso: la Insta360 Go Ultra vuole essere una piccola action camera per ogni occasione: per fare snorkeling fino a dieci metri di profondità, per andare in bicicletta o come telecamera POV per il collare del cane. I video e le immagini possono essere modificati e condivisi rapidamente tramite l'app allegata.

La piccola videocamera è progettata per aiutarti a scoprire nuove angolazioni creative, ad esempio fissata su una barra del bilanciere.

La Insta360 Go Ultra sarà disponibile immediatamente e costerà 429 euro in un bundle con l'Action Pod. Il nostro ufficio acquisti sta attualmente chiarendo quando potrai ordinarla da noi.

Sensore notevolmente più grande

Tra le nuove caratteristiche, spicca il sensore da 1/1,28 pollici, più grande della media delle action cam. La qualità dell'immagine e la sensibilità alla luce, ad esempio, dipendono dalle dimensioni del sensore. Insta360 non ha dichiarato ufficialmente le dimensioni del sensore del modello precedente. Tuttavia, si dice che il nuovo sensore sia più grande del 221 percento. Questo suggerisce che la Insta360 Go 3S, con il suo sensore, è alla pari della Insta360 Ace Pro 2, per la quale l'azienda dichiara una dimensione di 1/1,3 pollici. La nuova Insta360 Go Ultra è dotata di un sensore significativamente più grande, come quello utilizzato nello smartphone di fascia alta iPhone 15 Pro.

La nuova Insta360 Go Ultra è dotata di un sensore più grande, come quello utilizzato nello smartphone di fascia alta iPhone 15 Pro.

Un nuovo chip AI da 5 nm insieme al sensore dovrebbe garantire immagini «che prima non erano possibili con la serie Go», scrive Insta360 nel comunicato stampa. Dovrebbero essere nitide come un rasoio, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'intelligenza artificiale dovrebbe inoltre ridurre il rumore delle immagini e migliorare la luminosità.

Sono ora possibili valori ISO fino a 6400. Il modello precedente si fermava a 3200. Le prove dovranno dimostrare la bontà delle immagini con valori ISO così elevati.

Migliore risoluzione, soprattutto per le foto

Il modello precedente può anche creare registrazioni video in 4K, ma solo fino a 30 fps. La Go Ultra offre il 4K a 60 fps. In Full HD è possibile realizzare 240 fps, che corrispondono a otto volte lo slow motion a 30 fps.

La Go Ultra è migliorata notevolmente per quanto riguarda le foto: Può scattare foto da 50 megapixel in formato 4:3 (8192 × 6144 pixel). Il Go 3S raggiungeva solo 12 megapixel (4000 × 3000 pixel). In 16:9 sono possibili 37 megapixel (Go 3S: 9 megapixel).

Altre differenze (e somiglianze)

Oltre al consueto codec video H.264, la Go Ultra supporta anche l'H.265. Questo codec consente di risparmiare spazio e offre una qualità migliore con la stessa velocità di trasmissione o la stessa qualità con la metà delle dimensioni del file. La Insta360 Go Ultra non ha una memoria integrata permanente come la Go 3S. Con le schede MicroSD puoi avere fino a 2 terabyte di spazio di archiviazione.

È ancora presente un giroscopio a sei assi per la stabilizzazione delle immagini e, come il suo predecessore, la Go Ultra può scattare foto in formato RAW se lo si desidera. Insta360 è passata dalla forma a pillola della Go 3S (circa 26 × 54 × 25 millimetri) a un alloggiamento quasi quadrato di circa 46 × 46 × 18 millimetri per la Go Ultra. Con un peso di 53 grammi, è più pesante di 14 grammi.

Questo è probabilmente dovuto anche alla batteria significativamente più grande. Con la batteria interna da 500 mAh, la Go Ultra dovrebbe essere in grado di registrare fino a 70 minuti - il suo predecessore era in grado di registrare fino a 38 minuti con la sua batteria da 310 mAh. Come in precedenza, è disponibile anche un Action Pod per la videocamera, un accessorio che offre uno schermo più grande e una batteria aggiuntiva. Questo ti permette di aumentare ulteriormente l'autonomia, dato che l'Action Pod ha una capacità aggiuntiva di 1450 mAh. Secondo il produttore, l'autonomia è di 200 minuti. Tuttavia, a differenza della fotocamera stessa, l'Action Pod non è impermeabile.

La Insta360 Go Ultra con estensione Action Pod.

La nuova videocamera dovrebbe essere facile da fissare grazie a un supporto magnetico «migliorato». Insta360 offrirà ancora una volta un ampio assortimento di opzioni di montaggio opzionali a questo scopo.

