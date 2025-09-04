Novità e trend 57 35

Il nuovo Garmin Fenix 8 Pro ha un micro schermo LED

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 4.9.2025

Per la prima volta, un grande produttore incorpora uno schermo micro-LED in uno smartwatch. E non si tratta di Apple o Samsung, ma di Garmin con il nuovo Fenix 8 Pro.

Il nuovo Fenix 8 Pro è disponibile in due versioni. Come prima, la versione normale ha uno schermo Amoled da 47 e 51 millimetri. Tuttavia, Garmin offre anche la versione da 51 millimetri con un display MicroLED da 1,4 pollici. In questo modo il produttore si pone davanti a giganti del settore come Samsung e Apple.

Luminoso, ma anche energivoro

Il MicroLED ha molti vantaggi, ma anche un grande svantaggio. E non vogliamo nasconderlo qui: Questa tecnologia di visualizzazione richiede molta energia. La durata della batteria è di soli dieci giorni. La versione Amoled con un display sempre acceso può durare 27 giorni.

MicroLED è molto più luminoso: lo schermo con 454 x 454 pixel raggiunge una luminosità di 4500 cd/m2 (candela per metro quadro). Per fare un confronto: i modelli di punta di Samsung o Apple raggiungono 3000 cd/m2.

Lo schermo MicroLED dovrebbe essere più facile da leggere.

Fonte: Garmin

Il display è composto da 400.000 piccoli LED, ogni pixel si illumina individualmente e può anche essere spento completamente. Questo significa livelli di nero perfetti e contrasti elevati. Lo schermo dovrebbe essere notevolmente più facile da leggere alla luce del sole rispetto agli schermi Amoled.

Il microLED è ancora una tecnologia costosa al momento. Ecco perché il Fenix 8 Pro MicroLED costa circa 2.000 franchi o euro. Con uno schermo normale, l'orologio è disponibile a partire da 1200 franchi o euro.

Chiamata di emergenza su abbonamento

La seconda grande novità della versione Pro del Fenix 8 è la connessione dell'orologio tramite telefono cellulare e satellite. Tuttavia, il costo è di circa 10 franchi o euro al mese. Lo smartwatch utilizza la rete satellitare Iridium. Questo ti permette di effettuare chiamate di emergenza, condividere i dati sulla posizione e inviare messaggi anche senza una rete mobile.

Puoi contattare il mondo esterno in qualsiasi momento via satellite.

Fonte: Garmin

Se disponi di una connessione LTE, puoi utilizzare Garmin Messenger per effettuare chiamate, inviare messaggi vocali, condividere il tracking live o consultare le previsioni meteo. Non è necessario che tu abbia uno smartphone nelle vicinanze.

Il Fenix 8 Pro è un dispositivo che ti permette di utilizzare il tuo smartphone.

Il Fenix 8 Pro è dotato di pulsanti in metallo impermeabili, di una protezione del sensore in metallo e di una protezione dello schermo in vetro zaffiro. La lunetta è in titanio. Il design differisce in alcuni dettagli dal Fenix 8 già disponibile senza il componente aggiuntivo Pro. Tuttavia, il software e le altre funzioni di tracking sono sostanzialmente gli stessi.

Il Fenix 8 Pro sarà in vendita dall'8 settembre. Sarà disponibile anche nel nostro negozio qualche giorno dopo.

Il Fenix 8 Pro sarà in vendita dall'8 settembre.

Immagine di copertina: Garmin

