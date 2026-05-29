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Il Mova Z70 pulisce il pavimento a 800 giri

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 29.5.2026

Il Mova Z70 Ultra Roller Complete ha tutto ciò che serve per pulire i pavimenti duri nel miglior modo possibile. Il robot aspirapolvere offre il meglio della tecnologia più avanzata.

Gli aspirapolvere robotici stanno diventando degli specialisti. La domanda non è più: qual è il modello migliore? Ma piuttosto: Qual è quello giusto per un determinato ambiente?

Il nuovo Z70 Ultra Roller Complete di Mova è lo specialista per pavimenti in piastrelle, ghisa, laminato o parquet. Non è solo la potenza di aspirazione che conta, ma anche la pulizia accurata con un mop umido.

Lo Z70 ha un rullo largo che strofina il pavimento a 800 giri al minuto. Dodici ugelli lo riforniscono di acqua fresca e lo sporco bagnato finisce direttamente nel serbatoio dell'acqua di scarico. Ciò equivale a lavare il mocio dopo ogni metro.

Il robot estende il rullo a 800 giri al minuto.

Il robot estende il rullo lateralmente per pulire i bordi. La spazzola, anch'essa estensibile, pulisce briciole e polvere davanti all'apparecchio in modo che vengano aspirate. Le due spazzole poste l'una dietro l'altra sono progettate in modo tale da non far impigliare i capelli, come annuncia il produttore. La ventola aspira a 36.000 pascal. Un buon rapporto qualità/prezzo, ma altri concorrenti (tra cui il Mova V70) offrono qualche migliaio di pascal in più di potenza di aspirazione.

Se è necessario aspirare un tappeto, lo Z70 solleva il rullo di 1,3 centimetri e lo copre con un telo.

Sui tappeti, il robot solleva il rullo del mocio bagnato e lo copre.

Fonte: Mova

Regole di comportamento per gli ostacoli

I rulli di pulizia occupano molto spazio, per questo l'alloggiamento dei robot con questa tecnologia di pulizia è alto. Un esempio è il Roborock Qrevo Curv 2 FlowX, che è alto dodici centimetri. Questo significa che spesso non riesce a passare sotto il letto o il divano. Lo Z70 misura 9,6 centimetri. Non si tratta di una piuma piatta, ma i due centimetri in meno possono essere decisivi. Ciò è reso possibile, tra l'altro, dalla torre di sensori che si ritrae automaticamente. Modelli dotati di un sistema di controllo della temperatura.

I modelli con rotelle sono spesso deboli quando si tratta della funzione di arrampicata. Non è così per Mova Z70: secondo il produttore, può salire due gradini fino a nove centimetri di altezza e soglie singole fino a 4,8 centimetri. Si tratta di valori molto buoni.

Il software riconosce più di un milione di persone.

Il software riconosce più di 300 ostacoli in modo che il robot possa evitarli. Se un oggetto come un vaso è permanentemente sul pavimento, puoi impostare il comportamento del robot nell'app: A che distanza pulisce, se estende la spazzola laterale o se pulisce tutto intorno più volte.

La stazione base lava il rotolo di mocio con acqua riscaldata a 100 gradi e lo asciuga con aria calda. Il sacchetto della polvere viene sterilizzato con i raggi UV.

La stazione base lava il rullo mocio con acqua riscaldata a 100 gradi e lo asciuga con aria calda.

Il Mova Z70 Ultra Roller Complete sarà in vendita dal 15 giugno e costerà ufficialmente 1049 franchi o euro. Si tratta di un prezzo equo in considerazione delle numerose funzionalità, anche se lo Z70 non offre caratteristiche fondamentalmente nuove, ma piuttosto il meglio della tecnologia attuale. Altri produttori fanno pagare qualche centinaio di franchi o euro in più per i loro modelli di punta. Per i più esigenti, il prezzo è più alto.

Per chi ha più tappeti in casa e/o molti angoli, spigoli e mobili sporgenti, Mova ha annunciato ad aprile un altro specialista. Con le sue spazzole laterali che possono essere estese fino a 15 centimetri, il V70 arriva dove gli altri si scontrano, letteralmente.

Novità e trend Mova V70: l'aspirapolvere robot si estende fino all'ultimo spazio Lorenz Keller 72 22

Immagine di copertina: Mova

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