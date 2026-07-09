Novità e trend 3 2

Il Parlamento europeo apre la strada all'estensione del controllo delle chat

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 9.7.2026

Il Parlamento europeo vuole estendere l'esenzione dalla protezione dei dati. Il percorso verso il voto è tuttavia controverso. Ora i servizi potranno continuare a verificare su base volontaria.

Nuovo tentativo per il controverso controllo delle chat nell'UE: il Parlamento europeo ha aperto la strada a un'estensione dell'esenzione temporanea dalle norme europee sulla protezione dei dati. Ciò significa che i servizi online come Meta, Google o Microsoft potranno continuare a scansionare automaticamente i messaggi privati. La decisione è stata presa dopo una controversa procedura parlamentare, promossa dalla Presidente del Consiglio dell'UE Roberta Metsola, ed è considerata un importante passo intermedio.

Con trucchi per il risultato desiderato

La precedente esenzione era scaduta all'inizio di aprile. Essa consentiva ai fornitori di servizi di messaggistica e piattaforme di rilevare automaticamente immagini e video inviati con note rappresentazioni di abusi e di segnalare i casi sospetti alle autorità competenti. Sono interessati, tra gli altri, grandi fornitori come Meta, Google o Microsoft.

Die Art, wie Ratspräsidentin Roberta Metsola die Chatkontrolle zur Abstimmung gebracht hat, wird kritisiert.

Fonte: Wiki

In realtà, un'estensione era già considerata fallita. Tuttavia, il Parlamento europeo aveva respinto una proposta corrispondente alla fine di marzo, perché molti deputati chiedevano requisiti più severi per la protezione dei dati. La proposta è stata nuovamente messa ai voti con brevissimo preavviso e all'inizio di questa settimana – dopo l'approvazione del Consiglio – si trovava nella cosiddetta seconda lettura della procedura legislativa dell'UE. In questa fase, si applicano regole di voto diverse rispetto a prima. Il Parlamento può modificare o respingere la posizione del Consiglio solo con la maggioranza assoluta di tutti i deputati – attualmente 361 voti. Non è più sufficiente che una maggioranza dei deputati presenti voti contro. Poiché il voto si è svolto con brevissimo preavviso e immediatamente prima della pausa estiva, ciò ha suscitato critiche tra gli oppositori del controllo delle chat.

Il procedimento ha dato l'impressione che si volesse imporre con la forza una proposta già fallita. I sostenitori, d'altra parte, sottolineano che un'interruzione della pratica attuale avrebbe, a loro avviso, conseguenze significative per la lotta contro le rappresentazioni di abusi.

Perché il "controllo delle chat" è così controverso

L'attuale decisione non riguarda la proposta di un controllo obbligatorio delle chat, discussa da anni. Si tratta invece di una regolamentazione transitoria che consente alle aziende di continuare a scansionare volontariamente le chat. Tuttavia, anche questa estensione suscita forti critiche, perché tocca questioni fondamentali relative alla protezione della comunicazione privata. Gli esperti di protezione dei dati, le organizzazioni per i diritti civili e gli specialisti IT avvertono da tempo che i controlli automatizzati potrebbero minare la riservatezza delle comunicazioni digitali.

Un altro punto controverso riguarda la tecnologia stessa. I sistemi utilizzati dovrebbero riconoscere le note rappresentazioni di abusi e segnalare i contenuti sospetti. I critici, tuttavia, fanno riferimento a possibili falsi allarmi e avvertono che anche utenti non coinvolti potrebbero essere interessati. Inoltre, c'è la preoccupazione che le possibilità di controllo una volta create possano essere estese in seguito ad altri contenuti.

Ora il Consiglio degli Stati membri dell'UE e il Parlamento devono ancora discutere e concordare alcuni contributi dei deputati. Successivamente, le nuove regole potranno entrare in vigore.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo







